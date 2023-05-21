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無綫新聞女神麥詩敏獲男友驚喜求婚 曾因報蔡天鳳案眼濕濕獲讚人美心善

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有「無綫新聞女神」之稱的麥詩敏最近傳出喜訊，在與男友重遊英國時獲男友求婚，一臉驚喜的麥詩敏帶上婚戒說我願意，獲網民紛紛留言祝福。人美心善的她除了學歷好，家境亦非常富裕，父親來頭亦超猛！

無綫新聞女神麥詩敏獲男友驚喜求婚

今年31歲的麥詩敏近日傳出獲男友求婚的喜訊，一班網民和主播好友都紛紛留言祝賀。不過麥詩敏男友求婚過程並不順利，多次撞板搞到激嬲麥詩敏：

I said YES！他說今天帶我回以前讀書的地方Bournemouth行下，行完Bournemouth Pier無啦啦食咗張英式牛肉乾（已入錶但無跌Ticket出來所以只Display了receipt）。當我嬲到發火之際，佢話附近好多靚風景可停車影相，就兜咗去某海灘看台，落車後我仲未燥完，我話：『呢度無咩睇，唔好行咁遠，廢事又被人抄牌』，佢就話：『得㗎啦』之後捉咗我越行越入，仲無啦啦叫人幫我哋影相，原來他一早安排了朋友扮路人影相，然後這畫面就出現了，謝謝剎（殺）我一個措手不及。

麥詩敏 31歲的麥詩敏獲男友驚喜求婚
31歲的麥詩敏獲男友驚喜求婚（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 男友單膝下跪求婚超甜蜜！
男友單膝下跪求婚超甜蜜！（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 仲大曬婚戒！
仲大曬婚戒！（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 網民和一班好友都紛紛留言祝福。
網民和一班好友都紛紛留言祝福。（圖片來源：[email protected]

曾因報蔡天鳳案眼濕濕 獲網民大讚人美心善

麥詩敏於早前報道轟動全港的蔡天鳳案時，在提及到法醫疑找到死者蔡天鳳頭顱時眼泛淚光、神情哀傷，情緒似乎有點波動。麥詩敏眼濕濕的一幕，迅速成為網絡熱話。網民沒有斥責麥詩敏在新聞報道上的表現，更指蔡天鳳被殺害過程令人感到悲慘，落淚是人之常情，謂「正常人都會有同理心」；有網民指看到相關新聞時會感到不安和眼濕濕，何況是站在前線的麥詩敏，指她落淚的表現更顯心善！

麥詩敏 人善心美 麥詩敏報新聞時一度眼濕濕！
麥詩敏報新聞時一度眼濕濕！（圖片來源：節目截圖）
麥詩敏 人善心美 她神情顯著哀傷，眼泛淚光。
她神情顯著哀傷，眼泛淚光。（圖片來源：節目截圖）
麥詩敏 人善心美 網民大讚她人善心美！
網民大讚她人善心美！（圖片來源：節目截圖）

麥詩敏繼承父業 父親為《警訓》主持麥振冮

據知麥詩敏全力向女主播之路發展，全因父親麥振江的影響，當年麥振江主持《警訊》節目長達15年時間，他正氣凜然的外表令人印象深刻，有觀眾誤以為他是警務人員，稱呼他為「麥警司」，後來他轉到幕後擔任編導工作。麥詩敏讀書時期原來都有拍過《警訊》，在很多的案發故事中擔綱演出，曾演女學生、受害者及目擊者等等。

麥詩敏 麥詩敏父親麥振江是《警訊》元祖主持。
麥詩敏父親麥振江是《警訊》元祖主持。（圖片來源：《警訊》截圖）
麥詩敏 兩父女關係好好。
兩父女關係好好。（圖片來源：[email protected]

家境富裕住西貢獨立屋

麥詩敏被指家境富裕，現與家人同住西貢獨立屋的她鏡頭前大方得體，鏡頭後亦好溫文儒雅，在其社交網放有不少生活照，擁有高䠷身材的麥詩敏一雙長腿非常搶fo。

麥詩敏 專詩敏
麥詩敏喜歡去旅行，唔使著套裝出鏡可以做番自己，青春得多。（圖片來源：[email protected]

麥詩敏食螺絲響朵

提起麥詩敏，印象最深就是15年她剛加入無綫不久，報道泰國「中東呼吸綜合症」疫情時，將「中東呼吸綜合症」讀成「中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級呼吸中東呼吸綜合症」，食晒螺絲好尷尬，卻意外地引起一時熱話。

麥詩敏 麥詩敏加入無綫後機會不斷，除了做新聞主播，更有份主持其他新聞資訊節目。
麥詩敏加入無綫後機會不斷，除了做新聞主播，更有份主持其他新聞資訊節目。（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 170cm高的麥詩敏擁有一雙大長腿，目測應該有40吋。
170cm高的麥詩敏擁有一雙大長腿，目測應該有40吋。（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 麥詩敏外形端莊討好，難怪成為近年受歡迎女主播之一。
麥詩敏外形端莊討好，難怪成為近年受歡迎女主播之一。（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 出道6年的麥詩敏，被網民指愈來愈靚。
出道8年的麥詩敏，被網民指愈來愈靚。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、節目截圖、《警訊》截圖

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