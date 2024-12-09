麥美恩奪最佳主持獎曬極流利英文 台慶攬林峯許文軒勁呷醋？
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37歲麥美恩（Mayanne）出生於溫哥華，2011年參選港姐奪殿軍後，獲TVB簽約並開展主持工作，隨後更為追夢隻身留港發展。Mayanne入行13年來在唔少節目及活動中都有亮相嘅機會，更火速成為觀眾喜愛嘅主持之一。早前麥美恩更於「2024亞洲影藝創意大獎」勇奪最佳節目主持一獎，事後Mayanne亦在社交平台上載多張與獎盃嘅合照，以及奪獎後嘅感言……
麥美恩做足13年奪「最佳娛樂節目主持」
由新加坡亞洲創意藝術學院（AACA）主辦的「2024亞洲影藝創意大獎」（Asian Academy Creative Awards 2024）早前公布亞洲各地區獲獎名單。當中麥美恩（Mayanne）憑《Mayanne小喇叭》獲得最佳娛樂節目主持（Best Entertainment Host）獎項，日前她更親到新加坡領獎。她發表致謝詞時感激公司和監製信任讓其主持這個節目，又感謝每位上過其節目的嘉賓和幕後的團隊。
麥美恩超流利英文發言多謝觀眾
Mayanne獲獎後以超流利英文發表感言，更指13年前由加拿大來到香港，感謝香港觀眾歡迎和支持她，令其可以帶歡樂給大家，亦很開心可以奪得這個獎項。最後她感謝新加坡評審，又指很高興可以參加這個頒發禮。隨後，Mayanne亦在社交網分享多張拿着獎盃照，擺出多個表情，一班圈中好友周奕瑋、丁子朗、羅天宇、姚子羚等亦有留言恭喜Mayanne！
麥美恩攬林峯許文軒勁呷醋
綜藝《大師兄又到聖誕感謝祭》昨晚（8日）播出，難得緋聞男女麥美恩（Mayanne）與許文軒同場，大家自然唔會放過起哄機會，而向來是「反應彈」的Mayanne，對住「緋聞男友」許文軒更是活躍，除了指定動作「興奮攬攬」外，還會粗聲粗氣兼且拳頭腳踢！而許文軒表現亦似是全盤受落，更在玩「開心無敵口噏噏」時，再三強調對Mayanne台慶夜喪攬林峯一事呷醋！
撰文：東方新地圖片來源：ig@mayannem、TVB