麻甩媽咪｜31歲余香凝校服造型震撼網民 兩孩媽咪零違和感
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由黃德斌、余香凝和Frankie等人主演的ViuTV《麻甩媽咪》，播出以來一直獲得網民好評。最新一集中，余香凝與Frankie齊齊穿上校服登場，余香凝憑著清新甜美的形象，獲網民激讚「少女味十足」，完全唔似31歲！
余香凝校服Look登場超少女
《麻甩媽咪》最新一集中，一開始便講述Frankie回想與余香凝過往的溫馨片段，其中一幕重現兩人學生時期初次相識的情景。余香凝與Frankie齊齊穿上校服，一同甜蜜分享豬油渣。雖然余香凝現年31歲，但穿上校服依然毫無違和感，散發滿滿少女感。
網民紛紛留言大讚：無違和感好勁
劇集播出後，不少網民紛紛在社交平台留言大讚余香凝的校服造型，形容她「離晒譜，滿滿少女味」、「演學生妹，無違和感，好勁」，甚至驚嘆「好癲，點解可以同中學既你一模一樣」。更有觀眾表示，她的造型令人不禁回想起余香凝在電影《非同凡響》中的經典校服Look，再次掀起熱話。
曾在《非同凡響》以素顏校服妝登場
余香凝在電影《非同凡響》中飾演一名性格內向的中學生，為了貼近角色，她全程素顏上陣，並刻意駝背、增重以呈現學生的青澀感。 她在訪問中透露，這次演出讓人「認唔到我」，因為她特意寒背、戴眼鏡，甚至增重以呈現學生的青澀感。 不少觀眾對她的演出表示讚賞，認為她演得真實，令人難以認出。
《七人樂隊》演中學生 激情床戲超吸睛
在《七人樂隊》由譚家明執導的單元《別夜》中，余香凝與吳澋滔飾演一對中學初戀情侶，因女方父母決定舉家移民，而男方父母選擇留港，二人被迫分手。兩人在劇中有多場親密演出，包括熱吻場面，以及火辣的纏綿床戲，在戲中大曬火辣身材的余香凝超吸睛。
圖片來源：ViuTV、《非同凡響》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期