無綫新聞女神麥詩敏獲男友驚喜求婚 曾因報蔡天鳳案眼濕濕獲讚人美心善
無綫新聞女神麥詩敏獲男友驚喜求婚
今年31歲的麥詩敏近日傳出獲男友求婚的喜訊，一班網民和主播好友都紛紛留言祝賀。不過麥詩敏男友求婚過程並不順利，多次撞板搞到激嬲麥詩敏：
I said YES！他說今天帶我回以前讀書的地方Bournemouth行下，行完Bournemouth Pier無啦啦食咗張英式牛肉乾（已入錶但無跌Ticket出來所以只Display了receipt）。當我嬲到發火之際，佢話附近好多靚風景可停車影相，就兜咗去某海灘看台，落車後我仲未燥完，我話：『呢度無咩睇，唔好行咁遠，廢事又被人抄牌』，佢就話：『得㗎啦』之後捉咗我越行越入，仲無啦啦叫人幫我哋影相，原來他一早安排了朋友扮路人影相，然後這畫面就出現了，謝謝剎（殺）我一個措手不及。
曾因報蔡天鳳案眼濕濕 獲網民大讚人美心善
麥詩敏於早前報道轟動全港的蔡天鳳案時，在提及到法醫疑找到死者蔡天鳳頭顱時眼泛淚光、神情哀傷，情緒似乎有點波動。麥詩敏眼濕濕的一幕，迅速成為網絡熱話。網民沒有斥責麥詩敏在新聞報道上的表現，更指蔡天鳳被殺害過程令人感到悲慘，落淚是人之常情，謂「正常人都會有同理心」；有網民指看到相關新聞時會感到不安和眼濕濕，何況是站在前線的麥詩敏，指她落淚的表現更顯心善！
麥詩敏繼承父業 父親為《警訓》主持麥振冮
據知麥詩敏全力向女主播之路發展，全因父親麥振江的影響，當年麥振江主持《警訊》節目長達15年時間，他正氣凜然的外表令人印象深刻，有觀眾誤以為他是警務人員，稱呼他為「麥警司」，後來他轉到幕後擔任編導工作。麥詩敏讀書時期原來都有拍過《警訊》，在很多的案發故事中擔綱演出，曾演女學生、受害者及目擊者等等。
家境富裕住西貢獨立屋
麥詩敏被指家境富裕，現與家人同住西貢獨立屋的她鏡頭前大方得體，鏡頭後亦好溫文儒雅，在其社交網放有不少生活照，擁有高䠷身材的麥詩敏一雙長腿非常搶fo。
麥詩敏食螺絲響朵
提起麥詩敏，印象最深就是15年她剛加入無綫不久，報道泰國「中東呼吸綜合症」疫情時，將「中東呼吸綜合症」讀成「中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級呼吸中東呼吸綜合症」，食晒螺絲好尷尬，卻意外地引起一時熱話。
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