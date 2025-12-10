黃又南42歲再解鎖旅遊巴牌 自爆擁有最多車牌香港藝人

42歲黃又南近日再度報喜，宣布成功考獲旅遊巴牌照，繼早前一口氣考獲的士、紅Van及巴士牌後，距離制霸香港運輸界又邁進一步。這位Shine成員面對影視圈寒冬，沒有自怨自艾，反而積極裝備自己殺出新血路，背後原因令人敬佩。