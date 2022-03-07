DJ麻利忽然離職商台傳過檔ViuTV 曾與AK傳緋聞 有聽眾竟拍手讚好？
效力商台多年嘅DJ麻利上月確診後，當聽眾等緊佢復工主持《口水多過浪花》嘅同時，今日（7/3）突然網傳麻利已經冇撈商台喇，經傳媒求證，消息確實。
有傳過檔ViuTV
麻利2月21號喺社交網宣佈確診Omicron，之後嘅日子除咗出PO講吓病情，日前MIRROR嘅AK（江𤒹生）同Alton（王智德）出新歌，佢都有介紹吓首歌。當大家以為麻利仲喺屋企隔離緊，未開得工，原來佢已經冇做商台份工喇，商台公關回覆傳媒查詢時表示：「本台與叱咤903主持人麻利已達成共識，她於2022年3月7日起會暫別商業電台及節目《口水多過浪花》。」現時《口水多過浪花》主持一欄，麻利個名已經「消失」咗。有傳麻利「低調」離開商台並樍極等備過檔ViuTV，亦有網民猜測麻利因為唔肯接種疫苗，所以同商台傾唔掂數。
曾連累當奴被扑傷送院
麻利原名鄧慧妍，畢業於中文大學新聞與傳播學院，其後加入2009年商台，曾主持節目例如《麻利有隻小綿羊》、《今日正》，以於鄭裕玲及余迪偉主持節目《口水多過浪花》。雖然初期她受不少聽眾歡迎，更曾獲封為「商台女神」，惟近年麻利的口碑不如往時，網民尤其對她在節目上講太多New Age話題而反感，加上她經常與AK靠近，經常被傳靠關係出名。2016年，麻利因為受狂迷滋擾，最後卻導致當奴無辜受牽連被狂迷以鐵棍襲擊，手部、頭部受傷送院治理。
曾與AK傳緋聞
舊年因為同MIRROR嘅AK被傳媒影到睇完戲，再直落睇C AllStar演唱會。兩人傳出緋聞後，麻利以「傳聞中男主角都相當嗒得杯落，我覺得威威嘅。」否認姊弟戀。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、LIHKG 討論區截圖
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