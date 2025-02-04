黃偉文遊日言論被鬧爆涼薄 12字疑抽水大S「彈弓手」刪文

現年55歲嘅填詞人黃偉文（Wyman）近年已經移居英國，不過就keep住在社交平台分享日常。最近黃偉文就與家人齊齊飛去日本旅遊，不過黃偉文日前（3日）在社交平台所上載嘅帖文就被指抽水大S病逝一事，引來唔少網民嬲爆留言怒轟黃偉文太涼薄……