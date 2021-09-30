黃嘉雯胞姐被控殘酷對待動物獲准保釋 涉放貓入洗衣機內轉動

今年2月，2019年港姐冠軍黃嘉雯的28歲胞姐黃綺婷（Yuki），在個人社交網上載限時動態片，指家中所養的貓，在其行李箱中便溺，為了懲罰牠，她竟將小貓放入洗衣機，並撳下啟動制讓洗衣機旋轉14秒，疑涉虐畜。事件引起各界高度關注，事後一名女子被捕，被控一項殘酷對待動物罪，案件9月29日於屯門裁判法院一號庭審理。

編輯：東方新地｜圖片來源：黃嘉雯IG、黃綺婷IG｜原文：新Monday