搵鬼同你瞓 │麥詩晴靈探節目連環出事 落選港姐被睇中做鬼新娘好驚嚇
師傅指有男靈體嗅Ceci
Ceci蒙眼後在樓梯位坐下，師傅表示她比較危險，因為她的陽氣好弱。師傅見到男靈體彎身似是在「聞她」，Ceci說︰「我覺得好似有啲風咁……喺我前面。」師傅又聲稱見到有穿西裝的男靈體站在樓梯上，師傅說︰「多數呢個裝束企咗喺度，都係搵老婆，佢唔一定葬呢個墳場。有時漂漂泊泊嚟到呢度，可能佢個年代未結婚就死咗，成日都諗住搵一個伴，所以探靈遇着呢啲，都有啲危險，所以要睇吓佢想做乜嘢。」直到Ceci表示想嘔，加上手變冷，又感受到前面有人吹風，師傅立即叫停上前救她，並直言是有「男士」對她有興趣，嚇得Ceci說︰「唔好搞我，對唔住，我做嘢咋！」
Ceci心跳加速身體顫抖
之後，Ceci和馮子亮到相傳荒廢60年以上的大宅「過夜」，並於凌晨時分講鬼故，二人突然聽到有敲門聲，節目組將聲音放大後，的確可以清楚聽到有數下敲門聲，非常詭異，他們立即打給師傅求救。Ceci再次出現狀況，她表示心跳好快，整個人顫抖，最恐怖是他們聽到好多腳步聲，最後師傅上來叫停。節目尾聲，Ceci談感受︰「有幾吓好希望係工作人員上嚟救我，因為聽到係好明顯嘅腳步聲，跟住我望，好明顯係冇任何人喺度，但係個腳步聲係行到好似喺我哋最近門口嘅風鈴前面，嗰個腳步聲係好大。打完畀工作人員，一cut線，就聽到佢已經行咗入嚟。」
選港姐被嘲加拿大好黑
探靈連環出事的麥詩晴是2020年落選港姐，同屆冠軍為謝嘉怡。當年Ceci參加港姐網上面試，被網民取笑「加拿大好黑」成為焦點，她以笑遮醜，並指是她皮膚黝黑的錯覺，又謂會做全身美白，以補救腋下發黑的問題。此後她火速被起底，原來是「警二代」，減肥成功的她打入最後十強，可惜最終落選，現為無綫電視經理人合約藝員，發展平平。
Ceci疑整爛裙被贊助商怒轟
Ceci落選後加入無綫，去年尾因借衫出席台慶，疑整爛裙而遭贊助她的婚紗公司怒轟。有指她向婚紗公司借衫後刻意隱瞞爛裙的事，職員檢查後向她追究，她起初認錯兼稱會作出賠償，後來卻反口指婚紗公司老屈，拒絕賠償。婚紗店職員公開多張照片所見，當日麥詩晴所穿的晚裝裙腳位置有多處破爛，甚至嚴重穿窿，職員指連洗衣店都拒收，最終要報銷。至於Ceci原本台慶當晚都有分享這家婚紗公司贊助的照片，不過照片已經下架，她只有上載另一張黑色閃石造型的服裝照片，對借衫一事隻字不提。
常見問題
麥詩晴靈探節目出事？
無綫J2新靈探節目請來一位師傅帶住一班主持到長洲探靈，蒙着眼在墳場感受，Ceci竟然連環出事⋯⋯詳情請看
麥詩晴參加港姐面試曾出事？
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