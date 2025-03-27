麥美恩疑遭TVB幕後揞名爆「冇禮貌寸嘴兼大聲」 本人型爆對質狂吸好評！

Threads昨日（26日）有網民批評某位TVB姓麥女藝人「寸嘴兼大聲」，疑似針對港姐出身的38歲麥美恩（Mayanne）。意想不到的是，竟吸引Mayanne親自幽默回應，仲有大批網民為佢平反，人緣爆燈！