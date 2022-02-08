黃偉文開名爆不受尊重填詞人經歷 數落6點最怕的事 天王天后都上榜
身在英國的黃偉文早前大爆楊千嬅2003年首〈Mr.〉原本並非這個歌名，而是被「慣犯」黃柏高Paco擅改歌名﹗黃偉文曾在月刊專欄中，大數6點「填詞人最怕的事」，將歷年事件以怨婦式狂數，有晒例證開埋名，唔使大家估估吓﹗
1/ 怕被打回頭 爆城城因緋聞拒絕
黃偉文指曾經有一個「散步」的概念，意指兩隻手指在愛侶身上游走「遠足」，但遭郭富城經理人小美以當時城城同鍾麗緹傳緋聞，怕太敏感所以否決了用散步主題的情歌﹗
2/ 怕無端端被改
黃偉文指他填詞從來都不留力，不到最好不交貨，而成份歌詞就是為了成全一個好的歌名，所以最怕被人改歌名，但卻有過不少慘痛經歷﹗
陳慧琳被改歌名反成大熱歌 黃偉文：吹脹﹗
除了楊千嬅的〈Mr.〉被擅改歌名，黃偉文為陳慧琳填過的1997年〈星夢情真〉、2002年〈Ask〉、2004年〈Phone殺令〉都有同一遭遇，黃偉文曾在專欄以「黃柏高為首的相關集團最喜歡做這樣的事」中，提及陳慧琳〈星夢情真〉原名是〈一億七千萬雙眼睛〉，但最後在未被通知情況下改了，黃偉文直指「九唔搭八」，但卻成了大熱歌曲，黃偉文直指「吹脹」﹗他重申〈Phone殺令〉本來叫〈封殺令〉，〈Ask〉本來叫〈社會的錯〉。
爆黎明有鋪「改嘢癮」
黃偉文爆黎明2001年的〈喜〉，歌名原本是〈休戰日〉，並指黎明當時「有鋪改嘢癮」，所以已作兩手準備另一個歌名叫〈You ‘re so cool〉因為歌詞內容女方想箍男友的心，玩食字cool，不過最後黎明兩首歌名都沒有選用，黃偉文狠批黎明改成歌名〈喜〉「無頭無尾」好奇怪﹗
3/ 怕未被徵詢之下給改了歌詞 與小美交手例必出事
黃偉文講到最經典是1996年郭富城首〈紀念冊〉，歌詞最後「被東一忽西一忽地『採用』，中間夾雜了三成不是出自他手筆的歌詞混在其中，暗指填詞人出身的小美﹗同時Wyman又提到本來為郭富城首快歌〈神經〉填詞，但到了deadline都交不出足本歌詞，但郭富城已在錄音室等候歌詞準備錄音，所以黃偉文先交出副歌「頂住先」，直到出碟當天才發現，填詞人變成小美，她用了黃偉文寫的「神經 早已經」五個字把歌詞填好整首歌，黃偉文指五粒字不能說成盜用，但「明明是我的財產，唯有當豪畀佢啦﹗」並指自己無意追討只想有說出來的權利﹗
《傾城》成段被刪走
黃偉文在IG再次重提，1997年填給新加坡歌手許美靜首〈傾城〉第二段整段歌詞被刪走，最後出街版本是重覆唱第一段，黃偉文指這算小事﹗
開名鬧陳輝揚亂改歌詞
然後黃偉文又數到你2005年填給張學友和林憶蓮〈日與夜〉，他大數由原本「你的情話最終 只得不見你時 聽得見」卻被改成「最好全部記憶收起 終會淡忘你的臉」，更開名指陳輝陽「一時技癢神來之敗筆」改到好騎呢﹗陳輝陽曾在電台訪問中澄清，他指記得收到歌詞時好趕，連歌者都發現「唔啱音」，並指改詞好大機會是林海峰，絕對不是他﹗
4/ 怕沒有字典的studio Kelly唱錯歌詞
黃偉文爆1996年陳慧琳〈Yeah Yeah Yeah〉歌詞有句「欣賞箇中的意圖」唱成變了「固中」，而1995年李樂詩首〈失戀於戈壁沙漠〉歌詞中的「嘗盡失戀的乾涸」被唱成「乾固」，黃偉文指雖然監製冇必要識字，但至少要有本字典放錄音室，明寸監製唔識字﹗
5/ 怕歌手「唔知自己要乜」怨林憶蓮
黃偉文曾有機會跟林憶蓮以包碟形式合作，黃偉文直接問她想要甚麼類型或感覺的詞，林憶蓮竟然回答唔知道，前後來來回回都被憶蓮打回頭，最後黃偉文忍痛「辭職」﹗據知林憶蓮該概念大碟最後十首內有五首由林名填寫﹗
6/ 最怕copy & paste 謝安琪一直錯歌詞
黃偉文指謝安琪09年〈3/8〉歌詞最後一句「風呂」變「風裡」，Wyman稱好心提周博賢改返啱，但MV同演唱會都照出「風裡」，Wyman仲喺專欄爆，事後聽到有人話佢多事，但就唔知係邊個﹗