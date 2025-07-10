黃一山自爆探班周星馳遭婉拒 北大碩士仔畢業在即恐失業
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「細龜」黃一山近年主力在內地發展，積極經營食肆生意之餘，亦著手為家庭鋪路。日前他現身紅磡出席影視頒獎禮，透露細仔即將於北京大學完成心理學碩士學位，惟擔心畢業後難覓出路，早早安排加入家族生意。其後又談到欲探周星馳班遭婉拒，引起網民熱議。
黃一山細仔北大畢業在即 大爆難搵工
黃一山坦言自己已過演藝高峰期：「而家冇人搵我拍戲，拍得唔好反而影響人哋對我嘅印象，見好就收啦。」目前他將重心轉向內地食肆業務，雖然仍未賺到「第一桶金」，但他笑言收入足以應付退休生活。談到細仔即將於北京大學心理學碩士畢業，他直言擔心市道欠佳、難覓出路，因此早早鋪路：「依家咁多人生病，但又無錢睇心理醫生。不如我擴張生意，等佢返嚟幫手，順勢坐正做CEO。」
黃一山想探星爺班被婉拒
談到近期周星馳在深圳開拍新戲《少林女足》，黃一山曾託朋友轉達想探班，惟遭婉拒。他毫不介懷，反而欣賞星爺「信緣份、重偶遇」的性格，坦言期待未來再見。他續稱過往與星爺合作愉快，從未被鬧過：「如果佢對我有芥蒂，我一路講佢啲嘢佢應該唔開心，但佢冇反應，我估佢對我印象都幾好啦。」他更自覺頗了解星爺，認為對方若不喜歡某人，不會任由其「蹭流量」，顯示彼此仍有一份默契存在。
網民留言狠批：唔講周星馳就冇存在感
不過不少網民對黃一山的言論有所保留，質疑他時常在訪問中強調與周星馳關係密切，但實際上二人近年連聯絡都要靠朋友轉達。有意見認為，周星馳一向不喜歡別人提起往事，黃一山卻屢次重提，令人氣疑星爺心中或早已有所芥蒂：「星爺最憎講返以前嘅嘢，你仲成日講星爺，你覺冇問題，人地覺有問題」、「唔講周星馳，就冇存在感」、「每日不斷 重覆 重覆 又重覆咁提周星馳」、「兩個咁老友，原來要咁靠朋友傳話」等。
訪問片段：
https://youtu.be/4Y2_7wpxx7k?si=Pji1jyh7hII22MiS&t=258
圖片來源：ViuTV截圖、《逃學威龍》截圖、微博@黃一山資料或影片來源：原文刊於新假期