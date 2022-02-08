黃嘉雯胞姐黃綺婷殘酷對待動物罪成 受害貓交還被告照顧

2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姐黃綺婷（Yuki）於去年2月在個人社交網上載限時動態片，片中她涉嫌將小貓放入洗衣機，並按下啟動制讓洗衣機旋轉14秒，事後她被控一項殘酷對待動物罪，經審訊後被告於本周一（2月7日）被裁定罪成，裁判官馮念偉將案件押後到2月21日判刑，以索取被告的社會服務令和感化報告。