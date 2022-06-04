麥皓兒非禮事件收音師用專業反擊：入行愈17年未有同類指控

TVB新劇《下流上車族》拍攝期間風波連連，先有郭柏妍飛走蘇皓兒上位，再有姜皓文辭演並不曾拍劇的林敏驄頂上後，最近期有33歲前港姐麥皓兒疑似被收音師非禮，拍拖8年的男「蔥頭」丘梓謙嬲到震；近日到該名收音師發聲明，反擊指：「這篇帖文屬不實指控、誤導視聽及有損本人聲譽。」