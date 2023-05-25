黃可盈

18歲TVB童星黃可盈大個女 現身Edan《ChatMrE》MV展喊功

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早前曾在TVB劇《法言人》中登場的黃可盈（Melanie），由5歲開始擔任TVB童星，到現在18歲，已拍過超過35部TVB劇集，演出經驗豐富，近日她更踩過隔籬台，為MIRROR成員Edan呂爵安的新歌《ChatMrE》拍MV，大騷舞技同喊功！

黃可盈 黃可盈最近分享了自己在泰國旅遊時吃喝玩樂的打卡照。
黃可盈最近分享了自己在泰國旅遊時吃喝玩樂的打卡照。（圖片來源：[email protected]
黃可盈 網民都紛紛大讚黃可盈愈大愈靚女。
網民都紛紛大讚黃可盈愈大愈靚女。（圖片來源：[email protected]

黃可盈 大讚Edan好nice

Edan呂爵安的第7首派台歌《ChatMrE》MV中，有多達14位女生參與演出，其中一位原來係TVB童星出身的黃可盈（Melanie），她日前在社交網曬出和Edan的合照，大讚：「好開心有份參與呢個MV，首歌好好聽，@edanlui 好nice！」

黃可盈 黃可盈曬出同Edan的合照，令不少「爵屎」Edan粉絲暱稱）大喊羨慕。
黃可盈曬出同Edan的合照，令不少「爵屎」（Edan粉絲暱稱）大喊羨慕。（圖片來源：[email protected]
黃可盈 室內影完又到室外影！
室內影完又到室外影！（圖片來源：[email protected]

演出MV跛腳妹展喊功

黃可盈又po出MV中有她參與的畫面和劇照，講到自己在當中飾演「跛腳妹」的角色，並憶述拍攝時的難忘經歷：

有一幕係我嘅個人喊戲。喊戲雖然演過好多次，但一路喊一路寫字都係第一次，當時係度諗要寫乜嘢喺個排球上面，又要一路諗住點樣繼續喊，個腦勁混亂，喊咗大約兩三分鐘，鼻涕都爭啲滴埋出嚟，好彩導演即刻嗌cut，第一時間收返啲鼻涕！

黃可盈 黃可盈話要多謝攝影師幫她影到靚靚的喊包照。
黃可盈話要多謝攝影師幫她影到靚靚的喊包照。（圖片來源：[email protected]
黃可盈 MV中黃可盈有多場喊戲。
MV中黃可盈有多場喊戲。（圖片來源：《ChatMrE》MV截圖）
黃可盈 黃可盈是MV中14位演出女生之一。
黃可盈是MV中14位演出女生之一。（圖片來源：《ChatMrE》MV截圖）

難忘揸拐杖拍攝險抽筋

另一樣難忘嘅事就係第一次用拐杖。等roll機嘅時候我係咁揸住個拐杖周圍走，習慣下嗰種感覺。雖然拍嗰陣用力過度差啲抽筋，但都係一個好神奇又難忘嘅體驗~

黃可盈 雖然拍TVB劇經常扮病人，但原來黃可盈今次係第一次揸住拐杖拍攝。
雖然拍TVB劇經常扮病人，但原來黃可盈今次係第一次揸住拐杖拍攝。（圖片來源：[email protected]
黃可盈 等roll機嘅時候黃可盈都係咁揸住個拐杖周圍走。
等roll機嘅時候黃可盈都係咁揸住個拐杖周圍走。（圖片來源：[email protected]
黃可盈 黃可盈話今次拍MV嘅體驗好神奇又難忘！
黃可盈話今次拍MV嘅體驗好神奇又難忘！（圖片來源：[email protected]

自小多才多藝熱愛唱歌跳舞

原來MV中黃可盈除了大騷喊功外，仲要表演跳舞，不過黃可盈自小不但愛演戲，更熱愛唱歌、跳舞和畫畫，舞功相信擁有不俗功底。黃可盈曾是香港兒童合唱團成員，贏過很多大大小小的比賽，擁有8級鋼琴資格，更不時在社交網分享一邊彈吉他一邊唱歌的影片，十分多才多藝。

法言人 現實中的黃可盈已升讀大學一年級大個女，化妝後好有K-pop美少女Feel。
現實中的黃可盈已升讀大學一年級大個女，化妝後好有K-pop美少女Feel。（圖片來源：[email protected]
黃可盈 有時又走斯文甜美風。
有時又走斯文甜美風。（圖片來源：[email protected]
法言人 多才多藝的黃可盈，之後曾為節目《Sing空下的仁醫》上台獻唱！
多才多藝的黃可盈，2021年曾為TVB節目《Sing空下的仁醫》上台獻唱。（圖片來源：[email protected]

