新一代吸金王黃庭鋒2個月狂賺10個Job！｜《麻雀樂團》謝東閔毒舌上身 網民起底揭驚人背景！
謝東閔毒舌上身鬧爆全場 黃庭鋒正氣查牌爆笑料
《麻雀樂團》劇情近日愈趨緊湊，在8月7日晚播出的集數中，謝東閔飾演的天才指揮家金孝成，因不滿樂團成員表現參差而大發雷霆，更連環爆出「垃圾」、「拉到成pat屎咁」、「呢度係練習室，唔係托兒所」等毒舌金句，最後更拂袖而去，其「燥底狂完美主義」的性格演繹得淋漓盡致。而在8月8日晚，劇情峰迴路轉，黃庭鋒飾演的警察程朗，因誤會妹妹程晴（胡敏芝飾）與剛認識三周的金孝成街頭攬抱，護妹心切下即時上前以查身份證為名「查家宅」，當中黃庭鋒問二人「行咗幾耐」，胡敏芝竟傻氣回答：「由Coffee Shop行過嚟三、四分鐘左右啦。」場面極度惹笑，充滿喜劇火花。
監製羅永賢親自解畫 爆謝東閔係被演戲耽誤歌手
對於謝東閔演活指揮家，監製羅永賢（Marco）接受訪問時就親自解畫，大讚他非常專業，更驚爆其神似指揮功架的秘密。原來謝東閔為了角色，專誠找來自己音樂學校中懂得指揮的拍檔日練夜練，Marco強調：「喺劇入面佢唔係亂咁指，係真係有下過功夫去學。」Marco更坦言，當初就是看中謝東閔的音樂底子才找他演出，更大讚：「佢唱歌好好聽架，係畀演戲耽誤嘅歌手！」至於另一位主角黃庭鋒，Marco亦盛讚他外貌正氣，充滿陽光感覺，與劇中警察角色完美契合，是飾演程朗的不二人選。
雙雄背景大起底 謝東閔黃庭鋒瓣瓣掂
其實兩位男主角在現實中都身懷絕技！謝東閔早於2010年參加《超級巨聲2》勇奪第四名入行，音樂才華早已備受肯定，更在2023年與友人合資開設音樂學校，榮升老闆兼擔任歌唱導師，戲內戲外都是音樂狂人。而黃庭鋒更是圈中馳名的「全方位能力值王」，在英國讀書時曾是校隊足球前鋒，更一度有機會到阿士東維拉及狼隊青年軍試腳。回港後曾任國際學校體育老師，帶領校隊贏得冠軍。直到2024年巴黎奧運，黃庭鋒更憑流利日語為日本乒乓球選手作即時傳譯，表現技驚四座，贏得洗版式好評，難怪憑藉自身實力，在最近短短2個月內狂接10個工作，成為新一代吸金王。
網民洗版式討論 激讚黃庭鋒靚仔謝東閔專業
劇集播出後，網上討論區反應熱烈，網民對兩位主角的表現都給予高度評價。不少網民力撐謝東閔的角色雖然性格囂張，但表現專業：「金孝成對樂團的批評也頗專業。」而黃庭鋒的正氣警察造型亦吸粉無數，網民紛紛留言大讚：「黃庭鋒着警察服都可以著到咁靚仔！」對於他去年在奧運的亮眼表現，網民同樣記憶猶新，激讚他：「日文顏值俱佳勁屈機」。劇中搞笑情節亦成為焦點，尤其「行咗幾耐」的對白更被網民捧為近期經典，大讚笑料十足，成功引起追看潮。