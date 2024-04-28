力臻宣布教師席不獲續約 發長文訴曾遭同事揶揄但堅持：真係好鍾意教書
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現年28歲音樂人黃力臻曾經全職擔任中學數學教師，因踏入樂壇而轉為兼職教學。近日，他在社交平台上宣布，自己未能與學校達成續約協議，將不再繼續他的教師生涯。黃力臻表示：「最後不獲續約，決定做回自己，不再繼續我打扮似不似老師這個系列了，從今天開始是倒數我還是老師這個系列，倒數45天。」這意味著學生們在下一個開學日將無法再見到黃老師。
力臻社交平台發長文自爆遭同事揶揄歌手身分
在另一篇貼文中，黃力臻坦言自己對音樂的熱愛與對教學的執著同等重要。他說：「消化一天之後，我發覺最失落的是失去了與學生相處的空間，也就是課室。儘管這幾年來承受了不少同事的揶揄，對我平常的外表有所質疑，甚至擔心我的歌手身份會對學生造成不良影響。但為了能夠繼續教授數學，與學生分享生命哲學，我每天都告訴自己要堅持下去。」
力臻表示：我真的很喜歡教書
「我真的很喜歡教書。」他繼續說道：「當得知我的兼職教席不獲續約後，我必須面對的是再也沒有課室成為我的舞臺。過去，我每天都是完成教學工作後才進行音樂創作，可能真的未能滿足校方的期望，未能成為一個完美稱職的老師。對此，我必須好好反思。但我會繼續不懈尋找可以容納我的教學空間，因為除了熱愛音樂，我也真的很喜歡教書。」
有自稱舊生指學校墨守成規趕走好多好老師
對於力臻失去教席的消息，有網民表示難過，認為學校應該讓他同時擔任音樂老師。黃力臻回應說，他曾經教過一年的音樂。也有同為教師的網民為他加油打氣，相信他能找到一個新的教學機會。一位自稱是舊生的網民留言說：「那間學校算了吧，雖然口頭上說是開明的，但實際上很多事情都是墨守成規，所以才會趕走了很多好老師。」此外，也有人批評香港學校普遍守舊，導致像黃力臻這樣的「明星」級老師無法在學校立足。或許學校無法接受黃力臻這樣的大器老師。
圖片來源：threads&IG@lagchun