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麥貝夷咬住翟威廉唔放 爆曾有小三介入 嫌疑人裕美發火反擊：再搞我一定搞番你！

東方新地 - 娛聞

麥貝夷早前在網上爆大鑊，指控拍拖3年的前度性伴侶多到得人驚，仲夾啱時間在男方生日送祝福，矛頭直指港男翟威廉。火頭愈辣愈多，翟威廉自辯單身7年有短暫伴侶，而且日、韓國籍都有，再次觸動麥貝夷神經，繼續爆與前度曾因第三者而分手，之後再復合，結果又拉埋中日混血兒裕美落水，唔係善男信女的裕美即開火反擊叫麥貝夷去睇醫生，仲警告麥貝夷唔好再搞事。

撰文：東方新地 圖片：麥貝夷IG、翟威廉IG、裕美IG

 

麥貝夷
麥貝夷公開對前度作出指控，踢爆男方是感情騙子，更在對方生日送祝福，男主角明顯是圈中人，麥貝夷才咬住唔放，入行多年都紅唔起，估唔到自爆情史可以令她成為新聞女主角。
麥貝夷
三年前麥貝夷與翟威廉除了一齊夾band，仲一齊打機做直播。對於前度的所作所為，麥貝夷表示對方是她所交的男友中，最深刻、最驚恐、最賤的一個。

麥貝夷不忿前度當她是性伴侶

麥貝夷再次接受傳媒訪問，情緒激動邊講邊喊，繼續不開名指前度才是「真正主角」：「我哋係好親密嘅關係，我係女友，可以咁講，拍拖會做嘅嘢都做晒。」麥貝夷表示二人沒有同居，但間中會去男方屋企過夜，絕對是好正常男女拍拖的關係。對於男方只當她是性伴侶，麥貝夷反應甚大，聲稱不知對方咁嘅諗法，曾有圈內及圈外的朋友告訴她，前度覺得是她單方面纏擾，但麥貝夷一直以為這段關係好Sweet，二人每日會傳短訊。

麥貝夷
繼日前翟威廉走出來否認自己是當事人，承認自己有短暫伴侶但不是一夜情，是拍散拖，他更向麥貝夷作出道歉，希望令她釋懷，點知麥貝夷再爆多鑊。
麥貝夷
麥貝夷話自己受到前度影響，情緒經常不穩，所以要搵好友Karl紓解心結。

新角色小三登場

麥貝夷繼續數臭前度，這段關係維持了3年多，曾分開過一次，因她發現對方有第三者，更隱晦地暗示小三是圈中人、理論上是香港人，好特別，與別不同。麥貝夷仲話當初是前度要求低調拍拖，所以只有幾位朋友知情，而期間她亦有5至6個追求者，言談間似暗寸前度有日韓籍性伴：「我都有韓國人追，但我Reject咗，因為我尊重呢段關係。」提到翟威廉向她道歉，麥貝夷雖然話唔知點解對方要道歉，但她始終不肯親口否認翟威廉是男主角，拒絕還他清白。

麥貝夷
裕美被指捲入麥貝夷與前度的關係，被問到與翟威廉可曾有「一夜情」？裕美強調絕對冇！並指認識翟威廉比麥貝夷更早。
麥貝夷
裕美坦言與麥貝夷已經好耐冇聯絡：「佢上個男友，我係半個媒人，係我介紹佢哋識。佢哋分手後，我覺得佢處理得唔啱，佢就嬲咗我。」

裕美：躺著也中槍

由於麥貝夷指第三者「理論上」是香港人，令與翟威廉關係親密的中日混血兒裕美成為嫌疑人，兩年前麥貝夷經常與翟威廉夾band過從甚密的日子，裕美也曾現身翟威廉的「Happy Live」，對於被捲入七國咁亂的關係，裕美怒斥麥貝夷有病，否認與翟威廉曾經有關係，仲問麥貝夷是否需要去睇醫生：「一早叫佢睇㗎啦，我有好多精神科醫生（介紹）！」裕美話麥貝夷對上一個男人都是由她做媒，分手時裕美覺得麥貝夷處理感情不當，麥貝夷竟與她反面，裕美愈講愈扯火：「你唔好再搞我！我由小學到中學都畀人搞，你再搞我，我一定搞番你！」

麥貝夷
裕美對於麥貝夷的指控表示好嬲，仲諷刺對方真係好啱做呢行。
麥貝夷
裕美向來都惹是非，近年與林作拍拖抨擊不斷，她都習以為常，百毒不侵！

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