33歲台灣男星黃偉晉主持節目大失言 開韓國女團LE SSERAFIM黃腔被鬧爆
韓女團LE SSERAFIM訪台 黃偉晉疑當眾開黃腔
《2024超級巨星紅白藝能大賞》邀請了在全球人氣爆燈的韓國女團LE SSERAFIM做嘉賓，主持人黃偉晉在描述5位團員享用地瓜球的過程時，公然說出：「好想插她們下面的…選的那一顆 。」這句話一出，立刻引起了網友和LE SSERAFIM粉絲的強烈反應，指出5位成員的年齡介乎17至25歲，而當中更有未成年的成員（宮脇咲良25歲、金采源23歲、許允眞22歲、中村一葉20歲、洪恩採17歲），因此黃偉晉的Facebook和Instagram留言區被網民湧入批評，鬧爆他的言行非常不當。
網民大鬧：這種人也配當主持人？
黃偉晉的言論被認為不當，並引起了網友間的熱烈討論及責罵：「這種人還可以當主持人哦⋯⋯紅白真的蠻棒的，內定+開黃腔主持人」、「這種人也配當主持人」、「可悲啊，把台灣垃圾綜藝那套拿來對待外國團體」、「真丟臉，難過台綜素質愈來愈低」、「什麼人都可以當藝人，社會悲歌」、「可悲，話好好講很難嗎？」、「其實很多男生都很想，但別說出來好嗎」、「你知道裡面有人未成年嗎噁不噁心」。
黃偉晉深夜發文道歉 說明事發經過
黃偉晉於28日凌晨在社群平台發出誠懇的道歉聲明，並解釋了當時的情況。他表示，節目的橋段本意是讓團員們享用美食，他本能地想增加節目的趣味性，卻不慎說出了容易引起誤會的話。他強調自己的本意僅是表達與偶像分享美食的愉悅之情。他又在道歉文中表示，他對於詞句使用的不當深感抱歉，並向所有聽到那句話感到不舒服的觀眾道歉。他強調自己對主持工作的認真態度，並未有意造成任何人的不適。黃偉晉承諾未來將更加注意用詞，並對此次事件表達了誠摯的歉意。
收到了很多訊息和留言
謝謝大家的提醒和指點
對於今天舞台上發生的事
有些心裡話想說
事情的經過是這樣的
節目的橋段要讓團員們一個一個享用美食
然後允真用竹籤插起了一顆地瓜球要吃
於是我就本能性的想做點反應
讓這個吃東西的過程不是安靜的
然後說出了一句讓大家誤會的話
我心裡想表達的是
「可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事」
我絕對沒有任何別的意思
我願意跟聽到那句話不舒服的觀眾說聲對不起
我應該多注意詞句之間的細節與使用
這是我不足的地方
非常抱歉
真的很認真地準備了紅白的主持
絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服
希望大家可以相信我
絕對絕對沒有那個意思
也謝謝大家的批評與指教
今後我一定會更加注意用詞
再次表達最誠摯的歉意
粉絲力撐：佢只係講咗所有男人嘅願望
黃偉晉的道歉和解釋獲得了許多粉絲的理解和支持，認為大家太過斷章取義，看完完整影片根本沒故意開黃腔，而且明明是「叉」地瓜球，反指是旁邊主持人Lulu反應：「偉晉聽到了喔」帶了風向令人誤解：「請問網友們是沒有思考的能力了嗎，偉晉真的認真又敬業」、「看完反應後相信偉晉，偉晉如果要開黃（腔）那個臉跟語氣不會是這樣。」、「聽清楚看清楚用字要對哦！！！是『叉』地瓜球，不是『插』地瓜球欸！」、「明明就是Lulu先想歪耶，他不接話就沒事了，大家就繼續好好的吃地瓜球」、「超好笑想講地瓜球也可以扯到黃腔」、「我覺得聽起來沒那個意思，誰會在這種場合開黃腔？動一下頭腦就知道了，大家冷靜」、「怎麼一堆人自己想歪，然後又腦補」、「佢只係講咗所有男人嘅願望」。
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