5歲拍廣告入行 曾拍超過35部TVB劇

現年18歲、正修讀大學Year 1的黃可盈，2009年即約5歲時已獲廣告監製睇中，同毛姐毛舜筠合作拍廣告入行，2010年開始加入TVB拍劇，至今已拍攝超過35部劇集，早前她參演TVB劇集《法言人》，飾演健美中心老闆娘Macy（康華飾）的患癌女兒淇淇（黃可盈飾），有機會大展歌喉，其甜美歌聲更備受網民讚賞。

法言人 黃可盈5歲時已獲廣告監製睇中，同毛姐毛舜筠合作拍廣告入行，2010年開始加入TVB拍劇。
黃可盈5歲時已同毛姐毛舜筠合作拍廣告入行。（圖片來源：[email protected]
法言人 《點解阿Sir係阿Sir》係黃可盈第一部演出的劇集。
2010年的《點解阿Sir係阿Sir》係黃可盈第一部演出的劇集。（圖片來源：[email protected]
法言人 黃可盈2010年演出《點解阿Sir係阿Sir》時只得約6歲，當時馬明客串飾演女主角鍾嘉欣的新鄰居，是個獨力照顧女兒琪琪的單親爸爸，在大結局一集出場。
黃可盈在2010年演出《點解阿Sir係阿Sir》時只得約6歲，當時馬明客串飾演女主角鍾嘉欣的新鄰居，是個獨力照顧女兒琪琪的單親爸爸，在大結局一集出場。（圖片來源：TVB提供）
法言人 《法言人》在2021年拍攝，黃可盈相隔11年與馬明再度合作拍劇，大讚馬明依然有型！
《法言人》在2021年拍攝，黃可盈相隔11年與馬明再度合作拍劇，大讚馬明依然有型！（圖片來源：TVB提供）

《法言人》孖胡鴻鈞獻唱《世上只有》

《法言人》中金師爺（馬國明飾）與田佑家律師（林夏薇飾）在幫老闆娘Macy打官司之餘，又幫淇淇圓夢，「撮合」淇淇與偶像胡鴻鈞（胡鴻鈞 Hubert 飾）見面兼合唱，網民都大讚飾演淇淇的黃可盈（Melanie）：「囡囡唱歌真係好好聽」、「小妹妹一唱歌已很感動」、「唱得好好，亦演得好好」等等。

法言人 唔少網民都大讚黃可盈唱歌好好聽！
唔少網民都大讚黃可盈唱歌好好聽！（圖片來源：《法言人》截圖）
法言人 對於能夠與胡鴻鈞同台合唱，黃可盈表示很開心，並大讚胡鴻鈞好玩得。
對於能夠與胡鴻鈞同台合唱，黃可盈表示很開心，並大讚胡鴻鈞好玩得。（圖片來源：TVB提供）

親民友善 得圈中前輩喜歡

黃可盈自小已喜歡表演，曾憑《星空下的仁醫》中的未成年懷孕少女角色引起關注，此外又演出過《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒V》、《金宵大廈2》、《飛虎2》、《巾幗梟雄之諜血長天》、《十八年後的終極告白》等劇集，期間合作過的演員也多不勝數，包括鍾嘉欣、周家怡、黃浩然、岑麗香、湯洛雯等，她亦不時在社交網分享和前輩們的合照。

法言人 黃可盈曾在2021年播出的劇集《星空下的仁醫》中，飾演未成年懷孕少女徐佳雪，後來更發現子宮生瘤，面對兩難局面，又要顧及爸爸感受，其忐忑的表現被黃可盈演繹得相當傳神，甚至惹哭觀眾，因而大受讚賞。
黃可盈曾在2021年播出的劇集《星空下的仁醫》中，飾演未成年懷孕兼發現子宮生瘤的少女徐佳雪，其忐忑的表現獲讚演繹得相當傳神，甚至惹哭觀眾。（圖片來源：《星空下的仁醫》截圖）
黃可盈 劇中韋家雄飾演黃可盈「爸爸」，她和周家怡、何依婷也有對手戲。
劇中韋家雄飾演黃可盈「爸爸」，她和周家怡、何依婷也有對手戲。（圖片來源：[email protected]

黃可盈曾與不少藝人前輩合照：

即睇埋Edan呂爵安《ChatMrE》MV：

MV上架至今約半個月，Views數已超過150萬！

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《ChatMrE》MV截圖、《法言人》截圖、TVB提供、《星空下的仁醫》截圖資料或影片來源：[email protected]

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