《中年好聲音2》42歲黃劍文珀斯海灘除衫曬太陽 結實身材曝光網民震驚
黃劍文珀斯海灘除衫曬太陽
黃劍文在社交平台分享一系列珀斯旅遊照片，並留言表示「感恩，昨日平安到達Perth，見天氣咁好，朋友問我想去邊度食晚飯，見有時間去咗海邊食晚餐，仲可以曬太陽，睇日落 So amazing So beautiful」。相片顯示他在海灘上脫去上衣享受日光浴，神情相當放鬆寫意，完全沉浸在澳洲的陽光海灘氛圍中。
《中年好聲音2》黃劍文健身成果顯著
從曝光的海灘照片可見，黃劍文的身材明顯比以往更加結實，胸肌和腹肌線條都相當明顯。這次珀斯之旅不僅讓他享受到悠閒時光，更意外成為他展示健身成果的機會。他在海邊除衫曬太陽的畫面，充分展現了中年男士經過鍛煉後的魅力，與參加《中年好聲音2》時的形象形成強烈對比。
黃劍文分享珀斯旅遊點滴
除了海灘曬太陽的照片外，黃劍文還分享了在珀斯的其他活動花絮。他提到與朋友到海邊享用晚餐，欣賞當地的美麗日落景色，整個行程都顯得相當悠閒自在。這次澳洲之旅對他來說明顯是一次難得的放鬆機會，讓他暫時遠離工作壓力，盡情享受異國風情和自然美景。
網民大讚黃劍文身材進步
黃劍文的海灘照片一經發布，立即引來大量網民留言讚賞。有網民直接表示「Wow 健身有成績！」，亦有人留言「大隻咗喎！」，對他的身材變化表示驚喜。更多網民則羨慕他的旅遊生活，留言「陽光海灘好正啊，enjoy旅程」。
《中年好聲音》家族出海大解放 黃劍文罕有騷肌變身陽光型男 網民驚訝：原來咁大隻！
TVB音樂選秀節目《中年好聲音》系列自播出以來，不僅見證了眾多參賽者的成長與蛻變，更促成了一班中年唱將之間建立起如家人般的深厚情誼。他們私下經常相約聚會，感情相當要好。去年《中年好聲音2》的殿軍黃劍文便在社交平台上分享了一組與《中年》家族成員出海遊玩的照片，與李佳、劉洋、李金凱以及黃建東等人在水中嬉戲，溫馨畫面引來不少關注。
出海享受陽光大解放
黃劍文在帖文中興奮地記錄下出海暢泳的經歷，他寫道：「記錄下今年第一次出海游水，曬咗全日太陽，有啲攰，但係玩得開心，今日天氣啱啱好好舒服，好輕鬆 😎感恩。」從照片中可見，他戴著太陽眼鏡悠閒地享受日光浴，心情顯得非常輕鬆愉快，完全沉浸在陽光與海灘的美好時光中。
罕有騷肌震撼網民
這次出遊最讓網民驚喜的，莫過於黃劍文罕有地展露其健碩身材。他結實的肌肉線條瞬間成為全場焦點，完全顛覆了過往的形象，引來大批網民留言激讚，紛紛表示：「好燦眼的陽光型男」、「咁大隻嘅😄陽光下Show肌」，更大讚他「健康又有型！」，認為他的身材極具吸引力，性感爆燈。
好友同遊共享愜意時光
除了黃劍文大騷肌肉外，同行的一眾《中年》好友也玩得不亦樂乎。他分享了與李佳、劉洋、李金凱以及黃建東等人在水中嬉戲的合照，氣氛歡樂。最後，大夥兒更在遊艇上一邊品嚐美食，一邊欣賞日落美景，畫面相當寫意，盡顯他們之間的真摯友誼，度過了一個完美的假日。