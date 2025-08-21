《麻雀樂團》郭柏妍演技開竅驚艷網民 爆喊相認譚俊彥一幕勁催淚 網民洗版：估唔到會睇到喊！

昨晚（20日）播出的無綫劇集《麻雀樂團》劇情掀起高潮，郭柏妍（Rosita）與譚俊彥（Shaun）的父女相認戲，其層次豐富的忍淚演技獲網民一致激讚！劇情講述二人尷尬撐枱腳，最終由郭柏妍飾演的家明主動開口叫「爸爸」，場面溫馨又感人，不少觀眾直言睇到眼濕濕，大讚郭柏妍演技大躍進，究竟她為這場戲下了多少苦功？