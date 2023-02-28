蔡天鳳案｜麥詩敏無綫高學歷主播報新聞眼濕濕 網民指人之常情 激讚人美心善
網民指麥詩敏眼濕係人之常情 反顯其人美心善
無綫新聞女主播麥詩敏昨晨（27日）在《香港早晨》提及法醫疑找到死者蔡天鳳頭顱時，疑眼濕濕的一幕，迅速成為網絡熱話。網民沒有斥責麥詩敏在新聞報道上的表現，更指蔡天鳳被殺害過程令人感到悲慘，落淚是人之常情，謂「正常人都會有同理心」；有網民指看到相關新聞時會感到不安和眼濕濕，何況是站在前線的麥詩敏，指她落淚的表現更顯心善！
麥詩敏在連登受追棒 網民大讚靚女
女主播麥詩敏在連登上素有地位，早在2018年時已有連登仔開post大讚麥詩敏樣貌，指其越黎越靚，版主仲非常有心，由2015年逐年介紹麥詩敏樣貌上的「升級」，明言：「由2015年開始第一次見佢出現我眼前我已經『嘩～』咗一聲，真係我最鐘意嗰種女仔，之後就晚晚定時定候開電視，期望當日又係佢報新聞…」
網民紛紛認同版主所言，並指：「係，佢真係越來越靚」、「90後黎，但就好有氣質唔港女」、「如果我響街見到，應該會好似觸電咁呆咗停響度」、「素顏都唔差！利申:見過，大學同學」。
麥詩敏原來學歷猛料 其父有份演《毒舌大狀》
女主播麥詩敏人美心善獲全城力讚！原來她私下同樣充滿才華，學歷猛料，仲出身自小康之家…麥詩敏1992年出世，現年31歲，當年於香港科技大學就讀工商管理學士，據知該學科屬熱門之選，競爭好大，能夠入讀絕對唔惹少！消息指麥詩敏住在西貢獨立屋，家境不俗。
麥詩敏父親是麥振江，他在1974年報讀TVB藝訓班，之後主持《警訊》長達15年至1994年，成為《警訊》有史以來主持時間最長的主持！之後他退居幕後，近日再度復出，於《毒舌大狀》飾演判王丹妮入獄的高等法院原審法官！
麥詩敏曾蝦碌報新聞令網民銘記
女主播麥詩敏雖已成熱話，形象望落專業，但講到早年她竟在報新聞時發生蝦碌，搞到網民笑爆瘋傳…
講到麥詩敏早年最為人熟悉嘅事，莫過於她在報道中東呼吸綜合症（新沙士）最新情況時，竟然「食螺絲」，口窒窒爆出一句「泰國確診中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級綜合呼吸綜合症」！結果麥詩敏蝦碌一幕成為經典，令唔少網民笑爆嘴！
常見問題
蔡天鳳命案中目前總共多少人被捕？
蔡天鳳前夫一家密謀殺人，警方就該案先拘捕死者前夫的父母及兄長3人，前夫一度潛逃，而最新案情又有突破發展，再多一人被捕⋯⋯詳情請看
蔡天鳳為何聘請前夫兄長做司機？
蔡天鳳好友豹太日前接受《東張西望》訪問時透露，Abby大伯是今年農曆年才做Abby司機，而且是因為有人慫恿⋯⋯詳情請看
讀者留言