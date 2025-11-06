黃又南42歲生日考齊士巴士牌 嘆影視寒冬 自爆曾拍攝中途被減片酬

前男團Shine成員黃又南日前迎來42歲生日，在社交平台大談感受時坦言近年影視寒冬嚴重，工作機會大減，更曾在拍攝中途被減片酬。不過熱愛演戲的他並未因此放棄，反而積極增值自己，考獲的士、紅Van及巴士等多個駕駛執照，自稱是「擁有最多不同種類車牌的香港藝人」，並幽默表示有需要開車的角色記得找他。