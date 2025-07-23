黃偉文驚爆大陸再搞作品展？樂迷睇清真相勁失望！回帶2012年作品展勁經典
小紅書瘋傳「黃偉文展」海報 古巨基英文名Leo竟串錯
近日內地社交平台小紅書突然流出一張聲稱是「南昌首場黃偉文作品展」的宣傳海報，指演唱會將於7月19日舉行，隨即引起瘋傳。從海報可見，設計以黑白為主調，列出了多首Wyman的經典金曲，包括陳奕迅的《葡萄成熟時》、楊千嬅的《可惜我是水瓶座》及鄭欣宜的《女神》等，其後更流出有Wyman肖像的第二版海報。
不過，海報上的歌手名單卻錯漏百出，最離譜的是，竟將古巨基的英文名Leo串錯成「Leno」，引來網民即時嘲笑：「係咪請咗黎明同古巨基合唱？」由於製作看似粗糙，加上Wyman本人未有任何官方宣布，令不少人對其真確性抱有懷疑，但仍有大批樂迷信以為真，紛紛留言要求主辦單位到其他城市巡迴。
樂迷秒懂真相 Wyman近況曝光
正當樂迷熱烈討論之際，更多細節曝光後卻讓大家由天堂跌落地獄。原來，這場「黃偉文展」並非由Wyman本人親自策劃，亦沒有邀請任何歌曲的原唱者出席，只是一場由內地歌手翻唱其作品的致敬音樂會。
但當得知只是翻唱騷後，留言區瞬間被憤怒的樂迷洗版。網民狠批：「原來係山寨版，空歡喜一場！」、「消費Wyman個名，連歌手名都打錯，太唔尊重！」、「Leno真係笑死，製作水平可想而知，擺明呃錢！」、「掛羊頭賣狗肉，擺明誤導人買飛，好離譜！」
真相大白後，不少粉絲大感失望，直指主辦單位有誤導之嫌。事實上，Wyman近年雖然長居英國，但依然心繫香港樂壇，早前才為歌手雲浩影（Cloud）填詞新作《你的損失》，但對於任何個人作品展，他本人及其團隊均未有發布任何相關消息，令這場南昌「黃偉文展」的性質更顯尷尬，似乎是一場純粹消費其名氣的商業活動。
回帶2012《黃偉文作品展 Concert YY 》楊千嬅挺巨肚破冰成經典
這十年來做過的事
能令你無悔驕傲嗎
那時候你所相信的事
沒有被動搖吧
2012年初的Wyman演唱會一票難求，據報當時炒價直上三萬幾，因為嘉賓陣容一時無兩，出動全港近50位歌手包括退出舞台多年的樂壇天后彭羚：
1. Eason跛腳撐拐杖出席
6場演唱會幾乎請嚟半個香港樂壇，合共多達50幾位歌手撐場，陣容仲勁過各大頒獎禮，靚歌靚衫目不暇給，令呢個雜錦演唱會變得更有睇頭！正如Wyman話齋：
「無論有幾離譜幾咁想像唔到嘅衫，呢個show都會睇到！」
對於陳慧琳未能出席，Wyman亦有喺台上代爲解釋：「今日有一個壞消息，一個好消息。壞消息係我今朝接到個電話，呢位朋友本來今晚做嘉賓，但佢嘅醫生同屋企人建議佢最好留喺屋企安胎，我相信全香港都係錫陳慧琳嘅人，佢生仔個個都係契爺契媽，所以佢生個健康嘅寶寶重要過嚟唱歌！」對於話唔嚟又嚟嘅陳奕迅，Wyman抵死笑謂：「今日嘅好消息係聽到另一個電話，呢個人竟然唔顧自己身世同我講：『喂，你嘅演唱會第一場，以我同你嘅交情，我點可以唔嚟呀！』我就話如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！
2.陳奕迅、何韻詩尾場舌吻〈芳華絕代〉
6場裡面要數「最激場面」，肯定係尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅艷芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出嘅片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）
3. 黃偉文親自操刀 成功召喚彭羚！
Wyman除了為自己每次出場準備不同造型，更答應了親自為近50名演出者從頭到腳做styling，當中最靚絕對係彭羚：
4. 容祖兒華麗靚衫 唱足6場擔大旗
5.李蕙敏「億萬之裙」
被Wyman比喻爲心目中嘅「億萬之裙」，地位至高無上正是Amanda，Wyman話當年多得Amanda唱佢首〈你沒有好結果〉唱到街知巷聞係將Wyman帶俾大家認識令今日咁多人搵佢寫歌。
6.大肚楊千嬅破冰出席
尾場另一焦點係曾經傳同Wyman 不和的楊千嬅，喺尾場都腹大便便俾面出席，Wyman 重送咗部「紫色BB 車」畀佢，有咩唔妥都一次過粉碎曬啦？
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7.Sammi首場現身自嘲〈姨婆掉眼淚〉
作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出，更笑言爲唱〈如何掉眼淚〉呢首歌而設計咗呢個名爲〈姨婆掉眼淚〉嘅妝，十分抵死！
8. Wyman趣怪造型逐格睇
