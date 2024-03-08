Mayanne小喇叭｜麥美恩、曾展望力邀嘉賓 熱議12個「流量密碼」話題
「最佳女主持」麥美恩 有喜感又有内涵
Mayanne麥美恩搞笑又自帶喜感的主持方式一向帶給觀眾好多歡樂。今次由在《萬千星輝頒獎典禮2023》中擊敗一眾強敵奪得「最佳女主持」的 Mayanne上陣擔任主持，更拍檔「年輕小鮮肉」曾展望，勢必會為觀眾帶來不一樣的新鮮感。
「年輕小鮮肉」曾展望24歲入行原來係「真道士」
曾展望今年26歲，畢業於香港理工大學會計系，是《#後生仔傾吓偈》中的大學生主持之一，同時參演過劇集如《逆天奇案》、《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、新劇《法證先鋒V》等，曾入圍《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步男藝員」。如今他是男團Super Tiger成員之一，被TVB力捧。
曾展望做過《愛回家》Mike Tong 係接龍MT
不過最令人記得應該是他在《愛回家之開心速遞》的角色Mike Tong，他以見習行政人員身分加入接龍集團，傻傻更更，容易被人欺負。有集他做錯事，熊樹根（劉丹飾演）沒有拆穿，更幫手補鑊，令他大為感動；又有集他曾做神棍道士為大龍生（羅樂林飾演）驅鬼。
原來曾展望真人確是「貨真價實的道士」，20歲時到內地江西花了一個星期考獲七品道士認證，每天早上6時就要起床，一直聽大師講經到晚上9時：「辛苦過考DSE！每日做嘅嘢係跪同企，同埋聽大師講經 」如果期間瞌睡，會被尺敲醒、罰跪香一小時。他指很少後生會加入做道士，道教有少少青黃不接，所以其他道士見到他這位廿歲出頭的年輕人想受訓都表示驚訝。
討論話題大膽破格 如「喇叭」向大眾發聲
節目以女性角度出發，集合感性與理性，内容涵蓋現今眾多最hit的話題，例如：直播帶貨，以及大膽又破格的話題，例如：身材好是現今的流量密碼、中佬＝廢佬？等等，相信會引起觀眾共鳴及熱烈討論。透過節目上的討論，向大眾發聲，令觀眾有所得著，12集內容暫定如下：
- 身材好是現今的流量密碼
- 仔仔們／LGBT
- 索爆人妻
- 中佬＝廢佬？
- 直播帶貨
- 兄弟情
- 獎老Re-U
- 直播主
- 喜劇演員
- 奇怪職業
- 醉酒
- 娛樂圈要靠關係
《Mayanne小喇叭》播放時間
播放日期：3月14日起逢周四周五晚
播放時間：10:30-11:00
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