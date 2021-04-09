麥貝夷咬住翟威廉唔放 爆曾有小三介入 嫌疑人裕美發火反擊：再搞我一定搞番你！
麥貝夷早前在網上爆大鑊，指控拍拖3年的前度性伴侶多到得人驚，仲夾啱時間在男方生日送祝福，矛頭直指港男翟威廉。火頭愈辣愈多，翟威廉自辯單身7年有短暫伴侶，而且日、韓國籍都有，再次觸動麥貝夷神經，繼續爆與前度曾因第三者而分手，之後再復合，結果又拉埋中日混血兒裕美落水，唔係善男信女的裕美即開火反擊叫麥貝夷去睇醫生，仲警告麥貝夷唔好再搞事。
撰文：東方新地 圖片：麥貝夷IG、翟威廉IG、裕美IG
麥貝夷不忿前度當她是性伴侶
麥貝夷再次接受傳媒訪問，情緒激動邊講邊喊，繼續不開名指前度才是「真正主角」：「我哋係好親密嘅關係，我係女友，可以咁講，拍拖會做嘅嘢都做晒。」麥貝夷表示二人沒有同居，但間中會去男方屋企過夜，絕對是好正常男女拍拖的關係。對於男方只當她是性伴侶，麥貝夷反應甚大，聲稱不知對方咁嘅諗法，曾有圈內及圈外的朋友告訴她，前度覺得是她單方面纏擾，但麥貝夷一直以為這段關係好Sweet，二人每日會傳短訊。
新角色小三登場
麥貝夷繼續數臭前度，這段關係維持了3年多，曾分開過一次，因她發現對方有第三者，更隱晦地暗示小三是圈中人、理論上是香港人，好特別，與別不同。麥貝夷仲話當初是前度要求低調拍拖，所以只有幾位朋友知情，而期間她亦有5至6個追求者，言談間似暗寸前度有日韓籍性伴：「我都有韓國人追，但我Reject咗，因為我尊重呢段關係。」提到翟威廉向她道歉，麥貝夷雖然話唔知點解對方要道歉，但她始終不肯親口否認翟威廉是男主角，拒絕還他清白。
裕美：躺著也中槍
由於麥貝夷指第三者「理論上」是香港人，令與翟威廉關係親密的中日混血兒裕美成為嫌疑人，兩年前麥貝夷經常與翟威廉夾band過從甚密的日子，裕美也曾現身翟威廉的「Happy Live」，對於被捲入七國咁亂的關係，裕美怒斥麥貝夷有病，否認與翟威廉曾經有關係，仲問麥貝夷是否需要去睇醫生：「一早叫佢睇㗎啦，我有好多精神科醫生（介紹）！」裕美話麥貝夷對上一個男人都是由她做媒，分手時裕美覺得麥貝夷處理感情不當，麥貝夷竟與她反面，裕美愈講愈扯火：「你唔好再搞我！我由小學到中學都畀人搞，你再搞我，我一定搞番你！」