搵鬼同你瞓 │麥詩晴靈探節目連環出事 落選港姐被睇中做鬼新娘好驚嚇

無綫J2新節目《搵鬼同你瞓》由一班主持走訪猛鬼地帶靈探。最新一集由25歲落選港姐麥詩晴（Ceci）和馮子亮主持，到長洲靈探。他們先到墳場行一圈，再做由嘉寶師傅指定的任務，蒙着眼在墳場感受，Ceci竟然連環出事，令師傅要急急煞停。