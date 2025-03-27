麥美恩疑遭TVB幕後揞名爆「冇禮貌寸嘴兼大聲」 本人型爆對質狂吸好評！
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Threads昨日（26日）有網民批評某位TVB姓麥女藝人「寸嘴兼大聲」，疑似針對港姐出身的38歲麥美恩（Mayanne）。意想不到的是，竟吸引Mayanne親自幽默回應，仲有大批網民為佢平反，人緣爆燈！
網民狠批姓麥女藝人「冇禮貌又大聲」
近日，一位自稱曾任PA的網民批評TVB一位姓麥的女藝人，指她平時缺乏禮貌、「寸嘴又大聲」。該網民透露，這位麥姓藝人「好X嘈」、說話尖酸，在圈內並不受歡迎，但她卻認為自己懷才不遇。甚至她昔日的搭檔周XX也曾嘲笑她的臉比pizza還大。
麥美恩親自現身回應：你開全名啦
其實網民已經「畫公仔畫出腸」，不少人早就猜到指的是麥美恩。最終，Mayanne本人親自留言回應：「吖啊你開全名啦 」。此舉一出，隨即引來網民紛紛留言大讚她正面回應的態度「好型」，甚至表示即使她「嘈」，依然喜歡看她主持節目：「你係好嘈，但真心覺得唔似無禮貌」、「TVB姓麥又嘈又大聲個果女星，我鍾意睇你」、「估唔到你夠膽留言，重唔夠真性情 」、「欣賞你肯咁樣都同網民打成一片 唔係個個celebrity 都有哩啲氣量」、「估唔到麥玲玲係咁嘅人，平時睇電視見佢笑咪咪」等。
網民為麥美恩平反 正評力撐
與此同時，大批網民紛紛留言，分享他們在生活中偶遇或工作中接觸麥美恩的經歷，力證麥美恩有禮貌之餘，主持功力深厚，不僅懂得即興發揮，還展現出大將之風：「見過真人好瘦 雖然有時興奮嘅時候有啲嘈 但我估唔到大家睇台慶嘅話會想睇靜過圖書館嘅台慶」。
網民對她專業態度讚不絕口，有粉絲分享親身經歷：「見過佢做annual dinner 專業，識執生，識搞氣氛」，而且喺公開場合表現得體，細心準備，連難讀嘅中文名都特意請教，展現尊重同認真嘅一面。另有網友亦表示：「見過真人，做嘉賓都勁專業，記得當日三個醫生第一次拍攝做主持，佢做嘉賓带住佢哋，勁快完成，仲有人仲好nice，好有禮貌」，話佢唔單止專業仲識得帶領新人，效率高又親切有禮，令人印象深刻。
圖片來源：TVB、Threads截圖、IG@mayannem資料或影片來源：原文刊於新假期