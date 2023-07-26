前TVB新聞女神麥詩敏曬超Deep V婚紗照 趕做幸福靚人妻
麥詩敏著婚紗刷存在感
麥詩敏在社交網分享出多張婚紗照，笑言：「刷個存在感！」除了引來一眾前主播同事點讚外，衛志豪亦有留言指：「女仕著婚紗最靚！」網民也紛紛向她送上祝福，並勁讚她：「WOW！靚爆鏡」、「係仙氣呀」、「靚到冇朋友」等等。
半透視薄紗盡展S曲線
麥詩敏今次只分享了單人婚紗照，相中她穿著一身超Deep V吊帶白色婚紗，身側為半透視白紗設計，加上魚尾下襬，氣質優雅之餘，又盡顯其玲瓏浮凸曲線，以及170cm的高䠷身形。
今年5月獲男友驚喜求婚
麥詩敏今年5月宣布答應男友求婚的喜訊，一班網民和主播好友都紛紛留言祝賀。不過麥詩敏男友求婚過程並不順利，多次撞板搞到激嬲麥詩敏：
I said YES！他說今天帶我回以前讀書的地方Bournemouth行下，行完Bournemouth Pier無啦啦食咗張英式牛肉乾（已入錶但無跌Ticket出來所以只Display了receipt）。當我嬲到發火之際，佢話附近好多靚風景可停車影相，就兜咗去某海灘看台，落車後我仲未燥完，我話：『呢度無咩睇，唔好行咁遠，廢事又被人抄牌』，佢就話：『得㗎啦』之後捉咗我越行越入，仲無啦啦叫人幫我哋影相，原來他一早安排了朋友扮路人影相，然後這畫面就出現了，謝謝剎（殺）我一個措手不及。
麥詩敏父親有份演《毒舌大狀》
現年31歲的麥詩敏父親是曾主持《警訊》長達15年的麥振江，《警訊》有史以來主持時間最長的經典主持，正氣凜然的外表令人印象深刻，有觀眾誤以為他是警務人員，稱呼他為「麥警司」。麥振江曾修讀TVB藝訓班，1994年開始退居幕後，直到近日再度復出，於電影《毒舌大狀》飾演判王丹妮入獄的高等法院原審法官。
家境富裕住西貢獨立屋
麥詩敏讀書時期原來都有拍過《警訊》，在很多的案發故事中擔綱演出，曾演女學生、受害者及目擊者等等。麥詩敏又被指家境富裕，與家人同住西貢獨立屋，學歷亦不俗，曾修讀香港科技大學工商管理學士，據知該學科屬熱門之選，競爭好大。到2015年麥詩敏加入無綫新聞部，去年擢升為無綫新聞台首席主播，至今年6月離巢。
曾講錯「中東呼吸綜合症」
麥詩敏在無綫效力8年，亦有過蝦碌事令網民印象深刻，2015年她曾在報道泰國「中東呼吸綜合症」疫情時，因為這名字的發音太難讀，於是不斷重複試圖修正，結果將病症名講成了「中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級綜合呼吸綜合症」，成為經典報新聞「食螺絲」事件。
報蔡天鳳案眼濕濕
早前麥詩敏在報道蔡天鳳被碎屍案時，一度眼泛淚光、神情哀傷，情緒似乎有點波動，亦曾引起網民熱議，不過網民不但未有斥責她不夠專業，反而大讚她有同理心，人美心善！
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