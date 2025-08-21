《麻雀樂團》郭柏妍演技開竅驚艷網民 爆喊相認譚俊彥一幕勁催淚 網民洗版：估唔到會睇到喊！

最新娛聞
東方新地

廣告

昨晚（20日）播出的無綫劇集《麻雀樂團》劇情掀起高潮，郭柏妍（Rosita）與譚俊彥（Shaun）的父女相認戲，其層次豐富的忍淚演技獲網民一致激讚！劇情講述二人尷尬撐枱腳，最終由郭柏妍飾演的家明主動開口叫「爸爸」，場面溫馨又感人，不少觀眾直言睇到眼濕濕，大讚郭柏妍演技大躍進，究竟她為這場戲下了多少苦功？

昨晚高潮戲 郭柏妍忍淚自爆身世勁催淚

劇情擾攘多時，譚俊彥飾演的久哥終於決心向家明坦誠生父身份，更為此親自下廚煮滿一桌餸菜。面對這場「鴻門宴」，家明原想逃避，但在鐵姐（李佳芯飾）點化下，終鼓起勇氣赴會。飯局初期二人相對無言，氣氛極度尷尬，只能勉強找話題。但當久哥鼓勵家明要勇敢追尋夢想時，家明終於被父愛打動，含淚自爆早已得悉真相，更送上手錶作為禮物，場面感人。久哥聽後強忍淚水，一句「食飯啦，乖女」，家明幸福回應「食飯喇，爸爸」，簡單對白卻充滿感染力，溫馨指數爆燈，劇組巧妙安排由女兒先開口，更獲讚是神來之筆。

郭柏妍坦言壓力超大 爆喊全靠譚俊彥幫入戲

對於這場關鍵的忍淚戲獲讚，郭柏妍受訪時坦言拍攝前壓力超大，更直言：「我好驚 Roll 機時喊唔出，我曾經試過拍喊戲明明之前做咗好多功課，但 roll 機時就失準。」她將成功歸功於對手譚俊彥及整個團隊，感激Shaun在旁給予更多力量幫助她入戲，即使是拍她的大頭鏡頭，Shaun依然在旁落力演出帶動情緒。郭柏妍亦感謝劇組沒有給她任何壓力，讓她能在安心的環境下發揮，令她感到自己非常幸福。除了內心戲，她在天台鬥嗌「爸爸」一幕亦獲讚「天花板級可愛」，她笑言所有情感都是發自內心，可見她相當投入角色。

譚俊彥「隱藏級廚神」身份曝光 戲內戲外大展身手

視帝譚俊彥的演技固然毋庸置疑，原來劇中「煮家男」的設定更是監製為他度身訂造。現實中的Shaun廚藝相當了得，曾在2021年參與節目《男神廚房》時，憑著超凡廚藝贏得「終極男神」殊榮，是圈中公認的「隱藏級廚藝高手」。他更是一位餐廳老闆，戲外也如久哥一樣好客，經常招呼《麻雀樂團》的台前幕後到其餐廳吃飯兼討論劇本，他笑言：「一家人齊齊整整食餐飯，團結一心出嚟效果會好好多。」Shaun更分享拍攝天台戲的趣事，指郭柏妍當時非常認真地拉著道具小提琴，但發出的聲音卻完全不同，令他差點分心，場面搞笑。

網民洗版喪嗌感動 激讚郭柏妍演技大躍進

這場父女相認戲播出後，網上討論區被洗版，網民一面倒大讚劇情感人，特別點名郭柏妍的演技有飛躍性進步，將角色的驚慌、忐忑、感動到釋懷等情緒演繹得淋漓盡致。不少網民留言表示被感動到落淚：「今晚好多巴打喊咗」、「兩個都入戲，演得好」、「估唔到睇相認會感動到眼濕濕」、「估唔到會睇到喊！」、「家明先開口呢條橋扭得好，有驚喜」。更有觀眾盛讚劇集：「個個都做得好😍尤其是久哥，阿強哥同埋韋嘉雄😘好典型嘅港式電視劇好入屋😃每一集開始故事已經好緊湊😃冇拖泥帶水😍好連貫👍👍👍」。另有網民感動表示：「很溫情，沒有打殺報仇，尊敬老人家，有義氣，每一個演員都演得很好，尤其久哥，謝謝導演也讓我們看到不一樣照樣演技捧達達的鉄姐，還有何啟南不用做壞人都幾好，父女相認很感人，是 TVB 近年來最好劇集之一。」

麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
麻雀樂團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 