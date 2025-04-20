麻甩媽咪 童星「李志榮」對白精警角色原來參考《哈利波特》榮恩

ViuTV劇集《麻甩媽咪》除了飾演余香凝囝囝「林昇」之外，還有表現老積的同學仔「李志榮」！在第五集被導演稱讚為「千呼萬喚」的MVP李志榮同學，早在第一集導演的［私心選］佢已經贏咗一次，第5集分析成年人世界的抵死對白，繼續「攞你命三千」！