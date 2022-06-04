麥皓兒非禮事件收音師用專業反擊：入行愈17年未有同類指控
收音師以專業反擊麥皓兒
33歲前港姐麥皓兒早前拍攝新劇《下流上車族》遇上疑似非禮事件，於社交平台連環出po表示自己「絕不啞忍」，矛頭直指首次合作的收音師劉健明Eric，斥對方「突然粗暴地在我背後大力扯開我條裙，將收音咪插落我腰下再較下的位置」， 對此行為感到不安。而該名收音師於社交平台反擊麥皓兒：「內容失實，傷害本人聲譽。」
收音師表示自己在這行17年之久，從未遇過同類型指控及對其專業性的質疑，他在聲明寫道：「有關帖文指本人『粗暴地』整理收音咪及不必要拉扯動作，實子虛烏有。」然後詳細交代當日細節，他憶述當日只是建議「反clip在裙頭上效果會好」，以避免「穿崩」，其後稍微拉開麥皓兒裙頭邊，隨即將收音發射裝置在裙頭內夾好，調整位置後已即時鬆開手離開。此post網民紛紛留言支持，有人留言：「一定要認真對待呢件事先得還返大家一個清白。」
麥皓兒先在社交網出po簡略透露事發經過。（圖片來源：[email protected]_cayley）
之後再寫長文講解當時情形。（圖片來源：[email protected]_cayley）
麥皓兒疑被非禮斥對方翻開自己上衣
33歲前港姐麥皓兒早前拍攝新劇《下流上車族》遇上疑似非禮事件，於社交平台連環出po表示自己「絕不啞忍」，矛頭直指首次合作的收音師劉健明Eric，斥對方「突然粗暴地在我背後大力扯開我條裙，將收音咪插落我腰下再較下的位置」， 對此行為感到不安。
當時她接傳媒訪問時更委屈到爆喊，表示現正拍緊兩套劇，其中《下流上車族》首日開工，估唔到遇發生這個情況，她指收音師是外判員工，一開始已翻開她的上衣，想在「雞心位」幫她黐咪，當時她已經驚到用手護胸，佢對方完全覺得自己冇問題。當時因為要打燈，我冇得行開避，所以都算數。麥皓兒更表示在社交網不想寫太多，其實對方已經觸及她的打底褲、甚至內褲，仲要左右移動咁搵位黐，對方的舉動令她覺得驚訝及不安，完全肆無忌憚！
麥皓兒男友丘梓謙「蔥頭」公開力撐
與麥皓兒拍拖8年的《愛回家》「蔥頭」丘梓謙亦嬲爆力撐女友，表示「絕對不能容忍」，丘梓謙話自己身為男友都未試過遇上這種情況，幕後同事不會胡亂接觸藝人的身體，並斥責今次收音師的行為相當過分！更有不少網民為麥皓兒抱不平，支持佢上報公司甚至報警處理，而麥皓兒則表示事件已交由監製去處理。
讀者留言