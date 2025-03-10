38歲麥美恩「花瓶裙」爆笑撞樣木乃伊 高EQ回應時裝災難負評
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在最近的《博愛歡樂傳萬家》節目中，38歲麥美恩的一條Tube Dress晚裝成為焦點。這條「花瓶裙」設計引來不少網民評論，有人甚至質疑她是否得罪了造型師，嘲諷撞樣木乃伊，慘成時裝災難！
麥美恩高EQ回應負評：做MC都想試吓新嘢嘅
在節目中，麥美恩的晚裝因其特殊的設計而受到關注。這條裙子上窄下闊的設計讓她看起來與眾不同，但也引來了網民的各種評論。有網民在社交媒體上發帖問道「個設計師好憎佢定點？」對此，麥美恩回應說「其實有時候，做MC都想試吓新嘢嘅，多謝你有睇呀！」展現出她對新嘗試的開放態度和高EQ的處理方式。
當被問及裙子設計時，麥美恩也不失幽默地回答，「吸引到你眼球呢。」即使有人將她的裙子比喻為「舊式髮廊的燈」或「韓國動畫中的蟲仔Larva」，她依然自信地回應「我正好多喎！」這種自我肯定的態度不僅化解了尷尬，也讓她在公眾面前保持了風度。
呢條裙大有來頭價值逾2萬元
呢條引起爭議的Tube Dress其實大有來頭！是由越南服裝設計品牌PHAN HUY的2025春夏季作品，價值逾2萬元。這不是首次有名人選擇這個品牌的服裝，早前容祖兒、周筆暢等人也曾在不同場合穿著同一系列的晚裝裙。麥美恩這次的選擇不僅展示了她對時尚的獨到眼光，也反映了她敢於嘗試和突破常規的個性。
圖片來源：IG@mayannem、Threads圖片、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期