黃嘉威導演性侵四女童罪成判七年半 被揭是黃翠如舊愛
撰文：東方新地 ｜圖片：新傳媒圖片、黃嘉威FACEBOOK
40歲的被告黃嘉威早前承認8項非禮、六項製作兒童色情物品、兩項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為罪、一項意圖製作兒童色情物品以及一項與16歲以下兒童非法性交及。涉案女童共四人，年齡介乎13至15歲。今日法官在高等法院指其中一名受害女童青春期被毀，斥被告有女友卻不安份，認為案件嚴重，即使有109封求情信作用不大，最後判他入獄7年半。
被爆同黃翠如拍過拖
今日黃嘉威被判刑7年半，40歲的黃嘉威香港演藝學院畢業，主修表演，中學時已醉心戲劇的黃嘉威，並加入戲劇學會因而認識同屆不同班同樣熱愛戲劇的黃翠如，中學同學爆料指：「黃翠如中四時加入戲劇學會，黃嘉威差不多時間加入，因為排劇大家熟咗，為咗演出，成班同學日夜綵排，又一齊度舞台設計、服裝，兩個興趣相同又日對夜對，終於行埋咗一齊，戲劇學會老師同學都知佢哋拍拖﹗後來要應付會考，黃翠如以專心讀書為由就分開咗﹗」
黃嘉威 涉要求女童蒙眼口交
身兼舞台劇導演及演員的黃嘉威，2014年8月至2018年7月年間以「龍友」身份，為未成年少年拍攝不雅照片，控方指被告最初透過社交網站，結識當時13歲的女事主X，被告當時自稱攝影師及導演，可以替其拍攝沙龍照。X應約與被告前往荃灣區一間賓館，其間女事主X被拍裸照，及被蒙眼為被告口交。之後每月均相約當時未滿16歲的X到荃灣區一間賓館，作出拍裸照及口交等行為。直至年前滿18歲的X被男友在手機中發現部份涉案訊息及相片，從而揭發案件，最終X決定報警。
黃嘉威被捕後曾作招認，其後警方再於被告電腦內發現其他女童的裸照、口交及性交片段，其中更涉及SM性虐行為，懷疑受害人不止一人，遂繼續調查中。裁判官考慮案情嚴重，擔心被告會滋擾證人或干擾調查，故曾拒絕其保釋申請，並提醒被告有權向高院申請保釋，經調查後除了受害女童X，性侵案受害人增至四人。
黃嘉威是香港演藝學院戲劇學院學士學位榮譽畢業生，主修表演，曾是亞視藝員及拍過電視劇，並參與過多部舞台劇演出及導演工作。年前執導和出演的舞台劇有《偶然・徐志摩》，更曾分別憑《仲夏夜之夢》獲提名第26屆香港舞台劇獎最佳男配角(喜劇/鬧劇)，及憑《未成年少女的駕駛課程》獲提名第9屆香港小劇場獎最佳男主角獎。他又曾開設教育藝術中心，教授小朋友戲劇遊戲課程。
黃嘉威(右一)年前執導及演出《偶然・徐志摩》舞台劇，他與一眾演員合照！
黃嘉威經常更新其Facebook及Instagram，但自被爆涉性侵案後，黃嘉威已關閉facebook個人戶口。而其最後一個post，是他接受頭髮護理療程，並留言：「今日試新嘢。」成為他被拘捕前的最後一則帖文。