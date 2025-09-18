《中年好聲音》家族出海大解放 黃劍文罕有騷肌變身陽光型男 網民驚訝：原來咁大隻！
TVB音樂選秀節目《中年好聲音》系列自播出以來，不僅見證了眾多參賽者的成長與蛻變，更促成了一班中年唱將之間建立起如家人般的深厚情誼。他們私下經常相約聚會，感情相當要好。日前（16日），《中年好聲音2》的殿軍黃劍文便在社交平台上分享了一組與《中年》家族成員出海遊玩的照片，與李佳、劉洋、李金凱以及黃建東等人在水中嬉戲，溫馨畫面引來不少關注。
出海享受陽光大解放
黃劍文在帖文中興奮地記錄下今年首次出海暢泳的經歷，他寫道：「記錄下今年第一次出海游水，曬咗全日太陽，有啲攰，但係玩得開心，今日天氣啱啱好好舒服，好輕鬆 😎感恩。」從照片中可見，他戴著太陽眼鏡悠閒地享受日光浴，心情顯得非常輕鬆愉快，完全沉浸在陽光與海灘的美好時光中。
罕有騷肌震撼網民
這次出遊最讓網民驚喜的，莫過於黃劍文罕有地展露其健碩身材。他結實的肌肉線條瞬間成為全場焦點，完全顛覆了過往的形象，引來大批網民留言激讚，紛紛表示：「好燦眼的陽光型男」、「咁大隻嘅😄陽光下Show肌」，更大讚他「健康又有型！」，認為他的身材極具吸引力，性感爆燈。
好友同遊共享愜意時光
除了黃劍文大騷肌肉外，同行的一眾《中年》好友也玩得不亦樂乎。他分享了與李佳、劉洋、李金凱以及黃建東等人在水中嬉戲的合照，氣氛歡樂。最後，大夥兒更在遊艇上一邊品嚐美食，一邊欣賞日落美景，畫面相當寫意，盡顯他們之間的真摯友誼，度過了一個完美的假日。
圖片來源：IG@kimmanw資料或影片來源：原文刊於新假期