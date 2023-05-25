18歲TVB童星黃可盈大個女 現身Edan《ChatMrE》MV展喊功
黃可盈 大讚Edan好nice
Edan呂爵安的第7首派台歌《ChatMrE》MV中，有多達14位女生參與演出，其中一位原來係TVB童星出身的黃可盈（Melanie），她日前在社交網曬出和Edan的合照，大讚：「好開心有份參與呢個MV，首歌好好聽，@edanlui 好nice！」
演出MV跛腳妹展喊功
黃可盈又po出MV中有她參與的畫面和劇照，講到自己在當中飾演「跛腳妹」的角色，並憶述拍攝時的難忘經歷：
有一幕係我嘅個人喊戲。喊戲雖然演過好多次，但一路喊一路寫字都係第一次，當時係度諗要寫乜嘢喺個排球上面，又要一路諗住點樣繼續喊，個腦勁混亂，喊咗大約兩三分鐘，鼻涕都爭啲滴埋出嚟，好彩導演即刻嗌cut，第一時間收返啲鼻涕！
難忘揸拐杖拍攝險抽筋
另一樣難忘嘅事就係第一次用拐杖。等roll機嘅時候我係咁揸住個拐杖周圍走，習慣下嗰種感覺。雖然拍嗰陣用力過度差啲抽筋，但都係一個好神奇又難忘嘅體驗~
自小多才多藝熱愛唱歌跳舞
原來MV中黃可盈除了大騷喊功外，仲要表演跳舞，不過黃可盈自小不但愛演戲，更熱愛唱歌、跳舞和畫畫，舞功相信擁有不俗功底。黃可盈曾是香港兒童合唱團成員，贏過很多大大小小的比賽，擁有8級鋼琴資格，更不時在社交網分享一邊彈吉他一邊唱歌的影片，十分多才多藝。
5歲拍廣告入行 曾拍超過35部TVB劇
現年18歲、正修讀大學Year 1的黃可盈，2009年即約5歲時已獲廣告監製睇中，同毛姐毛舜筠合作拍廣告入行，2010年開始加入TVB拍劇，至今已拍攝超過35部劇集，早前她參演TVB劇集《法言人》，飾演健美中心老闆娘Macy（康華飾）的患癌女兒淇淇（黃可盈飾），有機會大展歌喉，其甜美歌聲更備受網民讚賞。
《法言人》孖胡鴻鈞獻唱《世上只有》
《法言人》中金師爺（馬國明飾）與田佑家律師（林夏薇飾）在幫老闆娘Macy打官司之餘，又幫淇淇圓夢，「撮合」淇淇與偶像胡鴻鈞（胡鴻鈞 Hubert 飾）見面兼合唱，網民都大讚飾演淇淇的黃可盈（Melanie）：「囡囡唱歌真係好好聽」、「小妹妹一唱歌已很感動」、「唱得好好，亦演得好好」等等。
親民友善 得圈中前輩喜歡
黃可盈自小已喜歡表演，曾憑《星空下的仁醫》中的未成年懷孕少女角色引起關注，此外又演出過《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒V》、《金宵大廈2》、《飛虎2》、《巾幗梟雄之諜血長天》、《十八年後的終極告白》等劇集，期間合作過的演員也多不勝數，包括鍾嘉欣、周家怡、黃浩然、岑麗香、湯洛雯等，她亦不時在社交網分享和前輩們的合照。
黃可盈曾與不少藝人前輩合照：
即睇埋Edan呂爵安《ChatMrE》MV：
MV上架至今約半個月，Views數已超過150萬！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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