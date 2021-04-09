黃嘉威導演性侵四女童罪成判七年半 被揭是黃翠如舊愛

舞台劇導演及演員黃嘉威被控於2014年8月至2018年7月年間，拍攝韓國網站少女照為由，先後誘騙四名16歲以下女童到賓館拍攝裸照，趁機性侵，並以「男友視覺」摸胸及玩成人玩具，並要求對方為他口交甚至性交，在被告電腦內存有其他女童的裸照、口交及性交片段，其中更涉及SM性虐行為。

撰文：東方新地 ｜圖片：新傳媒圖片、黃嘉威FACEBOOK