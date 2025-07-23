黃偉文驚爆大陸再搞作品展？樂迷睇清真相勁失望！回帶2012年作品展勁經典

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著名填詞人黃偉文（Wyman）近年移居英國，但無阻其創作熱情，繼續為香港樂壇貢獻。今日小紅書卻瘋傳一張「黃偉文展」海報，地點竟在中國南昌，消息一出即時震驚樂迷，以為繼2012年後神級演唱會終於重現！

小紅書瘋傳「黃偉文展」海報 古巨基英文名Leo竟串錯

近日內地社交平台小紅書突然流出一張聲稱是「南昌首場黃偉文作品展」的宣傳海報，指演唱會將於7月19日舉行，隨即引起瘋傳。從海報可見，設計以黑白為主調，列出了多首Wyman的經典金曲，包括陳奕迅的《葡萄成熟時》、楊千嬅的《可惜我是水瓶座》及鄭欣宜的《女神》等，其後更流出有Wyman肖像的第二版海報。

不過，海報上的歌手名單卻錯漏百出，最離譜的是，竟將古巨基的英文名Leo串錯成「Leno」，引來網民即時嘲笑：「係咪請咗黎明同古巨基合唱？」由於製作看似粗糙，加上Wyman本人未有任何官方宣布，令不少人對其真確性抱有懷疑，但仍有大批樂迷信以為真，紛紛留言要求主辦單位到其他城市巡迴。

黃偉文 作品展 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
黃偉文 作品展 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）

樂迷秒懂真相 Wyman近況曝光

正當樂迷熱烈討論之際，更多細節曝光後卻讓大家由天堂跌落地獄。原來，這場「黃偉文展」並非由Wyman本人親自策劃，亦沒有邀請任何歌曲的原唱者出席，只是一場由內地歌手翻唱其作品的致敬音樂會。

但當得知只是翻唱騷後，留言區瞬間被憤怒的樂迷洗版。網民狠批：「原來係山寨版，空歡喜一場！」、「消費Wyman個名，連歌手名都打錯，太唔尊重！」、「Leno真係笑死，製作水平可想而知，擺明呃錢！」、「掛羊頭賣狗肉，擺明誤導人買飛，好離譜！」

真相大白後，不少粉絲大感失望，直指主辦單位有誤導之嫌。事實上，Wyman近年雖然長居英國，但依然心繫香港樂壇，早前才為歌手雲浩影（Cloud）填詞新作《你的損失》，但對於任何個人作品展，他本人及其團隊均未有發布任何相關消息，令這場南昌「黃偉文展」的性質更顯尷尬，似乎是一場純粹消費其名氣的商業活動。

回帶2012《黃偉文作品展 Concert YY 》楊千嬅挺巨肚破冰成經典

這十年來做過的事
能令你無悔驕傲嗎
那時候你所相信的事
沒有被動搖吧

2012年初的Wyman演唱會一票難求，據報當時炒價直上三萬幾，因為嘉賓陣容一時無兩，出動全港近50位歌手包括退出舞台多年的樂壇天后彭羚：

黃偉文 作品展 每場壓軸的主題曲都是《給十年後的我》，由陳奕迅、蘇永康、黃耀明、容祖兒、何韻詩和薛凱琪合唱，作為演唱會主角，Wyman自己也有唱出最後一句，當時不少觀眾都期望十年後再聚。（圖片來源：東方新地）
每場壓軸的主題曲都是《給十年後的我》，由陳奕迅、蘇永康、黃耀明、容祖兒、何韻詩和薛凱琪合唱，作為演唱會主角，Wyman自己也有唱出最後一句，當時不少觀眾都期望十年後再聚。（圖片來源：東方新地）
黃偉文 作品展 容祖兒、陳奕迅、何韻詩、蘇永康、黃耀明、薛凱琪、李蕙敏及傅珮嘉是六場演唱會的「穩膽」。（圖片來源：東方新地）
容祖兒、陳奕迅、何韻詩、蘇永康、黃耀明、薛凱琪、李蕙敏及傅珮嘉是六場演唱會的「穩膽」。（圖片來源：東方新地）

