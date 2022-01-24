黃偉文開名爆被擅改歌名 直斥楊千嬅《Mr.》「離題又老土」 兩天王都上榜
文：東方新地｜圖：IG＠concertyy
黃偉文開名爆：「自己求X其改個歌名﹗」
黃偉文奪得今屆叱咤頒獎禮的「填詞人大獎」，越洋講感言時話：「音樂和幽默感，無論日子過得幾艱難，都要揸實，不可以失去。」引起不少人共鳴﹗不過黃偉文多年來的填詞生涯當中，曾經歷不少冤屈，日前開名爆黃柏高不尊重其創作，「粒聲唔出自己求X其改個歌名」﹗
「呢啲咪叫唔尊重囉﹗」
黃偉文在社交網分享楊千嬅《Mr.》歌詞「可想過你那弱點 就是我剛剛想要」，並「#只不過係Paco旗下好多好多首粒聲唔出自己求X其改個歌名到出咗街我先知嘅歌之一」，以狠批黃柏高Paco不尊重創作及自己，「其實問吓先，一個電話啫又有幾難呀，呢啲咪叫唔尊重囉﹗」不少網民追問原名係咩，楊千嬅曾在訪問中親解歌名原是《陳國強》因為想講一個男人，故用一個男人名做歌名，但得知與當時Stareast老闆陳國強同名，為免誤會，便改了《Mr.》，但楊千嬅未有講出原來無經填詞人黃偉文同意，而由當時所屬唱片公司高層Paco擅自改歌名﹗
被改歌名反成大熱歌 黃偉文：吹脹﹗
有網民在黃偉文社交網留言指「嗰時我都唔明點解叫《Mr.》」、「首歌好好聽歌詞又好好，最衰改壞名」、「點解楊千嬅無幫你悍衛？又話係義氣仔女﹗」等，同時有網民提到黃偉文早年為陳慧琳填過兩首歌《星夢情真》及《Phone殺令》都有同一遭遇﹗黃偉文曾在專欄以「黃柏高為首的相關集團最喜歡做這樣的事」中，提及陳慧琳《星夢情真》原名是《一億七千萬雙眼睛》，但最後在未被通知情況下改了，黃偉文直指「九唔搭八」，又爆料黄柏高搵來自己當時老闆俞琤「御賜」，黃偉文直指大石砸死蟹，無奈之下只能啞忍，但卻成了大熱歌曲，黃偉文直指「吹脹」﹗
爆黎明有鋪「改嘢癮」
黃偉文曾爆黎明首歌《喜》，歌名原本是《休戰日》，並指黎明當時「有鋪改嘢癮」，所以已作兩手準備另一個歌名叫《You ‘re so cool》因為歌詞內容女方想箍男友的心，玩食字cool，不過最後黎明兩首歌名都沒有選用，黃偉文狠批黎明改成歌名《喜》「無頭無尾」好奇怪﹗
郭富城都有份 黃偉文：我當豪畀佢
黃偉文又提到一個經典例子，就是郭富城首快歌《神經》，黃偉文指先向郭富城道歉，因為當時接了這項工作時很忙，到了deadline都交不出足本歌詞，但郭富城已在錄音室等候歌詞準備錄音，所以黃偉文先交出副歌「頂住先」，但之後沒有再被催交歌詞，到出碟當天才發現，填詞人變成小美，她用了黃偉文寫的「神經 早已經」五個字把歌詞填好，黃偉文指五粒字當然不能說成盜用，但「明明是我的財產，唯有當花籃豪畀佢啦﹗」並指自己無意追討只想有說出來的權利﹗