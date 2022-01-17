麥美恩自稱單身不乏追求者 擺明同主播許文軒劃清界線 上位後講byebye
撰文：東方新地 圖片：東方新地資料庫、[email protected]、[email protected]
麥美恩 自爆眼角高
藝人麥美恩事業得意，卻表示唔想要愛情，近日她接受傳媒訪問，講到感情事，她透露之前曾有圈中人及圈外人追求，不過她34歲的麥美恩事業心極重，決定要在工作上衝刺，所以推掉所有追求者的好意，更自嘲對另一半非常揀擇，唔想拍拖住。
與許文軒半年冇互動
聲言現階段是單身的麥美恩，明明有個感情非常要好的緋聞男友許文軒，有指二人的地下情已發展超過5年，以前經常不避嫌在社交網放閃，不過對上一次po合照已是去年6月的事，今次表明以事業為重，擺明與許文軒劃清界線。農曆年將至，麥美恩直言大時大節特別掛念身在加拿大的家人，希望做完手頭上工作飛去探家人，不過都要在過年後，計埋來回需要隔離起碼都要請一個月大假。
麥美恩傻大姐形象入屋 愈戰愈勇
2011年參選港姐敗給冠軍朱晨麗、亞軍朱希敏及季軍許亦妮，只得梗頸四的麥美恩，加入無綫做了兩年娛樂主播，直至13年有機拍綜藝節目《學是學非》，之後又得森美賞識拍埋《森美旅行團》，麥美恩已醒目轉型，唔走靚女路線成功以傻大姐形象入 屋。事業愈戰愈勇，近年更盡擸大騷司儀演出，在無綫早就爆騷工作量驚人，連帶盛傳拍拖5年的男友許文軒亦因她受惠，近年工作量激增，由主播殺入TVB大騷做司儀，更曾擔任《萬千星輝頒獎典禮》 「得獎旁白司儀」，又能孖住女友做《勁歌金曲頒獎典禮》司儀，事業轉旺。
緊張男友許文軒事業 不時落力sell男友
據知情者透露：「Edmond（許文軒）考入TVB娛樂新聞台做主播，一做就十幾年，佢份人好謙遜，跑活動同班傳媒記者相處融洽，本身佢野心唔大，反而係同Mayanne拍拖之後，女友成日鼓勵佢要多啲爭取機會，令佢變得更積極，Mayanne好緊張男友事業，不停幫佢鋪路拉線，Mayanne圈中人緣好好，好多節目 監製，以至班圈中阿哥阿姐好似Do姐、叻哥、森美都好睇佢，為咗幫男友，Mayanne每次見親監製、或者班阿哥阿姐，就會好落力sell男友，叫啲人多啲用男友，又話可以同男友情侶檔合作，幫得 好出面！大家覺得佢哋形象好，有Job都會預埋佢哋。」
許文軒唔做設計師返港做主播
現年40歲的許文軒，同麥美恩一樣有過參賽經驗，06年考入無綫娛樂新聞台做主播前，早在03年曾參加全球華人新秀歌唱大賽（悉 尼區選拔賽），成為冠軍兼奪最佳台風獎，之後返港參加總決賽，同屆香港代表還有現時已在國內紅透半邊天的陳偉霆，不過當年許文軒參賽落敗後，因家人要他返澳洲完成設計系大學課程，最終放棄留港發展，直至06年完成學業捲土重來，放棄做設計師加入無綫主播行列，5年前同麥美恩傳出緋聞，初時二人都否認戀情，不過為幫男友事業衝刺，麥美恩拍拖一年後已不時有意無意間提及男友，戀情逐步浮面，二人還經常情侶檔合作演出，事事以男友行先！