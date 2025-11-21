麥美恩被踢出台慶司儀後首發文 高海寧直問缺席原因 神秘回應引猜測

麥美恩連續8年主持《萬千星輝賀台慶》後，今年突然被踢出司儀陣容更直接缺席，引起網民熱議。台慶結束翌日，這位TVB金牌女司儀終於首度在社交平台發文，貼出身穿紫紅色禮服的美照，並以17字回應外界關注，背後心聲令人深思。