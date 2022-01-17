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麥美恩自稱單身不乏追求者 擺明同主播許文軒劃清界線 上位後講byebye

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撰文：東方新地

近年以傻大姐形象突圍入晒屋的Mayanne麥美恩，早已是無綫大騷、綜藝節目司儀主持搶手貨，事業起飛的她上晒位拍埋劇，曾被指帶挈埋娛樂主播緋聞男友許文軒，據知為幫男友，麥美恩狂向綜藝節目監製及廣告客，力sell男友許文軒好抵用，更自薦可以情侶檔演出，令捱足十幾年主播生涯的許文軒，吐氣揚眉殺入大騷做司儀，成為幸福男友人辦！不過最近麥美恩在訪問中自稱單身，仲話唔想拍拖住，擺明與許文軒情已逝！

撰文：東方新地 圖片：東方新地資料庫、[email protected][email protected]

麥美恩 自爆眼角高

藝人麥美恩事業得意，卻表示唔想要愛情，近日她接受傳媒訪問，講到感情事，她透露之前曾有圈中人及圈外人追求，不過她34歲的麥美恩事業心極重，決定要在工作上衝刺，所以推掉所有追求者的好意，更自嘲對另一半非常揀擇，唔想拍拖住。

34歲的麥美恩聲言為事業唔想拍拖。（圖片來源：IG@mayannem）
34歲的麥美恩聲言為事業唔想拍拖。（圖片來源：[email protected]
冇咗麥美恩呢個大靠山，許文軒仲有冇咁多Job？（圖片來源：IG@edmondhui）
冇咗麥美恩呢個大靠山，許文軒仲有冇咁多Job？（圖片來源：[email protected]

與許文軒半年冇互動

聲言現階段是單身的麥美恩，明明有個感情非常要好的緋聞男友許文軒，有指二人的地下情已發展超過5年，以前經常不避嫌在社交網放閃，不過對上一次po合照已是去年6月的事，今次表明以事業為重，擺明與許文軒劃清界線。農曆年將至，麥美恩直言大時大節特別掛念身在加拿大的家人，希望做完手頭上工作飛去探家人，不過都要在過年後，計埋來回需要隔離起碼都要請一個月大假。

麥美恩對上一次與許文軒合照放上社交網，已是去年6月為男方及好友駱胤鳴慶生。（圖片來源：IG@mayannem）
麥美恩對上一次與許文軒合照放上社交網，已是去年6月為男方及好友駱胤鳴慶生。（圖片來源：[email protected]
麥美恩與許文軒的戀情傳足5年。（圖片來源：IG@mayannem）
麥美恩與許文軒的戀情傳足5年。（圖片來源：[email protected]

麥美恩傻大姐形象入屋 愈戰愈勇

2011年參選港姐敗給冠軍朱晨麗、亞軍朱希敏及季軍許亦妮，只得梗頸四的麥美恩，加入無綫做了兩年娛樂主播，直至13年有機拍綜藝節目《學是學非》，之後又得森美賞識拍埋《森美旅行團》，麥美恩已醒目轉型，唔走靚女路線成功以傻大姐形象入 屋。事業愈戰愈勇，近年更盡擸大騷司儀演出，在無綫早就爆騷工作量驚人，連帶盛傳拍拖5年的男友許文軒亦因她受惠，近年工作量激增，由主播殺入TVB大騷做司儀，更曾擔任《萬千星輝頒獎典禮》 「得獎旁白司儀」，又能孖住女友做《勁歌金曲頒獎典禮》司儀，事業轉旺。

事業上位， 麥美恩跟娛樂主播許文軒的戀情亦 開始浮面，近年更帶挈男友加入司儀及 節目主持行列。
事業上位， 麥美恩跟娛樂主播許文軒的戀情亦開始浮面，近年更帶挈男友加入司儀及節目主持行列。（圖片來源：東方新地資料庫）
已成為綜藝節目司儀台柱的 Mayanne ，近期就不停幫男友向節目監製拉線，早前《萬千星輝頒獎典禮》 Mayanne 同丁子 朗出任司儀，男友許文軒亦有份擔綱做 「得獎旁白司儀」。
已成為綜藝節目司儀台柱的麥美恩 ，近期不停幫男友向節目監製拉線，前年《萬千星輝頒獎典禮》麥美恩同丁子朗出任司儀，緋聞男友許文軒亦有份擔綱做 「得獎旁白司儀」。（圖片來源：東方新地資料庫）
除咗於台慶頒獎禮負責做得獎旁白，許文軒更成為今年勁歌頒獎典禮司儀之一，孖住女友及區永權出騷。
除咗於台慶頒獎禮負責做得獎旁白，許文軒更成為今年勁歌頒獎典禮司儀之一，孖住麥美恩及區永權出騷。（圖片來源：東方新地資料庫）
2011年參選港姐入行的麥美恩，轉眼已入行9年。
2011年參選港姐入行的麥美恩，轉眼已入行10年。（圖片來源：東方新地資料庫）

