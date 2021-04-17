麥貝夷「前男友」翟威廉反擊：否認跟裕美有關係！裕美：識揀一定揀林作
麥貝夷早前大爆前男友「性伴侶多得驚人」，矛頭直指翟威廉。麥貝夷更指男方「偷食」裕美，近日翟威廉否認跟裕美有關係，提到：「裕美、陳苑澄都唔關事。」即睇睇詳情！
撰文：Lmc｜圖片：翟威廉＠IG、麥貝夷＠IG、裕美＠IG｜編輯：海月
翟威廉：不是「性上癮」、「性慾強」
被麥貝夷「揞名爆」連番狙擊，翟威廉一直否認與麥貝夷拍過拖，又指：「雖然有性伴侶，但絕不是性上癮和性慾強。」又指自己選擇「只要伴侶」的生活，可能是因為家庭因素，所以對婚姻沒有任何憧憬。
翟威廉澄清與裕美及陳苑澄的關係：係一個大整蠱，裕美嬲係好正常
翟威廉被麥貝夷指「偷食」好友裕美，裕美也發火，警告麥貝夷不要再搞自己。翟威廉也澄清與裕美及陳苑澄的關係，提到：「我對有關伴侶嘅身份問題，係與唔係，我都唔會作答，但呢次要破例講一次，裕美、陳苑澄都唔關事，係一個大整蠱，裕美嬲係好正常，佢都有搵過我，佢亦用咗佢嘅作風去否認。」而翟威廉也有向裕美道歉，相當識做。
翟威廉公開認有不同國籍的性伴侶
消息傳出後，翟威廉指自己與前度陳庭欣分手後一直單身，但公開指自己有不同國籍的性伴侶：「可能會引來無限遐想，好像每晚都有不同性伴，夜夜精彩，但事實是大家想多了。但其實有性伴侶呢個生活模式，只係佔我生活入面嘅一小部分，只有2成左右，其餘嘅時間我都係工作。我一定唔係性上癮，呢個對我嚟講係好普通嘅生活，唔會頻繁，亦冇特別需求。」
裕美：覺得翟威廉慘啲，識揀一定揀林作
翟威廉對裕美道歉，裕美就覺得翟威廉慘啲，她提到：「唔緊要，我覺得佢慘啲，有時我都會Send啲報道畀佢睇。咁都關我事？笑料一則，我只係知威廉同麥貝夷都冇拍過拖。」她又在IG公開示愛，指「識揀一定揀林作 @jolamchok ，唔揀翟威廉。」相當抵死。