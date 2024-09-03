過氣港姐連環公開TVB內幕 自爆$0糧單+楊明為人
廣告
27歲的麥詩晴（Ceci）2020年參選港姐，可惜最後只打入10強。隨後簽約TVB嘅麥詩晴向來畀人乖乖女嘅形象，不過原來佢十分感言，早前仲喺社交平台以「隨便問 多人想聽就講」，與網民大玩你問我答，仲連環公開不為人知嘅TVB內幕……
麥詩晴自爆合約同糧單
網民向來好奇TVB藝人的收入情況，因此有人留言問：「係咪真係好低人工，以中位數對比」，麥詩晴則表示：「啱啱入行嗰時試過有排冇乜嘢做，一打開糧單$0。」而對於「真係好多同事得7-8k人工？」的提問，Ceci就稱：「我好少問其他人，但係我就有試過上面寫嗰個情況」
而被問到「合約有咩是唔講得？」時，麥詩晴就直言：「你唔好去咗隔離台囉，其實都冇乜特別，自己行為自己承受返個責任就可以。」
麥詩晴驚揭喺TVB撞鬼
麥詩晴仲大爆自己曾喺TVB撞鬼的經歷：「之前試過自己1個去劇廠隔離嘅女洗手間，裏面係冇人嘅，有女人聲跟住我耳機吹口哨」，隨後更搞笑表示「仲要係NewJeans嘅歌幾update」。麥詩晴仲分享埋拍攝《搵鬼同你瞓》時的難忘經驗，兼且公開超靈異的經過，獲讚十分大膽！
麥詩晴大膽講楊明私下真實為人
此外，當被問及對楊明醉駕事件嘅睇法時，麥詩晴就認真表示：「只係公司見，未試過深入接觸，但係做嘢嘅時候覺得佢個人都幾nice 同認真嘅。」
麥詩晴更表示直言：「咁做藝人，新聞價值輿論性高，無論好唔好啦，做過啲咩你都會記得嘅話，咁就有佢嘅市場價值㗎啦，起碼你會花時間睇同埋記得，會講起佢。」「有人講真係好過做乜都冇人講尤其是呢行，見過有啲超有實力嘅，但新聞價值輿論性真係唔夠，有時都覺得戥佢哋唔抵，好希望俾人睇到佢哋幕後幾專業，值得更多機會。」
撰文：東方新地圖片來源：threads@szeching124、ig@szeching124