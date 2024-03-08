Mayanne小喇叭｜麥美恩、曾展望力邀嘉賓 熱議12個「流量密碼」話題

《Mayanne小喇叭》顧名思義，是一個以Mayanne麥美恩為首及以女性角度作探討的清談節目，每集邀請數名藝人及素人嘉賓，開放討論各樣大膽又破格的話題，如「喇叭」一樣，向大眾發聲。新鮮出爐「最佳女主持」麥美恩，一貫風趣又幽默的傻大姐性格，帶同「年輕小鮮肉」助理主持曾展望，集合感性與理性，透過節目，讓觀眾有所反思及得著。