9. Concert YY海報出動四大女歌手同場拍攝
演唱會在2011年尾開始宣傳，單是海報已經轟動一時，召集四大女歌手盛裝同場合照，單是思考排位已經費煞思量，幸運地各人都畀足面Wyman，認同「齊人互動效果較好」的概念，超級合作並抵得諗地度期出席拍攝，Wyman更為海報寫了兩篇專欄詳述「嗰張相」的拍攝花絮。可惜陳慧琳因為要安胎而缺席表演。
10. 同年推出DVD 全城狂煲試機天碟
6場演唱會的精彩場面最後收錄在年尾推出的CD及DVD內，開場由容祖兒唱出〈桃色冒險〉、〈跑步機上〉、〈隆重登場〉3首跳舞組曲做熱身，淨係睇呢part歌舞已經值回碟價。〈初一十五〉由黃偉文親自同吳君如一齊演唱，難說得上係聽覺享受，但氣氛最好。
之後有細訴人生無奈嘅〈活著多好〉、〈燕尾蝶〉、〈囍帖街〉等等，展示黃偉文另一人生觀，而最觸動到人的就是壓軸一首〈給十年後的我〉，黃偉文唱到：「别太遲又十年後至想，快樂嗎？」提醒大家要及時行樂，正好同演唱會的party主題呼應。
呢隻碟唔止係演唱會，當作舞台劇重溫，或聽CD時回想自己成長時的主題曲，會更有意思：
|Disc 1曲目
|曲序
|曲目
|主唱
|1
|Opening
|2
|YY話 [1]
|3
|桃色冒險／跑步機上／隆重登場（Joey dance medley）
|容祖兒
|4
|這麼遠 那麼近
|黃耀明
|5
|那誰
|蘇永康
|6
|YY話 [2]
|7
|自然醒
|林宥嘉
|8
|看見什麼吃什麼
|林宥嘉
|9
|大大公司
|Swing
|10
|帝國大廈
|Swing
|11
|YY話 [3]
|12
|地平線
|官恩娜
|13
|奇洛李維斯回信
|薛凱琪
|14
|男孩像你
|薛凱琪
|15
|洗剪吹
|吳浩康
|16
|一事無成
|周柏豪、鄭融
|17
|髒話阿七
|劉浩龍
|18
|到處留情
|張信哲
|Disc 2曲目
|曲序
|曲目
|主唱
|1
|YY話 [4]
|2
|（你沒有）好結果
|李蕙敏
|3
|活得比你好
|李蕙敏
|4
|牆紙
|容祖兒
|5
|YY話 [5]
|6
|大開眼戒
|陳奕迅
|7
|尼古丁
|陳奕迅
|8
|傾城
|陳奕迅
|9
|艷光四射／你是八十年代／光明會（HOCC dance medley）
|何韻詩
|10
|低科技之歌
|王菀之
|11
|你唔愛我啦
|李彩樺
|12
|有人喜歡藍
|蘇永康
|13
|達明一派對
|達明一派
|14
|YY話 [6]
|15
|最佳位置
|趙學而
|16
|歡樂今宵
|趙學而
|Disc 3曲目
|曲序
|曲目
|主唱
|1
|痛愛
|容祖兒
|2
|唐人街
|林宥嘉
|3
|親愛的瑪嘉烈
|黃耀明、林宥嘉
|4
|我這麼容易愛人
|黃耀明
|5
|YY話 [7]
|6
|初一十五
|黃偉文、吳君如
|7
|再見露絲瑪莉
|何韻詩
|8
|明目張膽
|何韻詩
|9
|小團圓
|王菀之
|10
|末日
|王菀之
|11
|YY話 [8]
|12
|我的驕傲
|容祖兒
|13
|好戲在後頭
|草蜢
|14
|失樂園
|草蜢
|Disc 4曲目
|曲序
|曲目
|主唱
|1
|活著多好
|陳奕迅
|2
|祖與占
|Shine
|3
|燕尾蝶
|Shine
|4
|YY話 [9]
|5
|耿耿於懷
|麥浚龍
|6
|16號愛人
|容祖兒
|7
|會過去的
|許志安、車婉婉
|8
|灰飛煙滅
|許志安
|9
|水瓶座
|陳曉東
|10
|吻感
|鄭伊健
|11
|發現
|鄭伊健
|12
|YY話 [10]
|13
|好心分手
|盧巧音
|14
|囍帖街
|謝安琪
|Disc 5曲目
|曲序
|曲目
|主唱
|1
|最好的⋯⋯
|王菀之
|2
|PG家長指引
|梁漢文
|3
|小王子
|黃耀明
|4
|YY話 [11]
|5
|目黑
|周國賢
|6
|甜蜜蜜
|薛凱琪
|7
|下一站天后
|Twins
|8
|多謝失戀
|Twins
|9
|木紋
|何韻詩
|10
|小玩意
|彭羚
|11
|癡情司
|何韻詩
|12
|可惜我是水瓶座
|楊千嬅
|13
|勇
|楊千嬅
|14
|野孩子
|楊千嬅
|15
|最佳損友
|陳奕迅
|16
|陀飛輪
|陳奕迅
|17
|單車
|陳奕迅
|18
|浮誇
|陳奕迅
|Disc 6曲目
|曲序
|曲目
|主唱
|1
|心淡
|彭羚、容祖兒
|2
|YY話 [12]
|3
|垃圾
|盧巧音
|4
|絕
|傅珮嘉
|5
|破相
|容祖兒
|6
|漩渦
|彭羚、黃耀明
|7
|YY話 [13]
|8
|親密關係
|鄭秀文
|9
|如何掉眼淚
|鄭秀文
|10
|YY話 [14]
|11
|命硬
|側田
|12
|YY話 [15]
|13
|黃色大門
|容祖兒
|14
|勞斯・萊斯
|何韻詩
|15
|芳華絕代
|陳奕迅、何韻詩
|16
|YY話 [16]
|17
|給十年後的我
|陳奕迅、蘇永康、黃耀明、容祖兒、何韻詩、薛凱琪、黃偉文