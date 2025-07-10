黃一山自爆探班周星馳遭婉拒 北大碩士仔畢業在即恐失業

「細龜」黃一山近年主力在內地發展，積極經營食肆生意之餘，亦著手為家庭鋪路。日前他現身紅磡出席影視頒獎禮，透露細仔即將於北京大學完成心理學碩士學位，惟擔心畢業後難覓出路，早早安排加入家族生意。其後又談到欲探周星馳班遭婉拒，引起網民熱議。