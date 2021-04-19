長腿女主播麥詩敏 阿爸係《警訊》元祖主持麥振江 入無綫6年終上位
無綫新聞部向來盛產「新聞之花」，女主播除了要有學識夠專業，靚樣都唔可以缺少，近年無綫新聞部全靠一批年輕小花撐住，其中29歲的麥詩敏，因一雙長腿而備受網民熱捧，原來其父是當年主持《警訊》的麥振江，加入無綫6年的麥詩敏見住好姊妹戰友相繼離巢，她依然死守，聽話肯做升得快，現已升任高級女主播。
撰文：東方新地│圖片：麥詩敏IG圖片、麥詩敏fb圖片、無綫電視載圖
麥詩敏食螺絲響朵
提起麥詩敏，印象最深就是15年她剛加入無綫不久，報道泰國「中東呼吸綜合症」疫情時，將「中東呼吸綜合症」讀成「中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級呼吸中東呼吸綜合症」，食晒螺絲好尷尬，卻意外地引起一時熱話。
麥詩敏多線發展
現年29歲、身高170cm的麥詩敏，英文名Gloria Mak。中學就讀黃大仙區的著名女校德望學校，預科入讀英國Talbot Heath School，之後考獲香港科技大學的工商管理系，大學畢業後加入無綫，由15年至今，除做新聞主播亦主持《天氣報告》，18年麥詩敏升任《香港早晨》主播之一，又接替離職的梁凱寧與專欄作家禇簡寧一同主持的無綫新聞台資訊節目《睇新聞，講英文》，現在她已升為高級女主播。
麥詩敏繼承父業
據知麥詩敏全力向女主播之路發展，全因父親麥振江的影響，當年麥振江主持《警訊》節目長達15年時間，他正氣凜然的外表令人印象深刻，有觀眾誤以為他是警務人員，稱呼他為「麥警司」，後來他轉到幕後擔任編導工作。麥詩敏讀書時期原來都有拍過《警訊》，在很多的案發故事中擔綱演出，曾演女學生、受害者及目擊者等等。
家境富裕住西貢獨立屋
麥詩敏被指家境富裕，現與家人同住西貢獨立屋的她鏡頭前大方得體，鏡頭後亦好溫文儒雅，在其社交網放有不少生活照，擁有高䠷身材的麥詩敏一雙長腿非常搶fo。