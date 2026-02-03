麥美恩罕有正面回應被雪傳聞 一句話幽默化解質疑 當時被踢出台慶司儀引熱議

38歲麥美恩早前（30日）為新春節目錄影時罕有正面回應被雪藏傳聞，更以一句「鬼妹又唔怕凍嘅」幽默化解外界質疑！久未參與TVB大騷的她與龔嘉欣及周奕瑋等一起擔任司儀，上次任司儀已是去年10月的《善心滿載仁愛堂》，離奇缺席台慶更令網民擔心她被公司冷待。面對記者追問，麥美恩不但沒有迴避，更主動澄清與TVB仍有合約關係，強調「工作冇停過」。