1. Eason跛腳撐拐杖出席

6場演唱會幾乎請嚟半個香港樂壇，合共多達50幾位歌手撐場，陣容仲勁過各大頒獎禮，靚歌靚衫目不暇給，令呢個雜錦演唱會變得更有睇頭！正如Wyman話齋：

「無論有幾離譜幾咁想像唔到嘅衫，呢個show都會睇到！」

對於陳慧琳未能出席，Wyman亦有喺台上代爲解釋：「今日有一個壞消息，一個好消息。壞消息係我今朝接到個電話，呢位朋友本來今晚做嘉賓，但佢嘅醫生同屋企人建議佢最好留喺屋企安胎，我相信全香港都係錫陳慧琳嘅人，佢生仔個個都係契爺契媽，所以佢生個健康嘅寶寶重要過嚟唱歌！」對於話唔嚟又嚟嘅陳奕迅，Wyman抵死笑謂：「今日嘅好消息係聽到另一個電話，呢個人竟然唔顧自己身世同我講：『喂，你嘅演唱會第一場，以我同你嘅交情，我點可以唔嚟呀！』我就話如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！

黃偉文 作品展 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

2.陳奕迅、何韻詩尾場舌吻〈芳華絕代〉

6場裡面要數「最激場面」，肯定係尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅艷芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出嘅片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）

黃偉文 作品展 6場裡面要數「最激場面」，肯定係尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅艷芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出嘅片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）
6場裡面要數「最激場面」，肯定係尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅艷芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出嘅片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）
黃偉文 作品展 Wyman抵死笑謂：「如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！（圖片來源：東方新地）
Wyman抵死笑謂：「如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！（圖片來源：東方新地）

3. 黃偉文親自操刀 成功召喚彭羚！

Wyman除了為自己每次出場準備不同造型，更答應了親自為近50名演出者從頭到腳做styling，當中最靚絕對係彭羚：

黃偉文 作品展 萬衆期待嘅彭羚冇令人失望，表演多年歌唱功力依十足，唱了〈小玩意〉及〈漩渦〉等金曲，聲靚衫靚，一絕！（圖片來源：東方新地）
萬衆期待嘅彭羚冇令人失望，表演多年歌唱功力依十足，唱了〈小玩意〉及〈漩渦〉等金曲，聲靚衫靚，一絕！（圖片來源：東方新地）

4. 容祖兒華麗靚衫 唱足6場擔大旗

黃偉文 作品展 撐足6場嘅祖兒，Wyman 晚晚幫佢換衫，呢套更係由Wyman 親自設計，佢話「當初冇人覺得靚，所以今次喺自己個show 度堅持要佢着出嚟，重話Joey 着住嚟唱〈牆紙〉襯到絕。」（圖片來源：東方新地）
撐足6場嘅祖兒，Wyman 晚晚幫佢換衫，呢套更係由Wyman 親自設計，佢話「當初冇人覺得靚，所以今次喺自己個show 度堅持要佢着出嚟，重話Joey 着住嚟唱〈牆紙〉襯到絕。」（圖片來源：東方新地）
黃偉文 作品展 同Wyman老友鬼鬼嘅Joey又唱又跳打頭陣，演繹多首如〈痛愛〉、〈心淡〉、〈破相〉等hit歌，好比自己演唱會一樣咁賣力！（圖片來源：東方新地）
同Wyman老友鬼鬼嘅Joey又唱又跳打頭陣，演繹多首如〈痛愛〉、〈心淡〉、〈破相〉等hit歌，好比自己演唱會一樣咁賣力！（圖片來源：東方新地）

5.李蕙敏「億萬之裙」

被Wyman比喻爲心目中嘅「億萬之裙」，地位至高無上正是Amanda，Wyman話當年多得Amanda唱佢首〈你沒有好結果〉唱到街知巷聞係將Wyman帶俾大家認識令今日咁多人搵佢寫歌。

黃偉文 作品展 Amanda沙聲獻唱，狀態麻麻，期後的DVD後製都唔特別Tune得返，算係一個紀錄。（圖片來源：東方新地）
Amanda沙聲獻唱，狀態麻麻，期後的DVD後製都唔特別Tune得返，算係一個紀錄。（圖片來源：東方新地）

