麻甩媽咪 童星「李志榮」對白精警角色原來參考《哈利波特》榮恩
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ViuTV劇集《麻甩媽咪》除了飾演余香凝囝囝「林昇」之外，還有表現老積的同學仔「李志榮」！在第五集被導演稱讚為「千呼萬喚」的MVP李志榮同學，早在第一集導演的［私心選］佢已經贏咗一次，第5集分析成年人世界的抵死對白，繼續「攞你命三千」！
《麻甩媽咪》童星「李志榮」選角起底
《麻甩媽咪》導演萬芫澄表示，編劇透露寫「林昇、李志榮、劉芯」三個小孩角色嘅時候，係諗住「哈利波特、榮恩、妙麗」嚟寫；導演收到order，就同副導演講需要搵一堆小朋友返嚟試戲： 「我當時喺隔離就睇吓邊個最甩繩馬騮、最放飛人生嘅就係李志榮，Cast咗幾輪，我哋終於搵到萬綠叢中呢一點紅🫵就係你喇鄭忻諾 @alsongengar」
《麻甩媽咪》導演在IG分享第一集［私心選］casting片，就可以看到鄭忻諾如何適合飾演李志榮！
李志榮金句 ：
「冇媽咪呢方面，我就係前輩嚟嘅！」
「所謂量子力學，咪即係量力而為囉
「大人嘅事，我哋邊管得咁多，小朋友就係咁無力㗎啦」
「女人就係咁善變，唔係你問題」
「所有大人都唔對路㗎啦，就好似支媽媽奶咁，永遠都睇唔透 」
「無大人理嘅小朋友，最緊要就係識搵食，唔係會餓死㗎」
圖片來源：萬芫澄IG、《麻甩媽咪》導演IG資料或影片來源：原文刊於新假期