《麻雀樂團》譚俊彥驚爆戀上郭柏妍？｜李佳芯介入查出驚人真相 關係七國咁亂！

TVB全新劇集《麻雀樂團》即將在7月28日首播，視帝譚俊彥今次飾演麻雀館老闆，竟突然性情大變，砸錢收購由郭柏妍擔任大提琴手的業餘樂團，更被揭每日偷聽古典樂，反常舉動嚇壞身邊人！其多年老友李佳芯察覺不妥，決定介入調查，卻意外令自己捲入旋渦，加上暗戀郭柏妍的黃庭鋒，四人關係錯綜複雜，究竟譚俊彥背後隱藏甚麼驚天秘密？