6.大肚楊千嬅破冰出席

尾場另一焦點係曾經傳同Wyman 不和的楊千嬅，喺尾場都腹大便便俾面出席，Wyman 重送咗部「紫色BB 車」畀佢，有咩唔妥都一次過粉碎曬啦？

黃偉文 作品展 陀住仔嘅楊千嬅大嘅三首Wyman作品〈可惜我是水瓶座〉、〈勇〉、〈野孩子〉，有現場觀眾表示「罕有地」唱現場都唱得唔錯。（圖片來源：東方新地）
陀住仔嘅楊千嬅大嘅三首Wyman作品〈可惜我是水瓶座〉、〈勇〉、〈野孩子〉，有現場觀眾表示「罕有地」唱現場都唱得唔錯。（圖片來源：東方新地）
黃偉文 作品展 「生死之交當天不知罕有 到你變節了 至覺未夠」- 楊千嬅退場的時候，接續就係《最佳損友》。（圖片來源：Concert YY截圖 ）
「生死之交當天不知罕有 到你變節了 至覺未夠」- 楊千嬅退場的時候，接續就係《最佳損友》。（圖片來源：Concert YY截圖 ）

相關文章：黃偉文直斥楊千嬅《Mr.》被亂改名「離題又老土」 兩天王都係改嘢慣犯

7.Sammi首場現身自嘲〈姨婆掉眼淚〉

作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出，更笑言爲唱〈如何掉眼淚〉呢首歌而設計咗呢個名爲〈姨婆掉眼淚〉嘅妝，十分抵死！

黃偉文 作品展 作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出！（圖片來源：東方新地）
作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出！（圖片來源：東方新地）

8. Wyman趣怪造型逐格睇

黃偉文 作品展 Wyman 全場最環保就係呢身以Nike Air Force 打造嘅衫。 （圖片來源：東方新地）
Wyman 全場最環保就係呢身以Nike Air Force 打造嘅衫。 （圖片來源：東方新地）
黃偉文 作品展 加埋副超重有啲似《X-Men 》鐳射眼。 （圖片來源：東方新地）
加埋副超重有啲似《X-Men 》鐳射眼。 （圖片來源：東方新地）

9. Concert YY海報出動四大女歌手同場拍攝

演唱會在2011年尾開始宣傳，單是海報已經轟動一時，召集四大女歌手盛裝同場合照，單是思考排位已經費煞思量，幸運地各人都畀足面Wyman，認同「齊人互動效果較好」的概念，超級合作並抵得諗地度期出席拍攝，Wyman更為海報寫了兩篇專欄詳述「嗰張相」的拍攝花絮。可惜陳慧琳因為要安胎而缺席表演。

黃偉文 作品展 當年的演唱會宣傳海報出動到四大女歌手容祖兒＋何韻詩＋陳慧琳＋鄭秀文，攝影師家安和美術指導All Rights Reserved的SK提議真正「五人合照」而不是用電腦合成。（圖片來源：Concert YY 2012 官方海報by All Rights Reserved）
當年的演唱會宣傳海報出動到四大女歌手容祖兒＋何韻詩＋陳慧琳＋鄭秀文，攝影師家安和美術指導All Rights Reserved的SK提議真正「五人合照」而不是用電腦合成。（圖片來源：Concert YY 2012 官方海報by All Rights Reserved）

10. 同年推出DVD 全城狂煲試機天碟

6場演唱會的精彩場面最後收錄在年尾推出的CD及DVD內，開場由容祖兒唱出〈桃色冒險〉、〈跑步機上〉、〈隆重登場〉3首跳舞組曲做熱身，淨係睇呢part歌舞已經值回碟價。〈初一十五〉由黃偉文親自同吳君如一齊演唱，難說得上係聽覺享受，但氣氛最好。

之後有細訴人生無奈嘅〈活著多好〉、〈燕尾蝶〉、〈囍帖街〉等等，展示黃偉文另一人生觀，而最觸動到人的就是壓軸一首〈給十年後的我〉，黃偉文唱到：「别太遲又十年後至想，快樂嗎？」提醒大家要及時行樂，正好同演唱會的party主題呼應。

黃偉文 作品展 詞神黃偉文入行18年嚟最精的84首歌喺曬呢6CD或4DVD演唱會入面。（圖片來源：東方新地）
詞神黃偉文入行18年嚟最精的84首歌喺曬呢6CD或4DVD演唱會入面。（圖片來源：東方新地）

