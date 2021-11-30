無綫台慶｜落選港姐麥詩晴疑借衫賀台慶 被指整爛衫拒認數 親發文回應

現年24歲的麥詩晴（Ceci）是去年落選港姐，現已簽入無綫，曾演出《愛·回家之開心速遞》及《欺詐劇團》，近日更獲派參演新劇《隱形戰隊》，上位在望，日前她盛裝出席台慶活動後，卻被一間婚紗店指控整爛了她在其店中所借的禮服，並拒絕認數賠償。事隔數日，麥詩晴在社交網發文親自回應事件。

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、婚紗店提供圖片、《愛回家》截圖