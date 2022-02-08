黃嘉雯胞姐黃綺婷殘酷對待動物罪成 受害貓交還被告照顧
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、《#後生仔睇完港姐傾吓偈》影片截圖、《東張西望》影片截圖
黃嘉雯 胞姐被控殘酷對待動物 辯稱朋友所為
報稱從事保險從業員的黃綺婷，去年2月於社交平台發布聲稱「惡搞」片段，片長約20秒。而片中她指家中所養的貓，在其行李箱中便溺，為了懲罰牠，她竟將小貓困在洗衣機內，其後開機轉動，小貓一度受驚掙扎欲逃，頭部更貼向透明洗衣機門，直到貓主重開機門後，受驚嚇的小貓隨即跳出洗衣機逃走。
案件於本周一（2月7日）進行裁決，被告自辯時稱涉案片段為其一名已在2021年中前往英國的朋友Yan所拍攝，裁判官馮念偉質疑被告於去年2月被捕，有足夠時間要求Yan向警方錄取警誡供詞下，但她卻在審訊時才第一次提及Yan，且沒有進一步提及Yan的資訊，包括其全名及兩人關係等，舉動不合常理。
裁判官續指被告自稱愛貓，但卻對Yan將貓放入洗衣機的行為沒有任何不滿或責備，反而若無其事地配上文字分享至社交網，裁判官直言看不到事件有任何值得分享之處，認為被告的行為並不合理，亦不接受被告說是開玩笑的解釋，同時認為被告對於Yan的空泛聲稱並不可信，未能對控方案情構成疑點，故不予以接納。
明顯造成貓咪一定心理傷害
裁判官又指貓被困在洗衣機內時不斷掙扎，機門一打開就立即跳出，明顯已造成一定程度的心理傷害，事後沒有受傷只屬僥倖。裁判官稱被告的犯案動機是在案發前一星期，貓曾在其內衣箱大便，因而耿耿於懷、銘記在心而犯案，裁定被告罪成，並將案件押後至2月21日判刑，以待索取社會服務令及感化官報告，期間被告獲准保釋。
辯方求情時呈上了2封被告朋友和上司的求情信，證明其品格良好，又指被告涉案行為持續時間短，貓亦無可見的傷勢，而且被定罪後對被告的工作有影響，已屬重大教訓，望法庭能判以非監禁式刑罰。最後控方申請將貓交由愛護動物協會處理，但裁判官考慮被告只是初犯，沒有暴力傾向，且已飼養該貓6年，批准將貓交還被告照顧，但告誡她千萬不要因為裁決結果而遷怒於小貓。
黃嘉雯胞姐獲准以500元保釋
案件曾於去年9月29日在屯門裁判法院提堂，當時被告黃綺婷未有就案件發言，而辯方指需索取電腦法證意見，申請押後答辯。署理主任裁判官王詩麗應辯方要求，將案件押至11月9日答辯，被告獲准以500元現金保釋，及每周到警署報到一次。
庭上否認控罪 稱會質疑警方蒐證合法性
到去年11月9日（周二）案件再被提堂，黃綺婷在庭上否認控罪，透露將由清洪律師行旗下大狀李國銓代表抗辯，並稱會爭議警方蒐證過程的合法性，而控方則表示將會傳召4名證人上庭作供。署理主任裁判官王詩麗宣告將案押後至今年1月11日開審，期間被告獲准以500元續保。
黃嘉雯稱胞姐愛動物
短片曝光後，黃綺婷曾惹來各方聲討，愛護動物協會更指高度關注事件。而黃嘉雯當時就回應傳媒承認胞姊行為不當，但堅稱她平日愛錫小動物，並相信她不會再犯此事。黃嘉雯一向以愛護動物人士自居，曾發文呼籲大家「可以不愛但請不要傷害」，去年更修讀了寵物美容課程，之後曾在自己的YouTube頻道分享寵物美容影片。