呢隻碟唔止係演唱會，當作舞台劇重溫，或聽CD時回想自己成長時的主題曲，會更有意思：

Disc 1曲目
曲序 曲目 主唱
1 Opening
2 YY話 [1]
3 桃色冒險／跑步機上／隆重登場（Joey dance medley） 容祖兒
4 這麼遠 那麼近 黃耀明
5 那誰 蘇永康
6 YY話 [2]
7 自然醒 林宥嘉
8 看見什麼吃什麼 林宥嘉
9 大大公司 Swing
10 帝國大廈 Swing
11 YY話 [3]
12 地平線 官恩娜
13 奇洛李維斯回信 薛凱琪
14 男孩像你 薛凱琪
15 洗剪吹 吳浩康
16 一事無成 周柏豪、鄭融
17 髒話阿七 劉浩龍
18 到處留情 張信哲
Disc 2曲目
曲序 曲目 主唱
1 YY話 [4]
2 （你沒有）好結果 李蕙敏
3 活得比你好 李蕙敏
4 牆紙 容祖兒
5 YY話 [5]
6 大開眼戒 陳奕迅
7 尼古丁 陳奕迅
8 傾城 陳奕迅
9 艷光四射／你是八十年代／光明會（HOCC dance medley） 何韻詩
10 低科技之歌 王菀之
11 你唔愛我啦 李彩樺
12 有人喜歡藍 蘇永康
13 達明一派對 達明一派
14 YY話 [6]
15 最佳位置 趙學而
16 歡樂今宵 趙學而
Disc 3曲目
曲序 曲目 主唱
1 痛愛 容祖兒
2 唐人街 林宥嘉
3 親愛的瑪嘉烈 黃耀明、林宥嘉
4 我這麼容易愛人 黃耀明
5 YY話 [7]
6 初一十五 黃偉文、吳君如
7 再見露絲瑪莉 何韻詩
8 明目張膽 何韻詩
9 小團圓 王菀之
10 末日 王菀之
11 YY話 [8]
12 我的驕傲 容祖兒
13 好戲在後頭 草蜢
14 失樂園 草蜢
Disc 4曲目
曲序 曲目 主唱
1 活著多好 陳奕迅
2 祖與占 Shine
3 燕尾蝶 Shine
4 YY話 [9]
5 耿耿於懷 麥浚龍
6 16號愛人 容祖兒
7 會過去的 許志安、車婉婉
8 灰飛煙滅 許志安
9 水瓶座 陳曉東
10 吻感 鄭伊健
11 發現 鄭伊健
12 YY話 [10]
13 好心分手 盧巧音
14 囍帖街 謝安琪
Disc 5曲目
曲序 曲目 主唱
1 最好的⋯⋯ 王菀之
2 PG家長指引 梁漢文
3 小王子 黃耀明
4 YY話 [11]
5 目黑 周國賢
6 甜蜜蜜 薛凱琪
7 下一站天后 Twins
8 多謝失戀 Twins
9 木紋 何韻詩
10 小玩意 彭羚
11 癡情司 何韻詩
12 可惜我是水瓶座 楊千嬅
13 楊千嬅
14 野孩子 楊千嬅
15 最佳損友 陳奕迅
16 陀飛輪 陳奕迅
17 單車 陳奕迅
18 浮誇 陳奕迅
Disc 6曲目
曲序 曲目 主唱
1 心淡 彭羚、容祖兒
2 YY話 [12]
3 垃圾 盧巧音
4 傅珮嘉
5 破相 容祖兒
6 漩渦 彭羚、黃耀明
7 YY話 [13]
8 親密關係 鄭秀文
9 如何掉眼淚 鄭秀文
10 YY話 [14]
11 命硬 側田
12 YY話 [15]
13 黃色大門 容祖兒
14 勞斯・萊斯 何韻詩
15 芳華絕代 陳奕迅、何韻詩
16 YY話 [16]
17 給十年後的我 陳奕迅、蘇永康、黃耀明、容祖兒、何韻詩、薛凱琪、黃偉文

圖片來源：小紅書、東方新地、Concert YY截圖、Concert YY 2012 官方海報by All Rights Reserved資料或影片來源：原文刊於新假期

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