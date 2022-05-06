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43歲黃嘉樂出巨鑽向拍拖5年女友求婚成功 索爆未婚妻大有來頭

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43歲TVB藝人黃嘉樂於IG出post晒巨型鑽戒求婚成功，趁住拍拖5周年紀念日與圈外攝影師女友訂婚。

黃嘉樂在IG出post，向拍拖5年圈外攝影師女友求婚成功。
黃嘉樂在IG出post，向拍拖5年圈外攝影師女友求婚成功。（圖片來源：[email protected]

黃嘉樂：拍拖5年係時候進入新階段

黃嘉樂與圈外攝影師女友拍拖5年，趁住記念日求婚成功，他在IG出post甜蜜寫上：「我來不及參與妳的過去，但妳的未來必定有我。」連隨貼出婚照、未婚夫視角拖手相以及巨型鑽戒特寫，又hash tag：「我係未婚夫」、「佢係未婚妻」，幸福滿瀉。

黃嘉樂甜蜜寫下：「我來不及參與妳的過去，但妳的未來必定有我！」
黃嘉樂甜蜜寫下：「我來不及參與妳的過去，但妳的未來必定有我！」（圖片來源：[email protected]
黃嘉樂 大大粒鑽戒！
大大粒鑽戒！（圖片來源：[email protected]

入行21年終於做主角！

黃嘉樂於2001年加入TVB，出道作是集體回憶《皆大歡喜》，實力派的他曾在《逆天奇案》演技大爆發被監製大讚﹐到去年拍攝《法言人》如願擔正做男一，入行21年終於捱出頭，加上求婚成功，喜事連連成為自己人生中的主角。

黃嘉樂 黃嘉樂入行21年終於擔正做男一，拍攝尚未出街新劇《法言人》。
黃嘉樂入行21年終於擔正做男一，拍攝尚未出街新劇《法言人》。（圖片來源：[email protected]

攝影師未婚妻大讚：喺你身邊可以咩都唔理

黃嘉樂未婚妻Samantha是婚照及人像攝影師，平時幫客人影結婚相，今次終於到自己。她識做出post分享將為人妻的喜悅，寫上：「恭喜你呀！咁我就將我自己交比你喇！一直做男性主導行業嘅我，喺你身邊呢五年我可以做返一個好懶同唔理嘢嘅女人。期待繼續被你照顧嘅日子！」她又提到：「#影過幾百對新人嘅我比人影返先知咁辛苦哈」

黃嘉樂攝影師未婚妻平時幫人影開結婚相，今次終於到自己。
黃嘉樂攝影師未婚妻平時幫人影開結婚相，今次終於到自己。（圖片來源：[email protected]

唐詩詠、陳自瑤、陳凱琳等人留言恭賀

黃嘉樂未婚妻Samantha現職攝影師，人緣好的她IG有1.7萬followers，除了post靚相不時都會參與廣告演出，可謂才貌雙全。喜事公開後，一眾藝人好友都有留言恭賀準黃生、黃太，包括：陳凱琳、陳自瑤、唐詩詠、林夏薇、江嘉敏、許家傑，甚至連王晶女兒王子涵，以及TVB董事盧永仁都有留言。

Samantha久不久在IG放閃與黃嘉樂的點滴。
Samantha久不久在IG放閃與黃嘉樂的點滴。（圖片來源：[email protected]
黃嘉樂 Samantha影人又得，俾人影一樣得。
Samantha影人又得，俾人影一樣得。（圖片來源：[email protected]
黃嘉樂 Samantha人緣好，與一眾藝人關係密切。
Samantha人緣好，與一眾藝人關係密切。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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