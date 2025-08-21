《麻雀樂團》郭柏妍演技開竅驚艷網民 爆喊相認譚俊彥一幕勁催淚 網民洗版：估唔到會睇到喊！
昨晚高潮戲 郭柏妍忍淚自爆身世勁催淚
劇情擾攘多時，譚俊彥飾演的久哥終於決心向家明坦誠生父身份，更為此親自下廚煮滿一桌餸菜。面對這場「鴻門宴」，家明原想逃避，但在鐵姐（李佳芯飾）點化下，終鼓起勇氣赴會。飯局初期二人相對無言，氣氛極度尷尬，只能勉強找話題。但當久哥鼓勵家明要勇敢追尋夢想時，家明終於被父愛打動，含淚自爆早已得悉真相，更送上手錶作為禮物，場面感人。久哥聽後強忍淚水，一句「食飯啦，乖女」，家明幸福回應「食飯喇，爸爸」，簡單對白卻充滿感染力，溫馨指數爆燈，劇組巧妙安排由女兒先開口，更獲讚是神來之筆。
郭柏妍坦言壓力超大 爆喊全靠譚俊彥幫入戲
對於這場關鍵的忍淚戲獲讚，郭柏妍受訪時坦言拍攝前壓力超大，更直言：「我好驚 Roll 機時喊唔出，我曾經試過拍喊戲明明之前做咗好多功課，但 roll 機時就失準。」她將成功歸功於對手譚俊彥及整個團隊，感激Shaun在旁給予更多力量幫助她入戲，即使是拍她的大頭鏡頭，Shaun依然在旁落力演出帶動情緒。郭柏妍亦感謝劇組沒有給她任何壓力，讓她能在安心的環境下發揮，令她感到自己非常幸福。除了內心戲，她在天台鬥嗌「爸爸」一幕亦獲讚「天花板級可愛」，她笑言所有情感都是發自內心，可見她相當投入角色。
譚俊彥「隱藏級廚神」身份曝光 戲內戲外大展身手
視帝譚俊彥的演技固然毋庸置疑，原來劇中「煮家男」的設定更是監製為他度身訂造。現實中的Shaun廚藝相當了得，曾在2021年參與節目《男神廚房》時，憑著超凡廚藝贏得「終極男神」殊榮，是圈中公認的「隱藏級廚藝高手」。他更是一位餐廳老闆，戲外也如久哥一樣好客，經常招呼《麻雀樂團》的台前幕後到其餐廳吃飯兼討論劇本，他笑言：「一家人齊齊整整食餐飯，團結一心出嚟效果會好好多。」Shaun更分享拍攝天台戲的趣事，指郭柏妍當時非常認真地拉著道具小提琴，但發出的聲音卻完全不同，令他差點分心，場面搞笑。
網民洗版喪嗌感動 激讚郭柏妍演技大躍進
這場父女相認戲播出後，網上討論區被洗版，網民一面倒大讚劇情感人，特別點名郭柏妍的演技有飛躍性進步，將角色的驚慌、忐忑、感動到釋懷等情緒演繹得淋漓盡致。不少網民留言表示被感動到落淚：「今晚好多巴打喊咗」、「兩個都入戲，演得好」、「估唔到睇相認會感動到眼濕濕」、「估唔到會睇到喊！」、「家明先開口呢條橋扭得好，有驚喜」。更有觀眾盛讚劇集：「個個都做得好😍尤其是久哥，阿強哥同埋韋嘉雄😘好典型嘅港式電視劇好入屋😃每一集開始故事已經好緊湊😃冇拖泥帶水😍好連貫👍👍👍」。另有網民感動表示：「很溫情，沒有打殺報仇，尊敬老人家，有義氣，每一個演員都演得很好，尤其久哥，謝謝導演也讓我們看到不一樣照樣演技捧達達的鉄姐，還有何啟南不用做壞人都幾好，父女相認很感人，是 TVB 近年來最好劇集之一。」