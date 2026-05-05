黃博新歌《靈魂上演》揭內心掙扎！歌詞暗示「角色被決定」極無奈？

黃博2026年首支單曲《靈魂上演》今日登場，歌曲並非追求「完美演出」，而是赤裸地呈現內心最深處的掙扎。歌詞描寫失眠、呼吸被困等畫面，深刻描繪在謊言與真心間拉扯的痛苦，當中一句「角色被決定」的無奈，更是引發無限聯想。究竟這是否黃博自身的真實寫照？