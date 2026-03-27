TVB橫掃創意大獎！｜《麻雀樂團》等三劇齊獲獎 郭柏妍黃庭鋒盛裝現身

無綫電視（TVB）昨晚（26日）於頒獎禮上大放異彩！去年贏盡口碑的劇集《麻雀樂團》、熱播綜藝《女神配對計劃》及資訊節目《警聲百二秒》齊齊獲獎，郭柏妍、黃庭鋒等一眾藝人盛裝出席支持，場面星光熠熠。究竟TVB憑甚麼創意策略橫掃頒獎台？