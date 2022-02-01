即學十大麻雀題材電影金句 除咗「人品好自然牌品好」 你仲識幾多？
每逢新年，不少香港人都愛圍埋打返幾圈過吓手癮，但當打緊麻雀嘅時候，播返套麻雀相關嘅電影，份外有氣氛！事實上，香港有不少電影都包含了麻雀元素，有幾部更加是以麻雀為主題，當中最經典的一套定非由劉德華主演的《嚦咕嚦咕新年財》莫屬。然而，除咗「人品好自然牌品好」以及「麻雀回來必有因」之外，其實仲有好多電影入面講過嘅對白都非常啱打牌嘅時候拎出嚟用，唔單止講出嚟引「雀友」共鳴之外，其實亦都學到牌技！
文：東方新地 ｜ 圖：電影截圖
「人品好自然牌品好！」節錄《嚦咕嚦咕新年財》劉德華。
嚟自「麻雀大俠」嘅呢句，最主要是告訴大家打麻雀應有的態度，始終朋友間都是以耍樂為主，正如劉德華在電影中的另一句「爛牌有爛牌嘅打法」，再搭多句「有時贏錢未必開心嘅」，態度正確，真真正正體現出麻雀鬥智鬥力嘅真締！
「麻雀回來必有因！」節錄《嚦咕嚦咕新年財》劉德華。
學完打牌應有的態度，當然不少得學識摸爛牌兼同一隻打出又再摸回來的自我安慰說話，心情好咯，手風自然會更加得心應手啦！
「咩都冇做過就有錢收，你話打牌幾無謂呢！」節錄《嚦咕嚦咕新年財》古天樂。
雖然古天樂呢句嘅「設定」是他本身討厭打麻雀，但有時朋友之間聯誼，講句招積嘅說話攞個彩都無妨呀！
「八婆！你居然收埋四條底褲？」節錄《家有囍事》毛舜筠。
嚟到《家有囍事》，呢場毛舜筠與表弟表弟婦（關海山和李香琴飾演）及張國榮合演的「台灣牌」戲口亦相當經典，呢一句「八婆！你居然收埋四條底褲？」充分表現出輸牌而又保持態度嘅控訴。
「呢隻你冇㗎！雀呀！」節錄《家有囍事》毛瞬筠。
仲有呢一句，教識大家「一索」又稱之為「雀」！
「寧棄莫出銃！」節錄《雀聖》元秋。
到《雀聖》就更加經典，當中元秋教郭晉安打麻雀時施展出的「麻雀聖經」十大口訣，當中幾項更加是雀友當用的技巧！
「人旺我亂碰！」節錄《雀聖》元秋。
「牌尾食卡窿！」節錄《雀聖》元秋。
「牌爛未必輸硬！人賤實有天收！」節錄《雀聖》元秋。
呢個打牌嘅態度，恰巧與《嚦咕嚦咕新年財》入面「麻雀大俠」嘅理念有所呼應！
「我嘅綽號係麻雀影印機！」節錄《雀聖》誅章小蕙。
最後不得不提《雀聖》入面另一位較為配角的「誅章小蕙」，但凡你遇到不斷與其它玩家打出同一隻牌的情況，你都可以拋出一句「我嘅綽號係麻雀影印機」，雖然好無聊，但喺沉悶嘅氣氛之下，相信呢句能夠提供到些許緩和嘅作用，功效奇佳！