緊張男友許文軒事業 不時落力sell男友

據知情者透露：「Edmond（許文軒）考入TVB娛樂新聞台做主播，一做就十幾年，佢份人好謙遜，跑活動同班傳媒記者相處融洽，本身佢野心唔大，反而係同Mayanne拍拖之後，女友成日鼓勵佢要多啲爭取機會，令佢變得更積極，Mayanne好緊張男友事業，不停幫佢鋪路拉線，Mayanne圈中人緣好好，好多節目 監製，以至班圈中阿哥阿姐好似Do姐、叻哥、森美都好睇佢，為咗幫男友，Mayanne每次見親監製、或者班阿哥阿姐，就會好落力sell男友，叫啲人多啲用男友，又話可以同男友情侶檔合作，幫得 好出面！大家覺得佢哋形象好，有Job都會預埋佢哋。」

16年起，Mayanne一直是《粵講粵㜺鬼》四輯節目的台柱主持，男友許文軒則在去年加入成為第四輯的主持之一，兩人順理成章以情侶檔姿態合作。
16年起，麥美恩一直是《粵講粵㜺鬼》四輯節目的台柱主持，許文軒亦曾加入成為第四輯的主持之一，兩人順理成章以情侶檔姿態合作。（圖片來源：東方新地資料庫）
性格開朗似足傻大姐的Mayanne，在TVB人緣極好，得森美賞識成功擔任了三輯《森美旅行團》主持，節目舉行記者會，男友許文軒更被安排擔任司儀。
性格開朗似足傻大姐的麥美恩，在TVB人緣極好，得森美賞識成功擔任了三輯《森美旅行團》主持，節目舉行記者會，許文軒更被安排擔任司儀。（圖片來源：東方新地資料庫）
戀情浮面，Mayanne近期便經常孖男友情侶檔出活動賺錢。
戀情浮面，麥美恩近年經常孖男友情侶檔出活動賺錢。（圖片來源：東方新地資料庫）
早前許文軒上《流行經典50年》唱歌。
許文軒曾上《流行經典50年》唱歌。（圖片來源：東方新地資料庫）
Mayanne 攞埋燈牌在觀眾席打氣幫男友造勢！
麥美恩攞埋燈牌在觀眾席打氣幫許文軒造勢！（圖片來源：東方新地資料庫）

許文軒唔做設計師返港做主播

現年40歲的許文軒，同麥美恩一樣有過參賽經驗，06年考入無綫娛樂新聞台做主播前，早在03年曾參加全球華人新秀歌唱大賽（悉 尼區選拔賽），成為冠軍兼奪最佳台風獎，之後返港參加總決賽，同屆香港代表還有現時已在國內紅透半邊天的陳偉霆，不過當年許文軒參賽落敗後，因家人要他返澳洲完成設計系大學課程，最終放棄留港發展，直至06年完成學業捲土重來，放棄做設計師加入無綫主播行列，5年前同麥美恩傳出緋聞，初時二人都否認戀情，不過為幫男友事業衝刺，麥美恩拍拖一年後已不時有意無意間提及男友，戀情逐步浮面，二人還經常情侶檔合作演出，事事以男友行先！

11年選完港姐入行的麥美恩，曾做過一輪娛樂新聞主播，亦因此認識任主播的男友許文軒。
11年選完港姐入行的麥美恩，曾做過一輪娛樂新聞主播，亦因此認識任主播的許文軒。（圖片來源：東方新地資料庫）
在澳洲升學的許文軒，於03年曾參加《全球華人新秀歌唱大賽（悉尼區 選拔賽）》奪得冠軍及最佳台風獎，當年回港參加總決賽後，因順應家人意願，返澳洲繼續完成大學課程。
在澳洲升學的許文軒，於03年曾參加《全球華人新秀歌唱大賽（悉尼區 選拔賽）》奪得冠軍及最佳台風獎，當年回港參加總決賽後，因順應家人意願，返澳洲繼續完成大學課程。（圖片來源：東方新地資料庫）

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