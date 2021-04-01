麥貝夷自爆渣男前度多性伴侶 翟威廉疑似係男主角

歌手麥貝夷日前在社交網自爆某前度私生活混亂，控訴男方「性伴侶數量多得驚人」，更留下線索祝福渣男「生日快樂」，剛巧當日是翟威廉的36歲生日，他又與麥貝夷傳過緋聞，令事件甚囂塵上。

撰文：東方新地 圖片：麥貝夷IG圖片、翟威廉IG圖片、東方新地圖片