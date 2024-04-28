力臻宣布教師席不獲續約 發長文訴曾遭同事揶揄但堅持：真係好鍾意教書

現年28歲音樂人黃力臻曾經全職擔任中學數學教師，因踏入樂壇而轉為兼職教學。近日，他在社交平台上宣布，自己未能與學校達成續約協議，將不再繼續他的教師生涯。黃力臻表示：「最後不獲續約，決定做回自己，不再繼續我打扮似不似老師這個系列了，從今天開始是倒數我還是老師這個系列，倒數45天。」這意味著學生們在下一個開學日將無法再見到黃老師。

