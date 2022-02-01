即學十大麻雀題材電影金句 除咗「人品好自然牌品好」 你仲識幾多？

每逢新年，不少香港人都愛圍埋打返幾圈過吓手癮，但當打緊麻雀嘅時候，播返套麻雀相關嘅電影，份外有氣氛！事實上，香港有不少電影都包含了麻雀元素，有幾部更加是以麻雀為主題，當中最經典的一套定非由劉德華主演的《嚦咕嚦咕新年財》莫屬。然而，除咗「人品好自然牌品好」以及「麻雀回來必有因」之外，其實仲有好多電影入面講過嘅對白都非常啱打牌嘅時候拎出嚟用，唔單止講出嚟引「雀友」共鳴之外，其實亦都學到牌技！