麥秋成大迫供下承認花弗多女友 老婆湯怡大肚照行房

無綫新節目《日日媽媽聲》由「20、40、60」3代星級媽媽陳凱琳、羅敏莊和余安安做主持，分享兒女經。上周六（17號）第2集就邀請吳若希、葉翠翠及將為人父的麥秋成做嘉賓，除了語出驚人的吳若希自爆懷孕期間最愛睇鹹片外，麥秋成被眾女大迫供時，更面紅耳赤承認與老婆大肚照行房……

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、吳若希IG及YouTube截圖