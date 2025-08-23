《麻雀樂團》胡敏芝驚爆！掌摑謝東閔嚇到手震 揭秘僅准NG兩次背後真相？

昨晚（22日）播出的劇集《麻雀樂團》中，胡敏芝（Karen）一場掌摑前輩謝東閔的戲份引起網民熱議，她事後受訪時仍心有餘悸，更緊張至聲震震！畫面中一巴掌看似力度十足，場面震撼，但原來拍攝時壓力指數爆燈，全程竟只准NG兩次，究竟是導演要求太嚴格，還是背後另有驚人內情？