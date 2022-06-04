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麥皓兒非禮事件收音師用專業反擊：入行愈17年未有同類指控

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TVB新劇《下流上車族》拍攝期間風波連連，先有郭柏妍飛走蘇皓兒上位，再有姜皓文辭演並不曾拍劇的林敏驄頂上後，最近期有33歲前港姐麥皓兒疑似被收音師非禮，拍拖8年的男「蔥頭」丘梓謙嬲到震；近日到該名收音師發聲明，反擊指：「這篇帖文屬不實指控、誤導視聽及有損本人聲譽。」

麥皓兒 麥皓兒遭同場收音師「不禮貌對待」，由於涉及非禮行為，她覺得絕不能啞忍，故於社交平台開名爆。
33歲前港姐麥皓兒現在拍攝TVB新劇《下流上車族》，早前遇上疑似非禮事件。（圖片來源：[email protected]_cayley）

收音師以專業反擊麥皓兒

33歲前港姐麥皓兒早前拍攝新劇《下流上車族》遇上疑似非禮事件，於社交平台連環出po表示自己「絕不啞忍」，矛頭直指首次合作的收音師劉健明Eric，斥對方「突然粗暴地在我背後大力扯開我條裙，將收音咪插落我腰下再較下的位置」， 對此行為感到不安。而該名收音師於社交平台反擊麥皓兒：「內容失實，傷害本人聲譽。」

收音師表示自己在這行17年之久，從未遇過同類型指控及對其專業性的質疑，他在聲明寫道：「有關帖文指本人『粗暴地』整理收音咪及不必要拉扯動作，實子虛烏有。」然後詳細交代當日細節，他憶述當日只是建議「反clip在裙頭上效果會好」，以避免「穿崩」，其後稍微拉開麥皓兒裙頭邊，隨即將收音發射裝置在裙頭內夾好，調整位置後已即時鬆開手離開。此post網民紛紛留言支持，有人留言：「一定要認真對待呢件事先得還返大家一個清白。」

麥皓兒 該名收音師劉健明Eric於社交平台出post反擊，指自己入行17年從未遇過類似指控。
該名收音師劉健明Eric於社交平台出post反擊，指自己入行17年從未遇過類似指控。（圖片來源：[email protected]_videohub）

收音師劉健明聲明全文：

麥皓兒 麥皓兒先在社交網出po簡略透露事發經過。。

麥皓兒先在社交網出po簡略透露事發經過。（圖片來源：[email protected]_cayley）

麥皓兒 之後再寫長文講解當時情形。 之後再寫長文講解當時情形。（圖片來源：[email protected]_cayley）

麥皓兒疑被非禮斥對方翻開自己上衣

33歲前港姐麥皓兒早前拍攝新劇《下流上車族》遇上疑似非禮事件，於社交平台連環出po表示自己「絕不啞忍」，矛頭直指首次合作的收音師劉健明Eric，斥對方「突然粗暴地在我背後大力扯開我條裙，將收音咪插落我腰下再較下的位置」， 對此行為感到不安。

當時她接傳媒訪問時更委屈到爆喊，表示現正拍緊兩套劇，其中《下流上車族》首日開工，估唔到遇發生這個情況，她指收音師是外判員工，一開始已翻開她的上衣，想在「雞心位」幫她黐咪，當時她已經驚到用手護胸，佢對方完全覺得自己冇問題。當時因為要打燈，我冇得行開避，所以都算數。麥皓兒更表示在社交網不想寫太多，其實對方已經觸及她的打底褲、甚至內褲，仲要左右移動咁搵位黐，對方的舉動令她覺得驚訝及不安，完全肆無忌憚！

麥皓兒 33歲的麥皓兒疑似被收音師非禮，她表示入行多年從未遇過如此不快的經歷。
麥皓兒日前在社交平台怒斥拍攝新劇時被非禮。（圖片來源：[email protected]_cayley）

麥皓兒男友丘梓謙「蔥頭」公開力撐

與麥皓兒拍拖8年的《愛回家》「蔥頭」丘梓謙亦嬲爆力撐女友，表示「絕對不能容忍」，丘梓謙話自己身為男友都未試過遇上這種情況，幕後同事不會胡亂接觸藝人的身體，並斥責今次收音師的行為相當過分！更有不少網民為麥皓兒抱不平，支持佢上報公司甚至報警處理，而麥皓兒則表示事件已交由監製去處理。

麥皓兒 麥皓兒男友蔥頭丘梓謙都公開力撐女友。
麥皓兒男友「蔥頭」丘梓謙都公開力撐女友。（圖片來源：[email protected]_cayley）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_cayley、[email protected]_videohub

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