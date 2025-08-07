《麻雀樂團》兄弟反枱戲神反轉｜何啟南為200萬出賣兄弟 譚俊彥竟嫌開價太低？網民：估你唔到！

昨晚（6日）播出的《麻雀樂團》上演極具張力的一幕，劇中譚俊彥、韋家雄、何啟南三兄弟面臨信任崩潰！何啟南飾演的阿強被當場踢爆暗中出賣兄弟，他更激動爆喊，直認自己「衰貪錢」，場面一度火爆。正當觀眾以為下一秒就是反枱爆樽的經典戲碼時，譚俊彥飾演的阿久竟爆出一句超反高潮金句，不但沒有發火，反而提出驚人建議，究竟他説了甚麼令全場氣氛180度逆轉？