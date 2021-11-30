無綫台慶｜落選港姐麥詩晴疑借衫賀台慶 被指整爛衫拒認數 親發文回應
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、婚紗店提供圖片、《愛回家》截圖
麥詩晴：會保持一顆善良的心
麥詩晴在社交網表示：「以往和不同的婚紗舖合作，都是十分愉快的。在今次事件裏面，我認為有需要作以下澄清。 1. 紗裙交還之日並未發現裙有損毀。當店舖收回裙後，並沒有向我提出任何問題，也就完成了交收。 2. 直到紗裙交還後數日，我才突然被通知紗裙有損毁。如果交還當天發現有損壞的話，我定必即時賠償，因為實屬是我的責任。但在完成交收後幾日期間，紗裙經過幾多手，經歷過什麼，單憑對方一面之詞，實在無從稽考。」
麥詩晴續說：「事件發生後，都被不同形式騷擾，甚至被恐嚇並要求刪除相片。對此，亦深深感受到理性處理問題的重要性，因此作出以上澄清，希望事情可以告一段落。從小到大都被教育成為有責任感和善良的人 。經過這件事件後，我仍然會保持一顆善良的心，繼續專注工作，好好努力。」
麥詩晴 台慶險仆親
麥詩晴在去年參選港姐時曾打入十強，落選後成為無綫旗下經理人合約藝人，先後獲派演出《愛·回家之開心速遞》、《欺詐劇團》和正在拍攝中的新劇《隱形戰隊》，日前她換上一黑一白兩套晚禮服盛裝出席台慶活動後，卻被一間婚紗店指控整爛了她在其店中所借的禮服，並拒絕認數賠償。
麥詩晴在日前台慶夜曾先後著上一黑一白兩套晚裝，並留言：「第一次參加台慶表演同行紅地氈，肚餓到爭啲仆親。」以及「-你哋覺得型格全黑ge style 襯我多啲定係純白style呢？ Btw 感恩今次有表演嘅機會，感謝所有台前幕後每一位嘅付出，付出必然會有收穫嘅！」 並加上「萬千星輝賀台慶2021」和「紅地氈」等Hashtag。
但其後卻有婚紗店未有開名地指曾借了一件禮服給一名女藝人出席活動，但事後卻發現該件禮服有所破損，婚紗店指初時該名女藝人曾道歉並表示會作出賠償，到了翌日卻指控是婚紗店自己「整爛屈佢」，因此婚紗店嬲爆表示：「借衫畀藝人真係要好小心，唔好因為信字乜都唔做，本店因為信字而爛同染咗粉底咗件全新衫（全新100%）。」
婚紗店續指：「而這位藝人話我哋問題，件衫新嘅程度係相都未影，佢試當日件衫係全新拆袋，所以話唔可以太相信人，這位藝人係朋友介紹，我哋錯在信錯咗你。」又貼出該名女藝人穿著晚禮服時的照片，指最後只係得到一張贊助相。雖然相中人已遮了半張臉，但這張相正和麥詩晴日前在社交網貼出的白色禮服照相同，不過其後麥詩晴已將相片刪除。
24歲麥詩晴 曾被笑「加拿大黑掹掹」
麥詩晴原本是一名Freelance model，樣貌被指有點似靚女廚神阿Kit，已考獲芭蕾專業試資格，但在即席示範跳舞時，卻被網民取笑「加拿大黑掹掹」，她即解釋可能因膚色較黑。在簽入無綫後，她亦曾自嘲撞樣台灣男星吳建豪。