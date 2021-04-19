長腿女主播麥詩敏 阿爸係《警訊》元祖主持麥振江 入無綫6年終上位

無綫新聞部向來盛產「新聞之花」，女主播除了要有學識夠專業，靚樣都唔可以缺少，近年無綫新聞部全靠一批年輕小花撐住，其中29歲的麥詩敏，因一雙長腿而備受網民熱捧，原來其父是當年主持《警訊》的麥振江，加入無綫6年的麥詩敏見住好姊妹戰友相繼離巢，她依然死守，聽話肯做升得快，現已升任高級女主播。

撰文：東方新地│圖片：麥詩敏IG圖片、麥詩敏fb圖片、無綫電視載圖