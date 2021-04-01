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麥貝夷自爆渣男前度多性伴侶 翟威廉疑似係男主角

東方新地 - 娛聞

歌手麥貝夷日前在社交網自爆某前度私生活混亂，控訴男方「性伴侶數量多得驚人」，更留下線索祝福渣男「生日快樂」，剛巧當日是翟威廉的36歲生日，他又與麥貝夷傳過緋聞，令事件甚囂塵上。

撰文：東方新地 圖片：麥貝夷IG圖片、翟威廉IG圖片、東方新地圖片

 

麥貝夷
麥貝夷日前在社交網大爆渣男前度的風流史。
麥貝夷
麥貝夷仲留下線索等大家去查誰是渣男。

今天才知道你性伴侶的數量多得驚人⋯⋯你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始。

麥貝夷突然翻舊帳

日前麥貝夷在社交網動態留言狂數渣男，自言一直被蒙在鼓裏，更被視作是死纏爛打的傻瓜：「今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人，然後你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始，也從來都沒有挽留我，原來疼愛和照顧都是演出來的，還把我當傻瓜一樣告訴別人，只是我主動糾纏你，所以你完全是被動的，也不需要付上任何責任。」麥貝夷又稱對方大話連篇，質問他人生是否由謊言組成，又指將來有機會見面，還可以怎樣面對他，更在結尾「祝福」舊愛生日快樂，斷言「生生不見」。

麥貝夷
麥貝夷爆大鑊當日，正是翟威廉的36歲生日。
麥貝夷
翟威廉成為嫌疑人物後，麥貝夷再出po為自己抒發情緒而影響到身邊朋友而致歉，亦叫大家不用再作猜測，不過就沒有點名為翟威廉澄清，令事件更加撲朔迷離。

麥貝夷留下生日祝福

麥貝夷的舉動擺明要清算前度，而她留下的「生日祝福」更成為線索，剛巧與她傳過緋聞的翟威廉在當日生日，成為嫌疑人物。「亞洲先生」出身的翟威廉過檔無綫後再贏得「香港先生」冠軍，但事業發展平平，近年成立「Happy Live」在網上進行直播夾band，反令事業有起色，18年他與麥貝夷亦因應夾band不時出雙入對而傳出緋聞，不過二人從未認愛，昨日翻查女方的社交網已再沒追蹤對方帳號，可見二人關係不再。疑似是男主角的翟威廉就否認與麥貝夷拍過拖，對於無辜被捲入事件感無奈，唔想愈描愈黑所以不回應。

麥貝夷
18年翟威廉開始成立「Happy Live」夾band，麥貝夷是常客。
麥貝夷
麥貝夷同翟威廉唔止夾band，仲孖住直播打機。

翟威廉最鍾意做兵

翟威廉入行多年經常做兵，近年因成立「Happy Live」，不時邀請女藝人一齊夾band，外表傻更更的他女人緣非常旺，緋聞女友包括陳庭欣與劉佩玥等等。之前本刊記者曾影到劉佩玥與陳安立約會後， 再私會翟威廉。

麥貝夷
翟威廉與劉佩玥亦傳過緋聞。
麥貝夷
翟威廉唔介意做兵，女伴從來不缺。
劉佩玥靠樣搵食，見仔前梗係要執吓個樣，在車廂內又畫眼線又補粉，不容有失。
劉佩玥靠樣搵食，見翟威廉前梗係要執吓個樣，在車廂內又畫眼線又補粉，不容有失。
露腰上衣加熱褲騷長腿的劉佩玥一副戰鬥格，過馬路時翟威廉伸手扶實，劉完全冇抗拒。
露腰上衣加熱褲騷長腿的劉佩玥一副戰鬥格，過馬路時翟威廉伸手扶實，劉完全冇抗拒。
在旺角放低陳安立，再去會合天生愛做兵的翟威廉，劉佩玥真係識分配時間。
在旺角放低陳安立，再去會合天生愛做兵的翟威廉，劉佩玥真係識分配時間。

夜訪砵蘭街窩居

當日二人見面即雞啄唔斷，行出鬧市每逢過馬路，翟威廉都扶實劉佩玥，在樓上餐廳食過晚飯後，再熟練地行去翟威廉在砵蘭街租住的窩居單位。翟威廉以月租萬四蚊租了旺角砵蘭街一個三百呎單位，招呼藝員好友齊jam歌做直播，這日劉佩玥食飽飽亦跟上樓，不過當晚並沒有直播，亦未見有其他好友到訪。

麥貝夷直斥渣男前度多性伴侶 翟威廉疑似係男主角

麥貝夷直斥渣男前度多性伴侶 翟威廉疑似係男主角

情敵兼波友

劉佩玥一晚約會的兩位男主角陳安立與翟威廉(William)，原來都是「Hero」藝人籃球隊的成員，知情者透露：「Moon成日話要練好啲歌做直播，而William就成立咗『Happy Live』藝人合唱隊，不過Moon唔理有冇其他人，成日單獨上去jam歌。William當然冇所謂，佢對個個女仔都好好，就算明知畀人當係觀音兵都唔介意。」當日劉佩玥身穿露腰上衣加牛仔熱褲，以蛇腰長腿做餌，再加心心電眼姣功，咁重火力，一於有殺錯冇放過。

麥貝夷直斥渣男前度多性伴侶 翟威廉疑似係男主角
Hero籃球隊
劉佩玥近月不時在網上自彈自唱做直播，仲孖住翟威廉等人組成合唱隊喺Big Big Channel搶hit rate，實質係以歌會仔。
劉佩玥不時在網上自彈自唱做直播，仲孖住翟威廉等人組成合唱隊喺Big Big Channel搶hit rate，實質係以歌會仔。
麥貝夷直斥渣男前度多性伴侶 翟威廉疑似係男主角
劉佩玥與翟威廉亦過從甚密。

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