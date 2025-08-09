新一代吸金王黃庭鋒2個月狂賺10個Job！｜《麻雀樂團》謝東閔毒舌上身 網民起底揭驚人背景！

近日憑TVB新劇《麻雀樂團》人氣再度急升的黃庭鋒，驚爆短短2個月內狂接10個工作，收入豐厚，榮升新一代「吸金王」！劇中他一身正氣凜然的警察Look不但迷倒一眾網民，而同劇的謝東閔則憑「毒舌指揮家」一角成功彈出，獲讚演技入型入格。監製羅永賢更驚爆其角色能夠神還原，背後原來隱藏著他一個不為人知的猛料背景，究竟是甚麼來頭？