萬千星輝賀台慶｜傳黃嘉雯唔抵得宋宛穎獲力捧　被爆當眾炒大鑊

兩個港姐冠軍黃嘉雯（2019年）和宋宛穎（ 2021年），今日被爆與台慶綵排的時候當中發生爭執，令現場氣氛變得非常尷尬！其實之前就有傳黃嘉雯唔抵得比自己遲當選的宋宛穎獲公司力捧，近日憑「小三校長」一角成功彈起之後，一撇鵪鶉個性，同宋宛穎當眾開拖！