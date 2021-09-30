黃嘉雯胞姐被控殘酷對待動物獲准保釋 涉放貓入洗衣機內轉動
今年2月，2019年港姐冠軍黃嘉雯的28歲胞姐黃綺婷（Yuki），在個人社交網上載限時動態片，指家中所養的貓，在其行李箱中便溺，為了懲罰牠，她竟將小貓放入洗衣機，並撳下啟動制讓洗衣機旋轉14秒，疑涉虐畜。事件引起各界高度關注，事後一名女子被捕，被控一項殘酷對待動物罪，案件9月29日於屯門裁判法院一號庭審理。
編輯：東方新地｜圖片來源：黃嘉雯IG、黃綺婷IG｜原文：新Monday
黃嘉雯 胞姐被控殘酷對待動物 小貓受驚欲逃走無門
報稱從事保險從業員的黃綺婷，今年2月於社交平台發布聲稱「惡搞」片段，片長約20秒。而片中她將小貓困在洗衣機內，其後開機轉動，小貓一度受驚掙扎欲逃，頭部更貼向透明洗衣機門，直到貓主重開機門後，受驚嚇的小貓隨即跳出洗衣機逃走。
黃嘉雯稱胞姐愛動物
短片上載後，黃綺婷惹來各方聲討，愛護動物協會更指高度關注事件。而黃嘉雯當時就回應傳媒承認胞姊行為不當，但堅稱她平日愛錫小動物，並相信她不會再犯此事。
黃嘉雯胞姐獲准以500元保釋
案件周三（9月29日）在屯門裁判法院再提堂。被告黃綺婷約9時45分獨自現身法庭，坐在旁聽席上等候。約10時15分，法官審理黃綺婷的案件時，她站在庭上，未有就案件發言。辯方指需索取電腦法證意見，申請押後答辯，署理主任裁判官王詩麗應辯方要求，將案件押至11月9日答辯，被告獲准以500元現金保釋，及每周到警署報到一次。