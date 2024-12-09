麥美恩奪最佳主持獎曬極流利英文 台慶攬林峯許文軒勁呷醋？

37歲麥美恩（Mayanne）出生於溫哥華，2011年參選港姐奪殿軍後，獲TVB簽約並開展主持工作，隨後更為追夢隻身留港發展。Mayanne入行13年來在唔少節目及活動中都有亮相嘅機會，更火速成為觀眾喜愛嘅主持之一。早前麥美恩更於「2024亞洲影藝創意大獎」勇奪最佳節目主持一獎，事後Mayanne亦在社交平台上載多張與獎盃嘅合照，以及奪獎後嘅感言……

