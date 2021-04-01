麥貝夷自爆渣男前度多性伴侶 翟威廉疑似係男主角
撰文：東方新地 圖片：麥貝夷IG圖片、翟威廉IG圖片、東方新地圖片
今天才知道你性伴侶的數量多得驚人⋯⋯你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始。
麥貝夷突然翻舊帳
日前麥貝夷在社交網動態留言狂數渣男，自言一直被蒙在鼓裏，更被視作是死纏爛打的傻瓜：「今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人，然後你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始，也從來都沒有挽留我，原來疼愛和照顧都是演出來的，還把我當傻瓜一樣告訴別人，只是我主動糾纏你，所以你完全是被動的，也不需要付上任何責任。」麥貝夷又稱對方大話連篇，質問他人生是否由謊言組成，又指將來有機會見面，還可以怎樣面對他，更在結尾「祝福」舊愛生日快樂，斷言「生生不見」。
麥貝夷留下生日祝福
麥貝夷的舉動擺明要清算前度，而她留下的「生日祝福」更成為線索，剛巧與她傳過緋聞的翟威廉在當日生日，成為嫌疑人物。「亞洲先生」出身的翟威廉過檔無綫後再贏得「香港先生」冠軍，但事業發展平平，近年成立「Happy Live」在網上進行直播夾band，反令事業有起色，18年他與麥貝夷亦因應夾band不時出雙入對而傳出緋聞，不過二人從未認愛，昨日翻查女方的社交網已再沒追蹤對方帳號，可見二人關係不再。疑似是男主角的翟威廉就否認與麥貝夷拍過拖，對於無辜被捲入事件感無奈，唔想愈描愈黑所以不回應。
翟威廉最鍾意做兵
翟威廉入行多年經常做兵，近年因成立「Happy Live」，不時邀請女藝人一齊夾band，外表傻更更的他女人緣非常旺，緋聞女友包括陳庭欣與劉佩玥等等。之前本刊記者曾影到劉佩玥與陳安立約會後， 再私會翟威廉。
夜訪砵蘭街窩居
當日二人見面即雞啄唔斷，行出鬧市每逢過馬路，翟威廉都扶實劉佩玥，在樓上餐廳食過晚飯後，再熟練地行去翟威廉在砵蘭街租住的窩居單位。翟威廉以月租萬四蚊租了旺角砵蘭街一個三百呎單位，招呼藝員好友齊jam歌做直播，這日劉佩玥食飽飽亦跟上樓，不過當晚並沒有直播，亦未見有其他好友到訪。
情敵兼波友
劉佩玥一晚約會的兩位男主角陳安立與翟威廉(William)，原來都是「Hero」藝人籃球隊的成員，知情者透露：「Moon成日話要練好啲歌做直播，而William就成立咗『Happy Live』藝人合唱隊，不過Moon唔理有冇其他人，成日單獨上去jam歌。William當然冇所謂，佢對個個女仔都好好，就算明知畀人當係觀音兵都唔介意。」當日劉佩玥身穿露腰上衣加牛仔熱褲，以蛇腰長腿做餌，再加心心電眼姣功，咁重火力，一於有殺錯冇放過。