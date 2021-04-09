麥貝夷咬住翟威廉唔放 爆曾有小三介入 嫌疑人裕美發火反擊：再搞我一定搞番你！

麥貝夷早前在網上爆大鑊，指控拍拖3年的前度性伴侶多到得人驚，仲夾啱時間在男方生日送祝福，矛頭直指港男翟威廉。火頭愈辣愈多，翟威廉自辯單身7年有短暫伴侶，而且日、韓國籍都有，再次觸動麥貝夷神經，繼續爆與前度曾因第三者而分手，之後再復合，結果又拉埋中日混血兒裕美落水，唔係善男信女的裕美即開火反擊叫麥貝夷去睇醫生，仲警告麥貝夷唔好再搞事。

撰文：東方新地 圖片：麥貝夷IG、翟威廉IG、裕美IG