《麻雀樂團》兄弟反枱戲神反轉｜何啟南為200萬出賣兄弟 譚俊彥竟嫌開價太低？網民：估你唔到！
《麻雀樂團》5分半鐘攤牌戲 譚俊彥反高潮金句嚇窒全場
昨晚劇情焦點絕對是長達五分半鐘的「麻甩三兄弟」攤牌戲，劇情講述阿威（韋家雄飾）發現阿強（何啟南飾）為錢出賣兄弟，在阿久（譚俊彥飾）面前大興問罪之師。自知理虧的阿強情緒失控，坦承自己與相識四十年的好兄弟比較一事無成，更道出中年打工仔的悲哀，含淚憤恨表示：「我唔想成世人好似乜都冇做過咁呀」，再追加一句：「我做咗廿幾年嘢，我未曾試過有間房架」，句句戳心。當阿久得知對方僅用200萬收買兄弟後，非但沒有動怒，反而爆出一句：「你係咪想激死我呀…我係你呀，我開三球半呀！」神反轉的對白令韋家雄都忍不住吐槽：「喂，搞咩呀，呢個時候係咪應該爆佢樽啦？！」一場兄弟決裂戲碼，最終在麻甩式打鬧中溫馨收場，編劇功力備受讚賞。
御用奸人何啟南終從良 監製Marco揭背後苦心
在劇中演活小人物悲哀的何啟南，入行超過40年，向來是無綫的「御用奸人」，其反派形象深入民心，經典奸角包括《一笑渡凡間》的富二代「龐少爺」、《破毒強人》的大毒販「花灑」等，角色大多心狠手辣。今次在《麻雀樂團》中一改戲路，飾演貼地的麻甩老差骨，令不少觀眾大感驚喜。監製羅永賢（Marco）受訪時坦言，這次是刻意為他「洗底」，希望將何啟南真實的一面呈現給觀眾：「咁多年嚟觀眾睇到嘅佢都係好高傲、好奸同好有壓力嘅角色，我私下認識嘅佢其實係好踏實嘅人，所以我今次將呢個江湖大佬拉番去好『地』嘅位，由著筆挺西裝變做著爛鬼背心踢拖嘅，希望帶出到個反差感。」Marco更力讚何啟南喜劇節奏感強，希望觀眾會喜歡他這個新形象。
韋家雄爆肚激到譚俊彥掟嘢 導演竟叫再掟多次
劇中另一亮點，絕對是飾演「過氣江湖大佬」的韋家雄，他憑著浮誇的爆炸頭、色彩鮮艷的西裝和花喱碌恤衫，成功塑造出充滿喜感的市井角色，被網民封為「TVB市井王」。監製Marco笑言，為韋家雄設計造型的宗旨只有一個字：「就係個 out 字」，更透露韋家雄為了角色專誠去電了一頭攣髮。除了造型搶鏡，韋家雄在片場亦是「爆肚王」，轉數極快。譚俊彥就分享，拍攝時曾被韋家雄一句無厘頭爆肚對白：「泌尿科聖手、專業抓龍筋…原來係麻甩佬嚟嘅！」激到當場反射性掟嘢，沒想到這個即時反應效果極佳，導演竟要求他照樣再掟幾次，意外造就了劇中的搞笑場面，足見演員間的火花十足。
網民睇到會心微笑 狂讚《麻雀樂團》對白有共鳴
這場充滿反轉的兄弟攤牌戲播出後，網民反應極為熱烈，紛紛洗版大讚劇情貼地又有驚喜。輿論幾乎一面倒地稱讚三位演員的精湛演出，認為簡單的對白已充滿溫情和搞笑元素。「譚俊彥句『我開三球半』真係估佢唔到，笑到肚痛！」、「呢啲先係真兄弟情，嬲完都係為對方著想。」不少網民亦對何啟南的角色深有共鳴：「阿強句『做咗廿幾年嘢，我未曾試過有間房』完全係打工仔心聲，聽到眼濕濕。」、「何啟南終於唔使做奸人，好感動，其實佢做得好好！」、「韋家雄個樣太有喜感，簡直係全劇嘅歡樂泉源！」整場戲被譽為近年港劇中寫得最好的兄弟情戲碼之一。