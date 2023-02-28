麥詩敏 人善心美

蔡天鳳案｜麥詩敏無綫高學歷主播報新聞眼濕濕 網民指人之常情 激讚人美心善

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蔡天鳳碎屍案轟動全城，隨警方前晚（26日）交代在湯煲內尋回死者頭顱，市民直指案情心寒！無綫新聞女主播麥詩敏昨晨（27日）在《香港早晨》提及法醫檢走湯煲，疑找到死者蔡天鳳頭顱時，她更眼泛淚光、神情哀傷，情緒似乎有點波動，惟網民沒有責怪麥詩敏的表現，更指這是人之常情…

麥詩敏 人善心美 麥詩敏成為網絡熱話！
麥詩敏成為網絡熱話！（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 人善心美 她從事新聞行業多年，形象極專業！
她從事新聞行業多年，形象極專業！（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 人善心美 麥詩敏經常在IG分享生活照。
麥詩敏經常在IG分享生活照。（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 人善心美 麥詩敏私下生活多姿多彩！
麥詩敏私下生活多姿多彩！（圖片來源：[email protected]

網民指麥詩敏眼濕係人之常情 反顯其人美心善

無綫新聞女主播麥詩敏昨晨（27日）在《香港早晨》提及法醫疑找到死者蔡天鳳頭顱時，疑眼濕濕的一幕，迅速成為網絡熱話。網民沒有斥責麥詩敏在新聞報道上的表現，更指蔡天鳳被殺害過程令人感到悲慘，落淚是人之常情，謂「正常人都會有同理心」；有網民指看到相關新聞時會感到不安和眼濕濕，何況是站在前線的麥詩敏，指她落淚的表現更顯心善！

麥詩敏 人善心美 麥詩敏報新聞時一度眼濕濕！
麥詩敏報新聞時一度眼濕濕！（圖片來源：節目截圖）
麥詩敏 人善心美 她神情顯著哀傷，眼泛淚光。
她神情顯著哀傷，眼泛淚光。（圖片來源：節目截圖）
麥詩敏 人善心美 網民大讚她人善心美！
網民大讚她人善心美！（圖片來源：節目截圖）

麥詩敏在連登受追棒 網民大讚靚女

女主播麥詩敏在連登上素有地位，早在2018年時已有連登仔開post大讚麥詩敏樣貌，指其越黎越靚，版主仲非常有心，由2015年逐年介紹麥詩敏樣貌上的「升級」，明言：「由2015年開始第一次見佢出現我眼前我已經『嘩～』咗一聲，真係我最鐘意嗰種女仔，之後就晚晚定時定候開電視，期望當日又係佢報新聞…」

網民紛紛認同版主所言，並指：「係，佢真係越來越靚」、「90後黎，但就好有氣質唔港女」、「如果我響街見到，應該會好似觸電咁呆咗停響度」、「素顏都唔差！利申:見過，大學同學」。

麥詩敏 人善心美 早在2018年，麥詩敏已受部份連登仔追捧！
早在2018年，麥詩敏已受部份連登仔追捧！（圖片來源：連登討論區截圖）
麥詩敏 人善心美
（圖片來源：連登討論區截圖）
麥詩敏 人善心美
（圖片來源：連登討論區截圖）

麥詩敏原來學歷猛料 其父有份演《毒舌大狀》

女主播麥詩敏人美心善獲全城力讚！原來她私下同樣充滿才華，學歷猛料，仲出身自小康之家…麥詩敏1992年出世，現年31歲，當年於香港科技大學就讀工商管理學士，據知該學科屬熱門之選，競爭好大，能夠入讀絕對唔惹少！消息指麥詩敏住在西貢獨立屋，家境不俗。

麥詩敏父親是麥振江，他在1974年報讀TVB藝訓班，之後主持《警訊》長達15年至1994年，成為《警訊》有史以來主持時間最長的主持！之後他退居幕後，近日再度復出，於《毒舌大狀》飾演判王丹妮入獄的高等法院原審法官！

麥詩敏 人善心美 兩父女合照！
兩父女合照！（圖片來源：[email protected]香港女主播咖啡店）
麥詩敏 人善心美 原來麥詩敏學歷非常厲害！
原來麥詩敏學歷非常厲害！（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 人善心美 消息指她住西貢獨立屋，家境富裕。
消息指她住西貢獨立屋，家境富裕。（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 人善心美 私下麥詩敏經常周遊列國，看來生活條件不錯！
私下麥詩敏經常周遊列國，看來生活條件不錯！（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 人善心美
（圖片來源：[email protected]
麥詩敏 人善心美
（圖片來源：[email protected]

麥詩敏曾蝦碌報新聞令網民銘記

女主播麥詩敏雖已成熱話，形象望落專業，但講到早年她竟在報新聞時發生蝦碌，搞到網民笑爆瘋傳…

講到麥詩敏早年最為人熟悉嘅事，莫過於她在報道中東呼吸綜合症（新沙士）最新情況時，竟然「食螺絲」，口窒窒爆出一句「泰國確診中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級綜合呼吸綜合症」！結果麥詩敏蝦碌一幕成為經典，令唔少網民笑爆嘴！

麥詩敏 人善心美 麥詩敏曾經蝦碌報道新聞，成為網絡熱話。
麥詩敏曾經蝦碌報道新聞，成為網絡熱話。（圖片來源：節目截圖）
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（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

常見問題

蔡天鳳命案中目前總共多少人被捕？

蔡天鳳前夫一家密謀殺人，警方就該案先拘捕死者前夫的父母及兄長3人，前夫一度潛逃，而最新案情又有突破發展，再多一人被捕⋯⋯詳情請看

蔡天鳳為何聘請前夫兄長做司機？

蔡天鳳好友豹太日前接受《東張西望》訪問時透露，Abby大伯是今年農曆年才做Abby司機，而且是因為有人慫恿⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：節目截圖、[email protected]、連登討論區截圖、[email protected]香港女主播咖啡店

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