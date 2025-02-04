黃偉文遊日言論被鬧爆涼薄 12字疑抽水大S「彈弓手」刪文
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現年55歲嘅填詞人黃偉文（Wyman）近年已經移居英國，不過就keep住在社交平台分享日常。最近黃偉文就與家人齊齊飛去日本旅遊，不過黃偉文日前（3日）在社交平台所上載嘅帖文就被指抽水大S病逝一事，引來唔少網民嬲爆留言怒轟黃偉文太涼薄……
黃偉文12字帖文疑抽水大S
黃偉文日前在社交媒體上分享了一張機艙洗手間的照片，並配文：「幸好懂一點點英文，不然不知道『請拉』的是門？還是屎？」他還加上了幾個hashtag，包括「#本來還幻想沒有那麼嚴重本來還心存一點僥倖現在當然決定未來幾天在東京都戴口罩 #全家人都會戴口罩 #也許是素不相識的妳救了我一家 #謝謝」。不過當中「也許是素不相識的妳救了我一家」就有抽水大S病逝一事之嫌，火速引起熱議。
網民嬲爆怒轟黃偉文涼薄
雖然黃偉文後來又重新修改hashtag，最後更刪除帖文，但仍引來大批網民留言怒轟，：「真當自己很幽默嗎？」、「如果唔係心虛，點解要del post？」、「咁黑心，真係唔太好」、「出po前先用個腦諗吓，咩應該講咩唔應該講，咁大個人唔使人教」、「沖出嚟攞景定贈興？」
撰文：東方新地圖片來源：ig@concertyy、微博@大S資料或影片來源：原文刊於新假期