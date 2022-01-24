黃偉文開名爆被擅改歌名 直斥楊千嬅《Mr.》「離題又老土」 兩天王都上榜

黃偉文Wyman多年來筆下創作了不少大熱金曲，創作人最要求創作自由及尊重，而身為金牌填詞人的黃偉文就大爆曾不受尊重，被擅自改歌名及歌詞，更開名爆前唱片公司高層黃柏高Paco不尊他﹗除了黃偉文口中「慣犯」Paco外，兩大天王都上榜﹗