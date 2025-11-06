黃又南42歲生日考齊士巴士牌 嘆影視寒冬 自爆曾拍攝中途被減片酬
廣告
前男團Shine成員黃又南日前迎來42歲生日，在社交平台大談感受時坦言近年影視寒冬嚴重，工作機會大減，更曾在拍攝中途被減片酬。不過熱愛演戲的他並未因此放棄，反而積極增值自己，考獲的士、紅Van及巴士等多個駕駛執照，自稱是「擁有最多不同種類車牌的香港藝人」，並幽默表示有需要開車的角色記得找他。
黃又南42歲生日慨嘆影視寒冬
黃又南在11月2日42歲生日當天於Instagram發文分享感受，直言近年大環境不好，影響整個影視行業。他表示自己入行逾20年，從未見過如此少電影開拍的情況，工作機會明顯減少。不過他仍然保持樂觀心態，強調「依然始終如一，很喜歡演戲及表演工作」。他透露過去一年仍有機會參與一些電影及電視演出，雖然戲份不算太多，但會好好珍惜每一個鏡頭。
黃又南自爆考獲多個車牌成車牌王
面對行業困境，黃又南積極為自己尋找新出路，近年進軍YouTube界，有份經營以車為主題的頻道「暴走Joke」。為了增加節目吸引力，他挑戰考取多個駕駛執照，包括的士、紅Van及巴士牌照，更首次落場挑戰賽車。他在帖文中自豪地表示「我真係乜都敢試㗎」，更估計自己應該是「擁有最多不同種類車牌的香港藝人」，並上載相關證書照片作證。
黃又南曾遭拍攝中途減片酬仍堅持
其實早在月前的公開活動中，黃又南已坦言受電影市道低迷影響，曾試過在拍攝中途被製作方減少片酬。不過熱愛演戲的他選擇接受這個現實，認為只要大家堅持，香港人一定能渡過這個難關。他亦透露自己還有幾部作品尚未上映，希望觀眾能多多支持。儘管考獲多個車牌，但他強調最熱愛的始終是表演工作，並幽默地向業界「搲撈」：「所以有適合的角色或者角色需要開不同嘅車，記得搵我啦」。
網民大讚黃又南努力精神
黃又南的分享引起網民熱烈討論，不少人大讚他的努力精神。有網民留言「做人最緊要腳踏實地」、「又南好野，香港人精神，能屈能伸，加油」，對他積極面對困境的態度表示欣賞。亦有網民建議「再拍返次紅van，今次可以做埋真司機個戲份」、「搵埋JM拍紅van 2」，希望他能善用新技能拍攝續集。更有粉絲表示「Shine再開演唱會都一樣會支持」，顯示對他的持續支持。
圖片來源：YouTube@暴走JOKE、threads、IG@wongyounam資料或影片來源：原文刊於新假期