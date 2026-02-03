麥美恩罕有正面回應被雪傳聞 一句話幽默化解質疑 當時被踢出台慶司儀引熱議
龔嘉欣主動為麥美恩解釋缺席台慶原因
提到麥美恩離奇缺席台慶一事，有份做台慶司儀的龔嘉欣即出口幫忙解釋，表示是因找回《萬千星輝頒獎禮2024》得獎者做司儀，所以沒有麥美恩是很正常。面對網民擔心麥美恩被雪藏的質疑，麥美恩即場幽默回應：「我喺度，多謝大家咁關心我，我好窩心。鬼妹又唔怕凍嘅，哈哈哈！」她更反問周奕瑋「我哋去咗泰國當唔當係解咗凍？」令周奕瑋即笑問：「做乜拉埋我落水？」現場氣氛輕鬆。
麥美恩強調與TVB仍有合約工作從未停止
麥美恩隨即補充澄清傳聞：「冇啦，喺度，唔使擔心！我出面工作冇停過，呢個係事實，都係公司安排嘅。」她表示就算不是做司儀，在旁邊助威吶喊、推波助瀾也很開心，更透露在台慶頒獎禮主動要求坐在林盛斌身邊，因覺得他一定攞獎，所以很想攬他：「所以個畫面都營造到出嚟，就算唔喺台上面，台下都一樣精彩，多謝大家關心，冇事嘅，冇事嘅！」她強調現在與TVB仍有合約，公司仍然有幫她接洽外面的工作，包括在馬來西亞的節目也是公司接洽。
周奕瑋被拖落水自嘲一向常溫
當麥美恩望向周奕瑋尋求認同時，周奕瑋即笑指自己一向也是「常溫」，暗示自己的處境與麥美恩相似。整個訪問過程中，麥美恩表現得相當輕鬆自在，完全沒有被雪藏藝人的委屈模樣，反而以幽默態度面對外界質疑。她的坦率回應和積極態度，似乎要向外界證明自己在TVB的地位依然穩固，工作機會也沒有因為傳聞而受到影響。
8年台慶司儀生涯突然中斷 網民不捨聲音四起
麥美恩自2011年參選香港小姐後入行，憑藉傻大姐形象深受觀眾喜愛，過去曾連續8年主持《萬千星輝賀台慶》，在鏡頭前放得開的她成為TVB金牌女司儀。然而今年她不但被踢出司儀陣容，更連人影都不見，直接缺席整個台慶節目，打破了多年來的慣例，令不少觀眾感到意外。甚至傳出被雪藏的謠言。
麥美恩台慶黃金畫面回顧
麥美恩自2017年開始主持台慶，憑藉其搞笑互動和「夾胸攬」招牌動作成為網民熱議焦點。
2021年台慶李芷晴奪大獎
她與森美等合主持大抽獎環節，上前擁抱得獎者「六合彩女神」李芷晴時，因對方低胸裝而意外「胸壓」鏡頭，製造「一夾成名」熱議，網民讚其為「助攻王」。
TVB台慶2023抽獎｜郭珮文贏包剪揼奪42萬大獎
有得抽終極大獎42萬港幣獎金的除了「咪神」郭珮文，還有陳豪、馬國明、黎寬怡和朱凱婷等人一同參與，經過抽啤牌和猜包剪揼2個環節後，最終由郭珮文捧走42萬獎金！「夾胸攬」落選港姐郭珮文，狂搖擁抱，令其身材鏡頭盡露Big爆的場面，更隨即在網上瘋傳！全晚表現活潑獲封「綜藝女王」，後憑此奪得最佳女主持獎。
TVB台慶2024抽獎｜鍾翠詩奪終極大獎43萬！
TVB台慶全晚最高潮環節當然是壓軸大抽獎環節，2024年「終極大獎」最後由落選港姐鍾翠詩奪得43萬免找數簽帳額，而麥美恩又上前抱抱兼送「肉嘴」，黃金畫面再現，並熱情擁抱表演嘉賓林峯，網民笑稱「攬爆男神」，獲讚「金牌司儀」。
網民不捨麥美恩缺席台慶
網民發現麥美恩缺席今年台慶司儀陣容後，紛紛表達不捨之情。有網民留言「冇咗麥美恩嘅台慶會唔會少咗啲笑料？」、「機械人點樣夾胸攬啊？」、「麥美恩嘅搞笑互動係台慶經典，今年冇佢真係可惜」。亦有網民猜測「係咪因為上年冇衛冕最佳女主持所以被雪藏？」、「定係佢自己唔想做？」部分網民則對機械人司儀感到好奇，「想睇下機械人阿飛會點樣主持，會唔會好似麥美恩咁搞笑」。