麥美恩被踢出台慶司儀後首發文 高海寧直問缺席原因 神秘回應引猜測
麥美恩台慶後首發文回應惹關注
台慶完結一日後，麥美恩終於在Instagram貼出數張身穿紫紅色入肩禮服的靚相，並寫道「The perfect weather💋最鐘意呢隻凍凍 爽爽 但都要好好保暖」。從她的字裡行間可見，心情似乎並沒有受到缺席台慶一事影響，反而展現出正面樂觀的態度。相片中的她笑容燦爛，狀態良好，完全看不出任何低落情緒。
高海寧直問缺席原因 麥美恩神回覆避重就輕
好友高海寧在留言區直接發問「你去咗邊度呀？唔返黎台慶」，麥美恩則以「去咗你個心度💋」巧妙回應，既沒有直接回答缺席原因，又展現了她一貫的幽默感。另一位好友黃建東亦開玩笑表示當日缺少了麥美恩的擠壓胸傳統「喂喂, 你欠曾文心一個大夾抱呀~🥰😂🤟🏼」，她回覆「下次有」，暗示仍有機會在下年台慶見到她的身影。
8年台慶司儀生涯突然中斷 網民不捨聲音四起
麥美恩自2011年參選香港小姐後入行，憑藉傻大姐形象深受觀眾喜愛，過去曾連續8年主持《萬千星輝賀台慶》，在鏡頭前放得開的她成為TVB金牌女司儀。然而今年她不但被踢出司儀陣容，更連人影都不見，直接缺席整個台慶節目，打破了多年來的慣例，令不少觀眾感到意外。
網民紛紛留言關心 大讚台慶少了她很悶
在麥美恩的貼文留言區，大批網民紛紛表達對她缺席台慶的關心和不捨。有網民留言「睇完台慶我發覺點解無左mayan既？」、「點解台慶唔見妳嘅？」、「出走了，沒有你的笑聲助陣，－個字悶」。更有網民直指「台慶冇你失色唔少，空白十秒係咩事😂😂有你就唔會有呢個情景發生😏😏」，認為她的缺席令台慶氣氛大打折扣，足見她在觀眾心中的重要地位。
麥美恩台慶黃金畫面回顧
麥美恩自2017年開始主持台慶，憑藉其搞笑互動和「夾胸攬」招牌動作成為網民熱議焦點。
2021年台慶李芷晴奪大獎
她與森美等合主持大抽獎環節，上前擁抱得獎者「六合彩女神」李芷晴時，因對方低胸裝而意外「胸壓」鏡頭，製造「一夾成名」熱議，網民讚其為「助攻王」。
TVB台慶2023抽獎｜郭珮文贏包剪揼奪42萬大獎
有得抽終極大獎42萬港幣獎金的除了「咪神」郭珮文，還有陳豪、馬國明、黎寬怡和朱凱婷等人一同參與，經過抽啤牌和猜包剪揼2個環節後，最終由郭珮文捧走42萬獎金！「夾胸攬」落選港姐郭珮文，狂搖擁抱，令其身材鏡頭盡露Big爆的場面，更隨即在網上瘋傳！全晚表現活潑獲封「綜藝女王」，後憑此奪得最佳女主持獎。
TVB台慶2024抽獎｜鍾翠詩奪終極大獎43萬！
TVB台慶全晚最高潮環節當然是壓軸大抽獎環節，2024年「終極大獎」最後由落選港姐鍾翠詩奪得43萬免找數簽帳額，而麥美恩又上前抱抱兼送「肉嘴」，黃金畫面再現，並熱情擁抱表演嘉賓林峯，網民笑稱「攬爆男神」，獲讚「金牌司儀」。
網民不捨麥美恩缺席台慶
網民發現麥美恩缺席今年台慶司儀陣容後，紛紛表達不捨之情。有網民留言「冇咗麥美恩嘅台慶會唔會少咗啲笑料？」、「機械人點樣夾胸攬啊？」、「麥美恩嘅搞笑互動係台慶經典，今年冇佢真係可惜」。亦有網民猜測「係咪因為上年冇衛冕最佳女主持所以被雪藏？」、「定係佢自己唔想做？」部分網民則對機械人司儀感到好奇，「想睇下機械人阿飛會點樣主持，會唔會好似麥美恩咁搞笑」。