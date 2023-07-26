麥詩敏

前TVB新聞女神麥詩敏曬超Deep V婚紗照 趕做幸福靚人妻

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曾有「無綫新聞女神」之稱的麥詩敏（Gloria），今年5月答應男友的驚喜求婚，6月宣布離巢無綫，到了7月，她已影好婚紗相，準備升呢做幸福靚人妻，網民都大讚她效率勁高！

麥詩敏 麥詩敏於今年6月離巢無綫。
麥詩敏於今年6月離巢無綫。（圖片來源：[email protected]

麥詩敏著婚紗刷存在感

麥詩敏在社交網分享出多張婚紗照，笑言：「刷個存在感！」除了引來一眾前主播同事點讚外，衛志豪亦有留言指：「女仕著婚紗最靚！」網民也紛紛向她送上祝福，並勁讚她：「WOW！靚爆鏡」、「係仙氣呀」、「靚到冇朋友」等等。

麥詩敏 麥詩敏的婚紗Look獲網民大讚充滿仙氣。
麥詩敏的婚紗Look獲網民大讚充滿仙氣。（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 吊帶低胸造型優雅又性感。
吊帶低胸造型優雅又性感。（圖片來源：[email protected]

半透視薄紗盡展S曲線

麥詩敏今次只分享了單人婚紗照，相中她穿著一身超Deep V吊帶白色婚紗，身側為半透視白紗設計，加上魚尾下襬，氣質優雅之餘，又盡顯其玲瓏浮凸曲線，以及170cm的高䠷身形。

麥詩敏 睇真啲原來麥詩敏的婚紗側邊係半透視薄紗設計。
睇真啲原來麥詩敏的婚紗側邊係半透視薄紗設計。（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 身前Deep V仲開到落肚臍！
身前Deep V仲開到落肚臍！（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 網民都大讚「靚爆鏡」。
網民都大讚「靚爆鏡」。（圖片來源：[email protected]

今年5月獲男友驚喜求婚

麥詩敏今年5月宣布答應男友求婚的喜訊，一班網民和主播好友都紛紛留言祝賀。不過麥詩敏男友求婚過程並不順利，多次撞板搞到激嬲麥詩敏：

I said YES！他說今天帶我回以前讀書的地方Bournemouth行下，行完Bournemouth Pier無啦啦食咗張英式牛肉乾（已入錶但無跌Ticket出來所以只Display了receipt）。當我嬲到發火之際，佢話附近好多靚風景可停車影相，就兜咗去某海灘看台，落車後我仲未燥完，我話：『呢度無咩睇，唔好行咁遠，廢事又被人抄牌』，佢就話：『得㗎啦』之後捉咗我越行越入，仲無啦啦叫人幫我哋影相，原來他一早安排了朋友扮路人影相，然後這畫面就出現了，謝謝剎（殺）我一個措手不及。

麥詩敏 31歲的麥詩敏獲男友驚喜求婚
31歲的麥詩敏獲男友驚喜求婚（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 男友單膝下跪求婚超甜蜜！
男友單膝下跪求婚超甜蜜！（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 仲大曬婚戒！
仲大曬婚戒！（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 網民和一班好友都紛紛留言祝福。
網民和一班好友都紛紛留言祝福。（圖片來源：[email protected]

麥詩敏父親有份演《毒舌大狀》

現年31歲的麥詩敏父親是曾主持《警訊》長達15年的麥振江，《警訊》有史以來主持時間最長的經典主持，正氣凜然的外表令人印象深刻，有觀眾誤以為他是警務人員，稱呼他為「麥警司」。麥振江曾修讀TVB藝訓班，1994年開始退居幕後，直到近日再度復出，於電影《毒舌大狀》飾演判王丹妮入獄的高等法院原審法官。

麥詩敏 麥詩敏父親麥振江是《警訊》元祖主持。
麥詩敏父親麥振江是《警訊》元祖主持。（圖片來源：《警訊》截圖）
麥詩敏 人善心美 兩父女合照！
麥詩敏與父親麥振江合照。（圖片來源：[email protected]

家境富裕住西貢獨立屋

麥詩敏讀書時期原來都有拍過《警訊》，在很多的案發故事中擔綱演出，曾演女學生、受害者及目擊者等等。麥詩敏又被指家境富裕，與家人同住西貢獨立屋，學歷亦不俗，曾修讀香港科技大學工商管理學士，據知該學科屬熱門之選，競爭好大。到2015年麥詩敏加入無綫新聞部，去年擢升為無綫新聞台首席主播，至今年6月離巢。

梁凱寧 今年31歲的麥詩敏即將升呢做人妻，並在最近剛宣布離巢，她笑言希望將來還有機會在其他平台同大家見面。
今年31歲的麥詩敏即將升呢做人妻，並在最近剛宣布離巢，她笑言希望將來還有機會在其他平台同大家見面。（圖片來源：[email protected]

曾講錯「中東呼吸綜合症」

麥詩敏在無綫效力8年，亦有過蝦碌事令網民印象深刻，2015年她曾在報道泰國「中東呼吸綜合症」疫情時，因為這名字的發音太難讀，於是不斷重複試圖修正，結果將病症名講成了「中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級綜合呼吸綜合症」，成為經典報新聞「食螺絲」事件。

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麥詩敏曾將「中東呼吸綜合症」讀成「中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級呼吸中東呼吸綜合症」，而成為網民熱話。（圖片來源：無綫新聞截圖）

報蔡天鳳案眼濕濕

早前麥詩敏在報道蔡天鳳被碎屍案時，一度眼泛淚光、神情哀傷，情緒似乎有點波動，亦曾引起網民熱議，不過網民不但未有斥責她不夠專業，反而大讚她有同理心，人美心善！

新聞主播 麥詩敏 人善心美 麥詩敏報新聞時一度眼濕濕！
麥詩敏早前報道蔡天鳳案時一度眼濕濕，引起網民熱議。（圖片來源：無綫新聞截圖）
麥詩敏 麥詩敏經常在社交網分享自己近況。
麥詩敏經常在社交網分享自己近況。（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 近日她透露在離巢後接觸了更多新任務， 包括做主持人、參加大學學會活動、品牌宣傳、Events等。
近日她透露在離巢後接觸了更多新任務， 包括做主持人、參加大學學會活動、品牌宣傳、Events等。（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 比起做主播時的正經打扮，現時麥詩敏造型有更多變化。
比起做主播時的正經打扮，現時麥詩敏造型明顯有更多變化。（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 網民都話好期待！
網民都話好期待！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫新聞截圖

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