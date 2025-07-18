《麻雀樂團》譚俊彥驚爆戀上郭柏妍？｜李佳芯介入查出驚人真相 關係七國咁亂！
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TVB全新劇集《麻雀樂團》即將在7月28日首播，視帝譚俊彥今次飾演麻雀館老闆，竟突然性情大變，砸錢收購由郭柏妍擔任大提琴手的業餘樂團，更被揭每日偷聽古典樂，反常舉動嚇壞身邊人！其多年老友李佳芯察覺不妥，決定介入調查，卻意外令自己捲入旋渦，加上暗戀郭柏妍的黃庭鋒，四人關係錯綜複雜，究竟譚俊彥背後隱藏甚麼驚天秘密？
《麻雀樂團》劇情焦點 譚俊彥反常收購樂團藏暗湧
《麻雀樂團》劇情圍繞灣仔「大龍鳳麻雀館」老闆司徒久（譚俊彥飾）展開，他與一班街坊見證時代變遷，生活本來平靜。然而，一名少女沈家明（郭柏妍飾）的出現，以及一個來歷不明的USB，徹底打亂了他的生活。沈家明是業餘「港灣樂團」的大提琴手，正值失業與夢想破滅的雙重打擊，司徒久竟在此時提出收購整個樂團，更一反常態地沉迷古典樂。他這個與麻雀館老闆身份格格不入的舉動，不僅讓沒有血緣關係的弟妹程朗（黃庭鋒飾）和程晴（胡敏芝飾）滿頭問號，更引起了老友張鐵（李佳芯飾）的強烈懷疑，一場風暴正悄然醞釀。
《麻雀樂團》感情線超複雜 李佳芯黃庭鋒介入變四角戀？
劇中感情線極具張力！眼見司徒久（譚俊彥飾）為「女神」沈家明（郭柏妍飾）頻頻做出反常行為，其弟程朗（黃庭鋒飾）內心早已不是滋味，原來他一直暗戀著沈家明，大哥的介入令司徒家的關係產生微妙變化。另一邊，司徒久的老友張鐵（李佳芯飾）為查明真相，決定緊跟司徒久，更潛入樂團的練習室，最終竟陰差陽錯成為樂團的副團長。她與司徒久、沈家明一同挽救瀕臨解散的樂團，三人朝夕相對，形成微妙的三角關係。隨著李佳芯的深入調查，加上黃庭鋒的妒忌，四角關係一觸即發，劇情發展絕對令人意想不到。
《麻雀樂團》老戲骨坐鎮 姜大衛韋家雄掀麻雀界風雲
《麻雀樂團》除了複雜的感情線，劇力萬鈞的商戰情節亦是一大看點。在司徒久（譚俊彥飾）為樂團事務焦頭爛額之際，他的心血「大龍鳳麻雀館」也面臨史上最大危機，遭到全港最大麻雀集團的惡意狙擊，企圖將其吞併。劇集請來多位好戲之人坐鎮，包括殿堂級演員姜大衛飾演歐陽宗，以及實力派韋家雄、何啟南、謝東閔等，他們將在麻雀桌上掀起連場腥風血雨，與譚俊彥展開連場惡鬥。愛情與事業同時陷入困境，司徒久將如何扭轉乾坤，守護自己的麻雀王國與心愛的人，絕對是劇集最緊張刺激的部份。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期