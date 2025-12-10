黃又南42歲再解鎖旅遊巴牌 自爆擁有最多車牌香港藝人
42歲黃又南近日再度報喜，宣布成功考獲旅遊巴牌照，繼早前一口氣考獲的士、紅Van及巴士牌後，距離制霸香港運輸界又邁進一步。這位Shine成員面對影視圈寒冬，沒有自怨自艾，反而積極裝備自己殺出新血路，背後原因令人敬佩。
黃又南再解鎖旅遊巴牌照
黃又南近日在社交平台發文報喜，透露自己最近又多了一個牌照，就是「大大架嘅旅遊巴」。他興奮表示下次可以約埋一大班人四處遊覽，網民都紛紛留言表示很想坐他的手車。這已經是他繼的士、紅Van及巴士牌後，再度成功考獲的專業駕駛牌照，令人刮目相看。
黃又南坦言影視圈進入寒冬
面對近年影視圈的困境，黃又南直言感嘆近年進入寒冬期，入行多年未見過電影開戲這麼少，工作量明顯減少。不過他沒有因此而消沉，反而選擇積極面對，透過考取不同車牌來裝備自己。他更自豪地表示：「我估我應該係擁有最多不同種類車牌的香港藝人」，展現出不屈不撓的精神。
黃又南經營YouTube頻道拓展事業
為了開拓新出路，黃又南近年進軍YouTube界，經營以汽車為主題的頻道「暴走JOKE」。他解釋考獲多個車牌除了為了自己的興趣，也為增加每條片的吸引力，挑戰自己考了多個牌照，甚至首次落場挑戰賽車。他笑言自己「乜都敢試」，展現出勇於嘗試的態度，為自己的事業注入新元素。
網民大讚黃又南努力不懈
黃又南分享學揸巴士及考牌的經歷後，得到很多網民鼓勵和打氣。他謙虛回應表示：「做車長一點都不容易，其實我認為每一個為生活而努力的人都絕對值得大家嘅尊敬」。網民都紛紛留言支持，有人表示希望偶遇他揸城巴，也有人大讚他的努力精神。雖然他考到周身刀，但仍強調最熱愛始終是表演，更乘機「搲撈」說如有適合角色需要開不同車輛，記得找他。
