麻甩媽咪｜「香城一姐」阿霞演護士超搶鏡 與余香凝互動場面爆笑！
《麻甩媽咪》阿霞扮護士表現獲讚
YouTuber出身的阿霞，近日在ViuTV劇集《麻甩媽咪》中飾演一名護士，雖然戲份不多，但憑著自然又搞笑的演出成功搶鏡，獲得網民一致好評。不少觀眾大讚她一出場就自帶喜感，與余香凝、黃德斌等演員互動十足，火花不斷：「暫時兩集最精彩就係阿霞」、「阿霞一出現就已經好想笑」、「點解阿霞咁好睇」等。網民更送上「香城一姐」、「霞姐世一」的美譽，認為她的表現令人眼前一亮。
阿霞扮「YOSO教主」抵死諷刺邪教
阿霞上個月在「香城映画」影片《邪教大揭秘》扮演「YOSO教主」，透過誇張手法諷刺邪教現象。霞姐飾演一位滑稽而充滿魅力的教主，帶領「信徒」進行荒誕儀式。霞姐擅長以誇張表情和搞笑對白製造喜感，其荒唐行徑令人捧腹。網友笑指：「霞姐 你真係犧牲太多」、「阿霞好似麻原彰晃呀」
曾被瘋傳為「鄧兆尊新四奶」著「情侶裝」行街
早前阿霞曾因一張與鄧兆尊穿上白色T恤「情侶裝」的街頭合照在網上瘋傳，被誤認為是鄧兆尊的「新四奶」，引起熱議。實情其實是兩人為拍攝還原經典港產片《國產凌凌漆》中「小尊夫人綁架案」的橋段而合作。當時照片其實是片中開場畫面的一幕，鄧兆尊更笑言：「霞姐主動問可唔可以繑手行，我話『拖手都無問題，你想點都得』，佢就即刻繑咗過嚟！」
阿霞憑《香城映画》爆紅 模仿何太、叮噹都神似
阿霞近年憑YouTube頻道《香城映画》人氣急升，頻道中她多次扮演經典角色，包括在《何伯揚名燉湯（未開業）》中神還原「何太」，甚至被網民盛讚比阮兆祥版本更傳神。而她在《叮噹真人版》中飾演多啦A夢，誇張的表情配合幽默對白，笑果十足，成功鞏固她在觀眾心中的搞笑代表形象。其中一條模仿「新何太」的影片更累積近77萬觀看次數，成為頻道最高點擊的影片。
曾同容祖兒拍廣告
其實阿霞早在十年前便以特約演員身份入行，演出經驗豐富。她曾參與ViuTV、毛記電視等多個短片製作及廣告拍攝，模仿《喜劇之王》中的張栢芝與吳孟達亦曾令人印象深刻。2017年更曾與天后容祖兒同框拍攝百老匯電器廣告，與譚玉瑛、古明華、元秋等資深演員合作過，可見其表演實力早有根基。
踩入影壇拍賀歲片
今年蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》一大亮點，就是李尚正（阿正）在片中大玩三角戀，被兩女爭奪，這兩女就是TVB新一代性感女神郭珮文，以及「香城映畫」的YouTuber霞姐。霞姐成功踩入影壇，影視經驗愈嚟愈多！