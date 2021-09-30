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黃嘉雯胞姐被控殘酷對待動物獲准保釋 涉放貓入洗衣機內轉動

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撰文：東方新地

今年2月，2019年港姐冠軍黃嘉雯的28歲胞姐黃綺婷（Yuki），在個人社交網上載限時動態片，指家中所養的貓，在其行李箱中便溺，為了懲罰牠，她竟將小貓放入洗衣機，並撳下啟動制讓洗衣機旋轉14秒，疑涉虐畜。事件引起各界高度關注，事後一名女子被捕，被控一項殘酷對待動物罪，案件9月29日於屯門裁判法院一號庭審理。

編輯：東方新地｜圖片來源：黃嘉雯IG、黃綺婷IG｜原文：新Monday

黃嘉雯 胞姐被控殘酷對待動物 小貓受驚欲逃走無門

報稱從事保險從業員的黃綺婷，今年2月於社交平台發布聲稱「惡搞」片段，片長約20秒。而片中她將小貓困在洗衣機內，其後開機轉動，小貓一度受驚掙扎欲逃，頭部更貼向透明洗衣機門，直到貓主重開機門後，受驚嚇的小貓隨即跳出洗衣機逃走。

放貓入洗衣機│黃嘉雯胞姐被控殘酷對待動物 准保釋延至11月答辯
現年27歲的黃嘉雯曾與胞姐一起同遊日本。（圖片來源：黃嘉雯IG）
今年二月，黃綺婷為懲罰所養的貓，竟將牠放入洗衣機。（圖片來源：黃綺婷IG）
今年2月，黃綺婷稱為懲罰所養的貓，將牠放入洗衣機。（圖片來源：黃綺婷IG）
只見小貓在滾動的洗衣機內，一臉驚慌。（圖片來源：黃綺婷IG）
只見小貓在滾動的洗衣機內，一臉驚慌。（圖片來源：黃綺婷IG）
當洗衣機門打開後，小貓極速逃脫。（圖片來源：黃綺婷IG）
當洗衣機門打開後，小貓極速逃脫。（圖片來源：黃綺婷IG）

黃嘉雯稱胞姐愛動物

短片上載後，黃綺婷惹來各方聲討，愛護動物協會更指高度關注事件。而黃嘉雯當時就回應傳媒承認胞姊行為不當，但堅稱她平日愛錫小動物，並相信她不會再犯此事。

黃綺婷曾上電視撐奪港姐冠軍的黃嘉雯。（圖片來源：TVB畫面截圖）
黃綺婷曾上電視撐奪港姐冠軍的黃嘉雯。（圖片來源：TVB畫面截圖）

黃嘉雯胞姐獲准以500元保釋

案件周三（9月29日）在屯門裁判法院再提堂。被告黃綺婷約9時45分獨自現身法庭，坐在旁聽席上等候。約10時15分，法官審理黃綺婷的案件時，她站在庭上，未有就案件發言。辯方指需索取電腦法證意見，申請押後答辯，署理主任裁判官王詩麗應辯方要求，將案件押至11月9日答辯，被告獲准以500元現金保釋，及每周到警署報到一次。

黃嘉雯指胞姐經過今次事件後，不會重蹈覆轍。（圖片來源：黃嘉雯IG）
黃嘉雯指胞姐經過今次事件後，不會重蹈覆轍。（圖片來源：黃嘉雯IG）
（圖片來源：黃嘉雯IG）
黃嘉雯本身亦是狗主，領養了一隻松鼠狗多士（Doxy）。（圖片來源：黃嘉雯IG）
黃嘉雯家姐疑虐貓 網民群起圍插 黃嘉雯：佢不嬲都好錫啲小動物
黃嘉雯一向以愛護動物人士自居，曾發文呼籲大家「可以不愛但請不要傷害」，去年更修讀了寵物美容課程，之後曾在自己的YouTube頻道分享寵物美容影片。（圖片來源：黃嘉雯IG）

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