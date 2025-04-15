麻甩媽咪丨31歲余香凝背景起底 由模特兒到拎影后 曾演學生妹獻初夜超激情
《麻甩媽咪》余香凝首度擔正拍劇 1人分演兩角
憑電影《白日之下》金像獎影后的余香凝在ViuTV新劇《麻甩媽咪》中，首次擔正做電視劇女主角之外，更要在劇中一人分飾兩角，分別飾演賢妻良母「周暐程」和麻甩的士司機「口水發」兩角，非常考演技。
余香凝模特兒出身轉戰影壇
余香凝自2011年以模特兒身份入行，並於2016年轉型為電影演員。余香凝在首部作品《骨妹》中飾演的張靈靈，初次展現了她出色演技，更因電影在2017年獲得《第36屆香港電影金像獎》「最佳新演員」的提名。
《七人樂隊》演中學生 激情床戲超吸睛
在《七人樂隊》由譚家明執導的單元《別夜》中，余香凝與吳澋滔飾演一對中學初戀情侶，因女方父母決定舉家移民，而男方父母選擇留港，二人被迫分手。兩人在劇中有多場親密演出，包括熱吻場面，以及火辣的纏綿床戲，在戲中大曬火辣身材的余香凝超吸睛。
余香凝曾經歷2年低潮 連年陪跑食白果
然而，余香凝的演藝路從來不是坦途。2016至2018年間，余香凝曾經經歷了近兩年「冇工開」的低潮期，沒戲拍的日子讓她一度想放棄。她曾在訪問中透露，那段時間心情低落，質疑自己是否適合這行。但倔強的她選擇咬牙堅持，靠運動和閱讀調節壓力，等待機會。
直到2018年，電影《逆流大叔》讓她飾演一個堅韌的單親媽媽，細膩演出獲讚無數，自此余香凝的名字時常出現在各大電影頒獎典禮的提名名單中，分別《逆流大叔》、《非同凡響》、《緣路山旮旯》分別入圍金像獎最佳女配角和女主角。不過余香凝就多次與獎項擦身而過，令不少觀眾大感可惜。
余香凝為角色博到盡 2024年金像獎封后
余香凝2024年憑《白日之下》在「香港電影評論學會」及「香港電影導演會年度大獎」上獲得最佳女主角，並終在金像獎上首度封后。余香凝為了準備《白日之下》中的角色，更特意做足功課！除了與記者見面了解他們的心態外，更在疫情期間親自「放蛇」，在戲中的演出更貼地，亦造就了以大熱姿態封后的回報！
余香凝獲獎後除了承諾會窮一生去鑽研演技外，更感性勉勵所有女性：「我會用我一生嘅時間，去鑽研點樣做一個更好更好嘅演員。作為一個女性，無論喺人生邊個階段，我哋都可以努力去追求夢想。」