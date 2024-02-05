黃劍文｜中年好聲音2參賽者介紹、身高年齡及IG
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黃劍文是其中一位中年好聲音2耀眼參賽者，早前這位40歲實力唱將挑戰唱出王菲的《給自己的情書》，引起了觀眾的關注。這次讓我們一起來認識黃劍文！究竟是什麼樣的音樂魅力，讓他在比賽中脫穎而出？
黃劍文個人資料一覽
- 姓名：黃劍文
- 職業：自由工作者
- 年齡：35
- 身高：不明
- Instagram：kimmanw
黃劍文挑戰唱出王菲的《給自己的情書》
黃劍文在之前的比賽中表現相對平穩，而他在這一輯中挑戰了女歌手王菲的男聲曲目《給自己的情書》。評審周國豐表示：「在合唱部分的處理上，我得說你付出了很多努力，就像是在音樂的追逐遊戲中一樣。」張佳添則說：「三拍歌其實很少這麼用力去唱，結果你（的表現）和編曲是兩回事，你是一個很有音樂感、音色很美、很懂得唱歌的人，以上全部都是讚，但唯一最大的問題是你使用了錯誤的演繹方法。」，“奄尖魔人”伍仲衡聽完劍文的演出後更搖了搖頭！
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黃劍文在之前的比賽中表現相對平穩（圖片來源：TVB）
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圖片來源：IG@kimmanw、TVB