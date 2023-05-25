18歲TVB童星黃可盈大個女 現身Edan《ChatMrE》MV展喊功

早前曾在TVB劇《法言人》中登場的黃可盈（Melanie），由5歲開始擔任TVB童星，到現在18歲，已拍過超過35部TVB劇集，演出經驗豐富，近日她更踩過隔籬台，為MIRROR成員Edan呂爵安的新歌《ChatMrE》拍MV，大騷舞技同喊功！