TVB橫掃創意大獎！｜《麻雀樂團》等三劇齊獲獎 郭柏妍黃庭鋒盛裝現身
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無綫電視（TVB）昨晚（26日）於頒獎禮上大放異彩！去年贏盡口碑的劇集《麻雀樂團》、熱播綜藝《女神配對計劃》及資訊節目《警聲百二秒》齊齊獲獎，郭柏妍、黃庭鋒等一眾藝人盛裝出席支持，場面星光熠熠。究竟TVB憑甚麼創意策略橫掃頒獎台？
TVB昨晚橫掃三大獎項 郭柏妍黃庭鋒盛裝見證
第三屆創意產業創新年度大獎頒獎禮昨日於香港珠海學院舉行，TVB憑藉多元化的節目製作成為大贏家。當中，劇集《麻雀樂團》榮獲「創意產業創新大獎（電視）」；人氣綜藝《女神配對計劃》奪得「創意產業年度大獎」；而《警聲百二秒》則獲頒「創意產業創新大獎（資訊及文教節目制作）」。為慶祝佳績，郭柏妍、黃庭鋒、胡敏芝、葉蒨文、曾展望及梁敏巧等藝人均盛裝現身，一同見證這個榮譽時刻。
三套王牌節目各有特色 《麻雀樂團》去年贏盡口碑
這次獲獎的三套節目類型截然不同，足證TVB在內容創作上的全面性。去年播出的劇集《麻雀樂團》以獨特題材贏盡口碑，成功在劇集類別突圍而出。而熱播綜藝《女神配對計劃》則以創新的配對形式掀起全城熱話，收視與話題度兼備，奪得年度大獎可謂實至名歸。至於資訊及文教節目《警聲百二秒》，則以新穎手法向觀眾傳遞資訊，同樣獲得創意產業創新大獎的肯定。
網民洗版恭賀TVB：「實至名歸！」
消息一出，大批網民湧入討論區留言恭賀，輿論幾乎一面倒表示讚賞。不少觀眾認為TVB的製作水準近年有所提升，留言指：「三套節目都好睇，攞獎係實至名歸！」、「《麻雀樂團》真係好好睇，值得攞獎！」、「《女神配對計劃》追得好肉緊，恭喜！」、「見到自己鍾意嘅節目攞獎好開心！」、「希望TVB繼續拍多啲好節目！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期