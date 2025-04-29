麻甩媽咪｜31歲余香凝校服造型震撼網民 兩孩媽咪零違和感

由黃德斌、余香凝和Frankie等人主演的ViuTV《麻甩媽咪》，播出以來一直獲得網民好評。最新一集中，余香凝與Frankie齊齊穿上校服登場，余香凝憑著清新甜美的形象，獲網民激讚「少女味十足」，完全唔似31歲！