《麻雀樂團》胡敏芝驚爆！掌摑謝東閔嚇到手震 揭秘僅准NG兩次背後真相？
昨晚劇情超爆笑 胡敏芝上演假分手二重奏
在昨晚播出的劇情中，謝東閔飾演的孝成因要遠赴美國繼續發展音樂事業，為免被大佬久哥（譚俊彥飾）秋後算賬，竟想出絕世好橋，找來程晴（胡敏芝飾）上演一場「假分手二重奏」戲碼。劇情安排平時膽小如鼠的程晴，先在飯局上無緣無故大發脾氣，其後更在孝成的逼迫下，要在眾人面前狠狠掌摑他一巴，為這段「關係」畫上句號。由於程晴實在太過緊張，加上演技生硬，結果被久哥一眼看穿，整個過程既尷尬又充滿喜感。胡敏芝與謝東閔的呆萌表情更被網民大讚「神同步」，兩人之間的化學作用成功為緊張的劇情帶來輕鬆爆笑的時刻。
胡敏芝驚爆內幕：「我寧願畀人打咯」
胡敏芝事後接受訪問，重提這場掌摑戲時依然驚魂未定，坦言拍攝時壓力極大，更緊張到聲音顫抖。她直言現實生活中從未打過人，要對著前輩謝東閔動手，令她感到非常害怕和不知所措。她更激動地表示：「係好驚呀，我寧願畀人打咯，我都驚佢會痛。」為了讓畫面效果更逼真，導演親自指導她一個「假打」技巧，教她瞄準下巴對上的位置揮手，這樣既能製造出響亮的巴掌聲，又能避免讓對方受傷。胡敏芝看到播出時的震撼畫面，也急忙澄清自己其實並無用力，一切都是靠角度和導演的功勞，才營造出如此強烈的戲劇效果。
揭秘僅准NG兩次真相 罪魁禍首竟是一張紙
當被問到為何拍攝時壓力如此巨大，胡敏芝終於揭露了一個讓所有人都意想不到的幕後真相。原來，這場關鍵的掌摑戲，竟然只允許NG兩次！這並非導演要求苛刻，而是受限於一件極其重要的道具。根據劇情，謝東閔飾演的孝成在被掌摑後，需要激動地撕爛一張預先寫好的手抄對白紙，以示決裂。然而，劇組為了追求真實感，這張「戲中戲」的劇本是全手寫的，而且只準備了兩張。這意味著謝東閔只有兩次撕紙的機會，連帶胡敏芝也只有兩次掌摑的機會，一旦出錯就沒有後備，這個意想不到的限制讓整個劇組都繃緊神經，也讓胡敏芝的壓力瞬間爆燈。
網民洗版激讚：呢對CP勁Cute！
劇集播出後，胡敏芝與謝東閔這對「假分手」情侶檔的搞笑互動，瞬間引爆網民熱烈討論，留言區幾乎被一片讚好聲洗版。不少觀眾大讚兩人的火花十足：「呢對CP真係好搞笑，呆萌表情神同步！」、「Karen將程晴嘅緊張演繹得好到位，睇到我都跟住緊張！」、「估唔到謝東閔咁有喜感，完全係喜劇擔當！」除了這對CP備受關注外，同集另一焦點落在李佳芯（Ali）飾演的「鐵姐」身上，她在被綁架戲份中的女強人「西裝鐵」造型亦大獲好評，網民紛紛力撐：「Ali個女強人look好正！」、「西裝鐵呢個名好型！」，成為劇集另一大亮點。