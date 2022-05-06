43歲黃嘉樂出巨鑽向拍拖5年女友求婚成功 索爆未婚妻大有來頭
43歲TVB藝人黃嘉樂於IG出post晒巨型鑽戒求婚成功，趁住拍拖5周年紀念日與圈外攝影師女友訂婚。
黃嘉樂：拍拖5年係時候進入新階段
黃嘉樂與圈外攝影師女友拍拖5年，趁住記念日求婚成功，他在IG出post甜蜜寫上：「我來不及參與妳的過去，但妳的未來必定有我。」連隨貼出婚照、未婚夫視角拖手相以及巨型鑽戒特寫，又hash tag：「我係未婚夫」、「佢係未婚妻」，幸福滿瀉。
入行21年終於做主角！
黃嘉樂於2001年加入TVB，出道作是集體回憶《皆大歡喜》，實力派的他曾在《逆天奇案》演技大爆發被監製大讚﹐到去年拍攝《法言人》如願擔正做男一，入行21年終於捱出頭，加上求婚成功，喜事連連成為自己人生中的主角。
攝影師未婚妻大讚：喺你身邊可以咩都唔理
黃嘉樂未婚妻Samantha是婚照及人像攝影師，平時幫客人影結婚相，今次終於到自己。她識做出post分享將為人妻的喜悅，寫上：「恭喜你呀！咁我就將我自己交比你喇！一直做男性主導行業嘅我，喺你身邊呢五年我可以做返一個好懶同唔理嘢嘅女人。期待繼續被你照顧嘅日子！」她又提到：「#影過幾百對新人嘅我比人影返先知咁辛苦哈」
唐詩詠、陳自瑤、陳凱琳等人留言恭賀
黃嘉樂未婚妻Samantha現職攝影師，人緣好的她IG有1.7萬followers，除了post靚相不時都會參與廣告演出，可謂才貌雙全。喜事公開後，一眾藝人好友都有留言恭賀準黃生、黃太，包括：陳凱琳、陳自瑤、唐詩詠、林夏薇、江嘉敏、許家傑，甚至連王晶女兒王子涵，以及TVB董事盧永仁都有留言。